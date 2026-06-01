Kohti Kuninkuusraveja: 15-vuotias Annan suuntaa kohti uransa viimeisiä kunkkareita huippuvireessä

Alkukausi on sujunut Annanilta erinomaisesti. Tamma on noussut Kuninkuusravien pistejahdin kärkeen, mikä on ilahduttanut Krögeriä. Vahvasta tilanteesta huolimatta Kröger suhtautuu tulevaan maltilla ja pitää jalat tiukasti maan pinnalla.

“Kyllähän se väistämättä pyörii mielessä, että tämä on erityinen kausi ja toivotaan onnistumista. Mutta hevosten kanssa voi tapahtua mitä vain, eikä sitä ehkä passaa liikaa miettiä tai olla liian varma.”

Tämän kauden kohdalla yksi iso päätös on kuitenkin jo tehty. Annanin kilpailu-ura halutaan viedä täysillä loppuun asti, joten siitosaikeet on siirretty myöhemmäksi.

“Olemme päättäneet, että nyt juostaan kilpaa eikä astuteta sitä tässä vaiheessa. Ei haluta ottaa siinä riskiä.”

Krögerin mukaan Annanin kevään vahvan vireen taustalla on etenkin viime talven harjoittelu, jossa harjoittelun painopistettä siirrettiin aiempaa enemmän voimapuolelle. Tammaa on treenattu vastuskärryillä, ja ohjelmassa on ollut myös ylimenotreenejä, joilla on haettu lisää kestävyyttä ja kilpailukovuutta.

Harjoittelun lisäksi myös huoltopuoleen on panostettu tarkasti. Annania on hoidettu muun muassa hieronnalla sekä PRF-hoidolla. Krögerin mukaan yksi tärkeimmistä tekijöistä on ollut myös tamman kunnossa pysyminen.

Kröger tiedostaa kilpailun olevan kovaa, mutta siitä huolimatta tähtäin on edelleen korkealla.

“Selkeä tavoite on, että kunkkareissa ollaan mukana. Olisihan se hieno juttu, eihän sitä pysty kieltämään. Lisäksi se kaikkein suurin päänahka (ravikuningattaren titteli) on vielä saavuttamatta, ja sitä lähdetään vielä ehdottomasti tavoittelemaan.”

Kröger lähettää lopuksi Annanin seuraajille lyhyen viestin pilke silmäkulmassa.

“Kyllä me Kuninkuusraveissa tavataan.”

Veera Auvinen

Kuninkuusravien viestintäkoordinaattori