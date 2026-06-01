Kohti Kuninkuusraveja: 15-vuotias Annan suuntaa kohti uransa viimeisiä kunkkareita huippuvireessä
Vielä veteraani-ikäisenäkin tamma kuuluu tulevan kesän kuningatarkilvan suosikkeihin, eikä vire ole hiipumassa, päinvastoin. Yksi tamman tämän kauden kovimmista näytöistä nähtiin Vermon Finlandia-raveissa sunnuntaina 10. toukokuuta, jolloin Annan ravasi näyttävään voittoon.
Edessä on samalla poikkeuksellisen hieno, mutta myös haikea kesä Annanin tiimissä. Kilpailuoikeuden päättyminen siintää jo lähellä, sillä suomenhevonen saa kilpailla enintään 15-vuotiaana.
Käynnissä on siis yksi suomalaisen raviurheilukauden kiinnostavimmista viimeisistä näytöksistä tänä kesänä. Ja jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, saa Annan kirjoittaa upealle uralleen vielä yhden suuren luvun Teivon Kuninkuusraveissa.
Annanin valmentaja Markku Kröger (69) aloitti ravihevosten valmentamisen vasta kuusikymppisenä, eikä hänellä ollut taustallaan vuosikymmenten ravitaustaa tai pitkää ammattiuraa hevosalalla.
“Annan tuli meille päälle kolmisen vuotta sitten omistajanvaihdoksen jälkeen. Itsellekin raviurheilu on vielä suhteellisen uusi maailma, joten onhan tämä ollut hieno matka”, Kröger kertoo.
Krögerin tausta löytyy yksilöurheilusta. Nuoruudessa mukana olivat hiihto ja yleisurheilu, ja perheessä on harrastettu muitakin urheilulajeja laajasti, kuten ampumahiihtoa ja seiväshyppyä. Kröger uskoo, että hänen erilainen urheilutaustansa on opettanut katsomaan valmennusta hieman eri kulmasta kuin perinteisessä raviurheilussa usein tehdään.
Valmentajansa tavoin myös leppävirtalaisen Annanin tie raviurheilun huipulle on ollut poikkeuksellinen. Tamma nähtiin Kuninkuusraveissa ensimmäistä kertaa vasta 13-vuotiaana.
Ottaen huomioon omistajanvaihdoksen sekä sen, kuinka nopeasti tamman todellinen potentiaali alkoi hahmottua, Annan nousi hämmästyttävän nopeasti Krögerin valmennuksessa yhdeksi varteenotettavaksi kotimaisen tammahuipun haastajaksi.
Ensiesiintyminen Jyväskylän Kuninkuusraveissa kaksi vuotta sitten toi heti hopeaa kuningatarkilpailun kokonaiskilpailussa ohjastajanaan Jani Ruotsalainen. Viime kesänä Oulun Kuninkuusraveissa Annan sijoittui kuudenneksi, ja rattailla nähtiin Jarmo Saarela, jonka on tarkoitus ohjastaa tammaa myös tämän kauden ajan.
Mikäli Annan nähdään Teivon Kuninkuusraveissa tänä kesänä, on kyse todella harvinaisesta tapauksesta: viimeksi yhtä vanha tamma nähtiin kuningatarkilpailussa vuonna 1975. Tänä vuonna myös Annanin ikäluokkaan kuuluva Runoneito on mukana taistelemassa paikasta kuningatarkilpaan.
Kuninkuusravien historian ainoa 15-vuotias ravikuningatar on Tella, joka kruunattiin vuonna 1972.
“Tella on itse asiassa minun kotikonnuiltani”, Kröger naurahtaa.
Krögerin mukaan yksi Annanin suurimmista vahvuuksista on sen kilpailupää. Kotona tamma on hillitty hevonen, mutta kilpailutilanteessa siitä kuoriutuu täysin erilainen persoona.
“Se on kotona todella rauhallinen, mutta kilpailupaikalla siitä muuttuu aivan erilainen. Sillä on kova kilpailuvietti, mikä on hauska nähdä lähdöissä.”
Valmentajan mukaan tärkeä ominaisuus on myös se, ettei tamma ole ollut erityisen laukkaherkkä, mikä on auttanut tasaisen suoritusvarmuuden rakentamisessa.
Krögerin on vaikea uskoa Annanin olevan jo 15-vuotias, sillä tammassa näkyy edelleen paljon virtaa ja kestävyyttä, ja sen suorituskyky sekä nopeus ovat vain parantuneet viime vuosina.
“Annan on ollut vähän kuin hyvä viini, se on vain parantunut vanhetessaan.”
Alkukausi on sujunut Annanilta erinomaisesti. Tamma on noussut Kuninkuusravien pistejahdin kärkeen, mikä on ilahduttanut Krögeriä. Vahvasta tilanteesta huolimatta Kröger suhtautuu tulevaan maltilla ja pitää jalat tiukasti maan pinnalla.
“Kyllähän se väistämättä pyörii mielessä, että tämä on erityinen kausi ja toivotaan onnistumista. Mutta hevosten kanssa voi tapahtua mitä vain, eikä sitä ehkä passaa liikaa miettiä tai olla liian varma.”
Tämän kauden kohdalla yksi iso päätös on kuitenkin jo tehty. Annanin kilpailu-ura halutaan viedä täysillä loppuun asti, joten siitosaikeet on siirretty myöhemmäksi.
“Olemme päättäneet, että nyt juostaan kilpaa eikä astuteta sitä tässä vaiheessa. Ei haluta ottaa siinä riskiä.”
Krögerin mukaan Annanin kevään vahvan vireen taustalla on etenkin viime talven harjoittelu, jossa harjoittelun painopistettä siirrettiin aiempaa enemmän voimapuolelle. Tammaa on treenattu vastuskärryillä, ja ohjelmassa on ollut myös ylimenotreenejä, joilla on haettu lisää kestävyyttä ja kilpailukovuutta.
Harjoittelun lisäksi myös huoltopuoleen on panostettu tarkasti. Annania on hoidettu muun muassa hieronnalla sekä PRF-hoidolla. Krögerin mukaan yksi tärkeimmistä tekijöistä on ollut myös tamman kunnossa pysyminen.
Kröger tiedostaa kilpailun olevan kovaa, mutta siitä huolimatta tähtäin on edelleen korkealla.
“Selkeä tavoite on, että kunkkareissa ollaan mukana. Olisihan se hieno juttu, eihän sitä pysty kieltämään. Lisäksi se kaikkein suurin päänahka (ravikuningattaren titteli) on vielä saavuttamatta, ja sitä lähdetään vielä ehdottomasti tavoittelemaan.”
Kröger lähettää lopuksi Annanin seuraajille lyhyen viestin pilke silmäkulmassa.
“Kyllä me Kuninkuusraveissa tavataan.”
Veera Auvinen
Kuninkuusravien viestintäkoordinaattori