Zeussin jatkoi väkevää menoaan Kasvattajakruunun karsinnoissa.
Zeussin jatkoi väkevää menoaan Kasvattajakruunun karsinnoissa.Kuva: Kirsi Kantokoski
Ajankohta

3-vuotiaiden Kasvattajakruunufinaalit hevonen hevoselta

Hevosurheilu käy läpi kaikki loppukilpailuun selvinneet hevoset.
Julkaistu
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Kasvattajakruunun finaali
Kasvattajakruunu
Shackhills Hazel
Zeussin
Coriolanus Frido
Donna Madeleine