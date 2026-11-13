Esa Holopaisen ohjastama Spring Ale oli välierien jymy-yllättäjä. Hevonen sai voittorapsutukset osaomistaja Jaana Husu-Kalliolta.
Esa Holopaisen ohjastama Spring Ale oli välierien jymy-yllättäjä. Hevonen sai voittorapsutukset osaomistaja Jaana Husu-Kalliolta.Kuva: Kirsi Kantokoski
Ajankohta

4-vuotiaiden Kasvattajakruunufinaalit hevonen hevoselta

Hevosurheilu käy läpi kaikki loppukilpailuun selvinneet hevoset.
Julkaistu
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Kasvattajakruunun finaali
Kasvattajakruunu
Magnitude
Who's In Charge
Lykke Li Hoss
Spring Ale