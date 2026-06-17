Äänessä Arna Ruohomäki: "Tarvittaessa olen valmis lähtemään vaikka Sodankylään saakka ohjastajaksi"

Moi Arna. Ajoit sunnuntaina Riihimäen kesäravikauden avauksessa yllätysvoiton Dragons Barilla. Millaiset tunnelmat startista jäi?”Hevonen on aloittanut Ninalta (Pettersson-Perklén) oikein hyvin. Parissa ekassa lähdössä ajettiin kiltisti, mutta nyt vähän rohkeammin vastuksenkin ollessa kevyempi. Hevonen oli tosi pirteä ja hyväntuntuinen. Riksussa olen pärjännyt muutenkin urallani hyvin ja siellä on aina kiva tunnelma. Vaikka keli oli sunnuntaina hiukan epävakaa, porukkaa oli katsomossa oikein hyvin.”Olet ajanut tänä vuonna jo nyt enemmän kilpaa kuin parina viime kautena yhteensä. Mikä tämän selittää?”Tietoinen päätös satsata enemmän ohjastuspuoleen. Pari vuotta oli hiljaisempaa, mutta palo ajamiseen minussa on koko ajan kytenyt. Alkuvuoden olin käsityksessä, etten voi ohjastaa amatööriohjastajien SM-liigassa, mutta Mitjan (Nummenmaa) kanssa asian käytyäni läpi olenkin oikeutettu ajamaan osalähdöissä. Toivottavasti pääsen ajamaan tätä sarjaa mahdollisimman paljon. Tarvittaessa olen valmis lähtemään vaikka Sodankylään saakka ohjastajaksi.”Miltä raviurheilu tällä hetkellä näyttää Porista päin katsottuna?”Hiukan huolissani olen, kun harrastajat lajista jatkuvasti vähenevät. Täytyy kuitenkin nostaa esiin Tuomas Rantasen positiivista vaikutusta Porin alueella. Hän on tuonut tänne tosi hyvää uutta pöhinää aloitettuaan valmentajana. Oma valmennustoimintani on nyt harrastepohjalla. Rakennusalan hommia teen työkseni yrittäjänä.”Mitä juhannussuunnitelmia sinulla on?”Lauantaina ajan Kokemäellä amatöörien SM-liigaa Emman (Väre) valmennettavalla. Juhannukseeni ravien lisäksi kuuluvat myös kesämökki, sauna ja savuahvenet. Meillä on mökki noin 50 kilometrin päässä Porista.”