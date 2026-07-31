Pekka Yli-Houhala muistetaan muun muassa Houston Laukon valmentajana.
Pekka Yli-Houhala muistetaan muun muassa Houston Laukon valmentajana.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

Äänessä Legendat-lähdössä pitkästä aikaa kilpaa ajava Pekka Yli-Houhala – "Odotan innolla"

Pekka Yli-Houhala, 72, ohjastaa perjantaina Teivon Kuninkuusravien Legendat -lähdössä ensimmäistä kertaa neljään vuoteen.
Julkaistu
Loading content, please wait...
legendat
kuninkuusravilegendat
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi