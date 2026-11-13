3-vuotiaiden Kasvattajakruunufinaalit hevonen hevoselta

Kasvattajakruunu on nuorten hevosten kilpailusarja, johon ovat oikeutettuja sarjaan maksettujen oriiden jälkeläiset. Kilpailusarja alkaa 2-vuotiaana, ja jatkuu 4-vuotiaaksi molemmille sukupuolille. Tammat mittelevät paremmuudestaan vielä 5-vuotiaina. Turussa juostaan lauantaina 3- ja 4-vuotiaiden molempien sukupuolten finaalit 2100 metrin ryhmäajona. Lähtöjen ykköpalkinto on 30 000 euroa. Hevosurheilu käy finalistit läpi hevonen hevoselta..3-vuotiaat tammat1 Arctic Gem / Esa HolopainenSai täydellisen reissun 2. ulkona ja pääsi etenemään kiertelemättä kärkeen loppukurvissa. Vastasi siitä sinnikkäästi ja oli hyvä kakkonen. Ei ole huippupaikaltaan täysin vaaraton, mutta ykköseksi yltäminen vaatii tähänastisen uran parasta suoritusta.2 Donna Madeleine / Santtu RaitalaLähti takakurvissa 6. ulkoa kolmannelle. Rymisteli voimaa uhkuen maaliin asti ja otti tyylikkäästi omansa, 13,8/1300. Lähtee parhaalta mahdolliselta paikalta finaaliin ja on yksi lähdön kuumista nimistä.3 Shackhills Hazel / Tuukka VarisLähti 600 juostuna hänniltä kolmannen kiertoon ja eteni kierros jäljellä keulahevosen kupeelle. Laittoi mankelin pyörimään ja otti väkivahvasti välierävoiton 13,7-vauhtisen kirilenkin myötä. On yksi ikäluokkansa kovimmista, ja pystyy onnistuessaan korkkaaman koko potin.4 Yevida Point / Jukka TorvinenPiiloutui johtavan taakse, ja kiritilat olivat pitkään kortilla. Löysi vapaan väylän loppusuoran alussa ja kiri kipakasti kakkoseksi. Näyttelee finaalissakin isoa roolia.5 Hatshepsut Frido / Markku NieminenJuoksi 3. sisällä ja pujotteli lopussa terävästi yllätyskolmoseksi. Tuntuu parantavan kaiken aikaa, mutta koko porukan päihittäminen olisi edelleen iso yllätys.6 Gazelle Combo / Pekka KorpiLähti 800 jäljellä 3. ulkoa tien päälle. Tuli sinnikkäästi maaliin asti, vaikkei pystynytkään puristamaan kärkikolmikkoon. Kehittyvä tamma pystyy ainakin korotetuille rahoille.7 Magnolia / Hannu TorvinenTaipui keulapaikalta ulos kärkikamppailusta, eikä ollut parhaimmillaan. Olisi hyvänä päivänään kova tekijä näihin lähtöihin, mutta paras vire on ollut hakusessa.8 Stonecapes Zoe / Tommi KylliäinenLähti kierros jäljellä 5. ulkoa toiseksi hevoseksi kolmannelle radalle. Ei pystynyt pinnistämään voitto-otteluun ja tyytyi viimeiseen finaalipaikkaan. Kasikaistalta homma voi mennä turhan vaikeaksi.9 Melody Match / Iikka NurmonenJuoksi 3. ulkona. Sujutteli sutjakkaasti toista rataa pitkin ja seurasi mukavasti kolmanneksi. Tältä paikalta tiedossa on onnistunut sisäratareissu.10 Daisy Swamp / Emma VäreJäi 2. sisältä viimeisellä takasuoralla täysin vaille kiritilaa ja pakitteli porukan perälle. Kehitti pirteän loppuvedon ja leiskautti suoraa parasta vauhtia ehtien neljänneksi. On kisan jokerikortti.11 Al’s Paquita / Olli KoivunenRavasi 4. sisällä ja nousi viimeisellä takasuoralla kirikaistoille. Teki voitavansa, mutta ihan kärkeen ei ollut asiaa. Tältä paikalta suurempi menestys olisi iso onnistuminen.12 Daisy Ice / Tapio PerttunenTuli 5. ulkoa kirinsä asiallisesti perille asti ja otti välierästään viimeisen finaalipaikan, 13,8/700. Tammakriteriumin yllätysvoittajalla riittää työmaata, mikäli mielii uusia vastaavanlaisen tempun..3-vuotiaat oriit ja ruunat1 Adios Amigos / Olli KoivunenSeuraili 2. sisällä. Nousi loppumatkasta toiselle ja otti kunniakkaan hopean. Loistavalta lähtöpaikalta on mielenkiintoista seurata, miten korkealle varsa tässä pystyy.2 Zeussin / Tommi KylliäinenJuoksi 4. ulkona ja suuntasi kirikaistoille viimeisellä takasuoralla. Liiteli ulkoratoja pitkin helppoon voittoon. Pyrkii heittämään tiukan haasteen kovimmille kilpakumppaneille.3 Coriolanus Frido / Santtu RaitalaTäräytti kyselemättä kärkipaikalle. Vastasi kovimmalle haastajalle loppuun asti ja otti tyylipuhtaan voiton. On lähdön todennäköisin keulahevonen ja pystyy jatkamaan voittojen tiellä.4 Better Leader / Ville KoivistoEteni toiselle radalle ilman vetoapua. Löi kolmannella puolikkaalla painetta, mutta ei saanut vantterasta suorituksesta huolimatta otetta johtavasta. On etukäteen toinen hurjimus.5 Viking Wania / Tuukka VarisPääsi toivepaikkaan 2. ulos ja seurasi parhaansa mukaan kärkiparia. Voimiakin saattoi jäädä himpun verran varastoon. Parantanee startti kropassaan, eikä ole täysin vaaraton.6 Canberra Eastwind / Tapio PerttunenJäi toiselle vaille vetoapua. Jatkoi 2. ulkona ja tsemppasi totokolmikkoon. On hyvä varsa, ja sijoittunut urallaan lähes jokaisessa kilpailussa kolmen parhaan joukkoon.7 Amon Amarth / Ari MoilanenTuli 3. ulkoa kiertelemättä ja otti finaalipaikan. On saanut tällä kaudella pari hienoa onnistumista ja oli Kriteriumin karsinnassa kakkonen, joten vuoteen on sisältynyt positiivisia pilkahduksia.8 MAS Knockout / Iikka NurmonenNäytti jäävän loppukurviin mentäessä vaille finaalipaikkaa, mutta tuli taas suoralla ihan mukavasti. Osoitti osaamistaan Kriteriumin karsinnassa, kun eteni finaaliin, joten varsalla on olemassa hyvä kehityspotentiaali.9 Reason To Rock / Hannu TorvinenVeti keulassa mieleistään vauhtia ja yritti loppukurvissa irtiottoa. Taipui viimeisillä satasilla, eikä pystynyt pistämään parasta pöytään. Huippupäivänä olisi korkealla.10 ZZ Top Kemp / Jukka TorvinenTuli 4. ulkoa pitkän kirinsä mallikkaasti maaliin asti ja jatkaa edelleen rähinäiskussa, 11,2/800. Nimi kannattaa painaa mieleen tulevaisuutta ajatellen.11 Piece Of Bugger / Esa HolopainenNousi porukan perältä mukavalla kirillä viidenneksi, mutta ei pysynyt karsintavoittajan puserossa kirivaiheessa. Vaikka omistajatallin usko on kova, aivan kärkeen yltäminen olisi pommi.12 Wild Redhawk / Harri KoivunenSai täydellisen reissun 2.sisällä, mutta lopussa kärkiporukka karkasi kauas edelle. Finaalipaikka oli hyvä suoritus, ja jokainen poimittu sijoitus on plussaa.