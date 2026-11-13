4-vuotiaiden Kasvattajakruunufinaalit hevonen hevoselta

Kasvattajakruunu on nuorten hevosten kilpailusarja, johon ovat oikeutettuja sarjaan maksettujen oriiden jälkeläiset. Kilpailusarja alkaa 2-vuotiaana, ja jatkuu 4-vuotiaaksi molemmille sukupuolille. Tammat mittelevät paremmuudestaan vielä 5-vuotiaina. Turussa juostaan lauantaina 3- ja 4-vuotiaiden molempien sukupuolten finaalit 2100 metrin ryhmäajona. Lähtöjen ykköpalkinto on 30 000 euroa. Hevosurheilu käy finalistit läpi hevonen hevoselta..4-vuotiaat tammat1 Spring Ale / Pekka KorpiJärjesti aikamoisen jytkyn kirimällä 2. ulkoa yllätysvoittoon. Esitykset olivat vähän tasaisia ennen välierän tykitystä, joten iskukyky tuntuu olevan kohdillaan juuri oikeaan aikaan.2 Lykke Li Hoss / Santtu RaitalaEteni määrätietoisesti johtoon ensimmäisellä takasuoralla. Sai nopeasti haastajan rinnalleen ja vauhti säilyi reippaana. Piti pintansa hienossa kaksinkamppailussa ja Villinmiehen Tammakilvan sankaritar jatkaa finaaliin suosikkina.3 Rich Shade / Jukka TorvinenLähti aikaisessa vaiheessa kolmannen kiertolaiseksi ja eteni johtavan ulkopuolelle. Viskoi tulisia löylyjä ja teki erinomaisen esityksen, mutta Tammakilvan tavoin kaveri oli niukasti parempi. On nälkäinen haastaja.4 Brionne / Iikka NurmonenSeurasi välierävoittajan tuntumassa kohti kärkeä ja otti varmasti kakkossijan uhkaamatta voittajaa. Saattaa parantaa edelleen otteitaan, eikä ole täysin ulkona kaiken natsatessa.5 Like My Dream / Tapio PerttunenOtti 4. ulkoa alkaneella kirillä kolmossijan ja jatkaa hyvien suoritustensa sarjaa, 13,1/700. Totosijaan on jälleen saumoja, mutta pari kilpasisarta tuntuu etukäteen turhan kovilta lyötäväksi.6 Lafayette / Ari MoilanenJuoksi hankalissa asemissa aivan porukan perällä. Nousi takasuoralla toiselle ja suoritti ovelasti ohituksia tyhjää kiitorataa pitkin. Teki terävän loppukirin ja voimiakin taisi jäädä. On mahdollinen yllättäjä.7 Margaritaz / Olli KoivunenSai kirivaiheessa hyvää vetoapua ja selvitti tiensä kuuden parhaan joukkoon. On kolkutellut oman ikäluokkansa tammaparhaimmiston tuntumassa, mutta Top3-sijoituksen nappaamiseen tarvitaan lisäterävyyttä.8 Orquidea / Esa HolopainenPakitteli alussa porukan perälle ja juoksi 6. ulkona. Säväytti kirivaiheessa hienolla loppuvedolla ja osoitti kuuluvansa finaaliporukkaan, 13,0/700.9 Silver Stahl / Tommi KylliäinenTeki 4. ulkoa positiivisen juoksun ja kamppaili kolmanneksi tasaisesta rintamasta. On tehnyt jo pitkään hyviä esityksiä, mutta täydellinen onnistuminen on kiertänyt.10 EL Narnia / Hannu TorvinenTeki ensimmäisellä takasuoralla ratkaisun ja kiersi 3. ulkoa toisen radan letkan kärkipaikalle ja jatkoi 2 .ulkona. Seuraili parhaansa mukaan neljänneksi. Pystyy nähtyä parempaan, mikäli terävöityy sopivasti finaaliin.11 Sister Serene / Hannu-Pekka KorpiLatasi lähtöön ja pääsi ensimmäisen takasuoran alussa porukan komentajaksi. Ei voinut mitään kovemmille kilpakumppaneille ratkaisuhetkillä. Olisi keulasta parhaimmillaan, joten näistä asemista on tiedossa haasteita.12 Hot Package / Kenneth DanielsenPudotti 3. ulkoa loppumatkasta tyhjälle sisäradalle ja pääsi viimeisenä finaaliin. Korotetuille rahoille yltäminen olisi iso onnistuminen laatulähdössä..4-vuotiaat oriit ja ruunat1 Magnitude / Ari MoilanenEteni johtopaikalle ja sai rauhoittaa vauhtia mieleisekseen. Hoiti homman 09-vauhtisella päätöspuolikkaalla varmoin ottein. Keulaan ja kukat -taktiikka lienee nytkin toiveissa.2 Who’s In Charge / Tuukka VarisOli alussa nopein ja ravasi terävänä kärkipaikalla. Piti loppukurvissa pakkaa kasassa ja irtosi maalisuoralla omille teilleen. Oli kaikin puolin vakuuttava.3 Prasutagus Secret / Olli KoivunenLiftasi johtavan takaa kakkoseksi ja otti hyvällä esityksellä maksimisijoituksen. Pystyy puolen välin paremmalle puolelle, mikäli juoksu natsaa.4 Make Cash / Jukka TorvinenVeti toisen radan letkaa ja teki oikein hyvän esityksen, vaikka jäikin loppumetreillä kolmanneksi. Derby-voittaja on näyttänyt osaamisensa ikätovereita vastaan, joten kuuluu huomioida finaalissa aikaisin.5 Midas Match / Tommi KylliäinenOli paineissaan porukan hännillä. Nousi loppukurviin mentäessä avaruuskaistoille ja lopetti mukavasti, 13,0/700. Tuli Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalissa pussissa maaliin.6 Karsten / Santtu RaitalaOli kirivaiheessa vetämättömässä selässä ja tuli hurjassa lopetuksessa paljon sijoitustaan paremmin maaliin, 09,9/700. Pystyy nousemaan kirivaiheessa yllättävän ylös.7 Piccolo Cocktail / Iikka NurmonenEteni ulkoradoilta toiselle ilman vetoapua. Ei pysynyt loppumatkasta kärjen tahdissa, mutta pääsi finaaliin. Kuopio Stakesin sankari ei ole onnistunut tällä kaudella muissa isoissa lähdöissä, mutta tienannut silti mukavasti yli 50 000 euroa.8 Birchwood Beast / Jarmo SaarelaNousi 3. sisältä loppukurvissa kirikaistoille, mutta ruuti ei ollut kuivinta mahdollista viimeisillä satasilla. Kokonaisuudessaan hyvän kauden tehnyt ruuna pyrkii ottamaan sen, mitä otettavissa on.9 Kiikku’s Gagnant / Hannu TorvinenSai onnistuneen juoksun 2. ulkona. Käänteli loppusuoran alussa kirikaistoille ja suoritti kovassa lopetuksessa yhden ohituksen. On noussut mainioon iskuun.10 Stonecapes Yoda / Harri KoivunenSai täydellisen reissun 3. sisällä ja nappasi kolmossijan. Derbyssä kolmanneksi sijoittunut ruuna lienee tällä kertaa terävämpi, kun starttiväli on lyhyempi.11 Little Tobin / Veera VekolaSeurasi 2. sisältä välierän neljänneksi ja järjesti taustavoimilleen iloisen yllätyksen. Rima taitaa olla nyt turhan korkealla suurempia mainetekoja ajatellen, mutta finaalipaikka oli hyvä saavutus.12 Fabulous Paris / Esa HolopainenTeki hänniltä asiallisen 700 metrin kirin ja punnersi viidenneksi. Emä oli aikanaan 4-vuotiaiden Kasvattajakruunun finaalin viides, ja siinä onkin pojalle tavoitetta kerrakseen..3-vuotiaiden Kasvattajakruunufinaalit hevonen hevoselta