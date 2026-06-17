Arna Ruohomäki aikoo tänä vuonna satsata amatööriohjastajien SM-liigaan.
Arna Ruohomäki aikoo tänä vuonna satsata amatööriohjastajien SM-liigaan.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

Äänessä Arna Ruohomäki: "Tarvittaessa olen valmis lähtemään vaikka Sodankylään saakka ohjastajaksi"

Arna Ruohomäki on tänä vuonna ajanut jo enemmän startteja kuin parina viime vuonna yhteensä.
Julkaistu
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Amatööriohjastajien SM
Arna Ruohomäki
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