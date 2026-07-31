Äänessä Legendat-lähdössä pitkästä aikaa kilpaa ajava Pekka Yli-Houhala – "Odotan innolla"

Terve, Pekka. Millä mielin lähdet perjantaina kotiradan Legendat-lähtöön?”Ihan kiva lähteä pitkästä aikaa kilpailemaan. Odotan innolla. Tässä välissä ei ole tullut paljoa hevosteltua, mutta sivusta olen katsonut. Kävin viime viikolla kerran ajamassa Toman Toivolla. Se tuntui hyvävauhtiselta ja hyväraviselta suomenhevoselta. Se pääsee yllättävän lujaa. Katsoin myös lähdön osallistujat läpi: muutama aika hyvä on vastassa. Kaiken pitää onnistua, jos meinaa pärjätä. Paikkakin on vähän hankala, mutta täytyy katsoa, kun lähtö lähtee, että mitä siinä tehdään.” Valmentajaurallasi lämminveriset näyttelivät pääosaa. Miltä tuntuu hypätä suomenhevosen rattaille?”Ihan mukava lähteä ajamaan suomenhevosella, koska se on niin erilainen. Sama oli neljä vuotta sitten Forssan Kuninkuusraveissa. Tapahtuma oli silloin tosi mukava. Suomenhevosilla vauhdit eivät ole niin kovia, niin vanhakin ukko ehtii katselemaan, että mitä ympärillä tapahtuu.” Minkälaista roolia hevoset ja ravit näyttelevät elämässäsi nykyään?”Aika paljon seuraan raveja. Minulla on yksi kimppahevonen (Noir Laser) Tanskassa, mutta se tulee Suomeen. Osaomistaja Veijo Heiskanen huusi sen. Eihän näistä ikinä tiedä, mutta vuoden verran on ajettu varsaa ja hienosti on mennyt.” Millä mielin odotat kotiradan Kuninkuusraveja?”Tosi hienoa, että ne on Tampereella. Viimeksi näin oli 15 vuotta sitten. Raviradan kohtalo on sellainen, ettei tiedä mitä sen suhteen vielä tapahtuu, mutta hienoa, että saatiin Kuninkuusravit vielä tänne. Aika hyvää keliäkin on luvattu, joten toivottavasti moni löytää raveihin. Todennäköisesti olen itsekin paikalla koko viikonlopun, kun asun hyvin lähellä Teivon rataa.” Viikonloppu starttaa jo perjantaiaamuna Kunkkari-golfilla. Millaisen joukkueen sait kokoon ja kummasta odotat enemmän menestystä, siitä vai Legendat-lähdöstä?”Valitettavasti olen itse estynyt osallistumaan, mutta siellä on vahva joukkue; hyviä pelikavereita, joihin luotan. En tosin teilaa Toman Toivoakaan, joka on hyvässä kunnossa. Kuvittelen, että se voisi vähän pärjätä. Molemmissa on sellaiset semihyvät mahdollisuudet menestykseen.”