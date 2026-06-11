Äänessä ensimmäisen voittonsa hevosilla ajanut 16-vuotias Jere Ala-Korpi: "Hevoset kiinnostavat tosi paljon"

Moi Jere, ja onnea uran avausvoitosta. Miltä voittaminen hevosen kanssa tuntui?

”Hyvät fiilikset ravipäivästä jäi. Kylie Hoss voitti ja tallikaveri South Fruit oli kakkonen. Etukäteen minulla ei ollut hirmuisia odotuksia starteista, sillä South Fruit palasi radoille pieneltä sairaspaussilta. Kylie Hossille startti oli meiltä ensimmäinen, joten kyseessä oli pitkälti tutustumisstartti.”

Kylie Hoss otti voittonsa keulan rinnalta. Olitko matkan aikana huolissasi kestääkö veto maaliin saakka?

”En ollut, sillä hevonen rauhoittui toiselle ilman vetoapua hyvin. Kylie Hoss tuli meille Kuopio Stakes -lauantaina. Kyvykäs hevonen se on, joten tammalla on mielenkiintoinen tulevaisuus edessä.”

Millainen nuori raviurheilija olet?

”Ponien kanssa pärjäsin aiemmin mukavasti ja nyt olen siirtynyt pikkuhiljaa hevosten pariin. Hevoset kiinnostavat tosi paljon ja tulevaisuudessa haaveissa olisi saada tehdä töitä niiden kanssa ihan elääkseni. Niin pitkään kuin muistan, meillä on ollut kotona hevosia. Kesätöissä olen ollut Tuomas Pakkasella ja isäni (Hannu Ala-Korpi) serkulla Henry Ala-Korvella, ja nyt tämä kesä sujuu taas Tuomaksen tallilla. Lukion jälkeen houkuttelisi lähteä käymään töissä ulkomailla. Isommista ravimaista erityisesti Ranska kiinnostaa.”

Miten ohjastusura jatkuu?

”Ohjastajana minulla ei ole mitään erityisiä tavoitteita asetettuna. Nyt tallissa on kaksi kivaa starttihevosta, joten tehdään niiden kanssa töitä startti kerrallaan. Kylie Hoss ja South Fruit jatkavat kilpailemista perjantaina Vieremällä, mutta ykköspalkinnot ovat niin suuret, ettei minulla vielä riitä ajo-oikeus ohjastaa lähdöissä.”