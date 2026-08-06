Äänessä ansiomerkillä palkittu Tuula Pihkala – "Kaikki suomenhevosen puolesta"

Tervehdys Tuula ja onnea! Mitä tunnustus merkitsee sinulle?”En ole koskaan ajatellut, että kohdalleni osuu tuollainen kunnia. Arvostan ansiomerkkiä tosi korkealle, kun tiedän, miten kovat kriteerit sen saamiseksi on. Tähän ei nyt kuitenkaan hanskat putoa, hommat jatkuu.”Miten olet aikanaan ihastunut juuri suomenhevoseen?”Kotona oli hevosia ja mut nostettiin suomenhevosen selkään jo nelivuotiaana. Suomenhevostamma mut opetti hevoshommiin silloin. Ihastus ja rakkaus suomenhevosta kohtaan on tässä vuosien varrella vaan lisääntynyt. 2015 mua pyydettiin ehdolle Suomenhevosliiton hallitukseen ja tulin valituksi. Sen jälkeen se on ollutkin menoa. Suomenhevosen eteen kannattaa ja pitää tehdä töitä, jos siihen pystyy omalla panoksellaan edes vähän vaikuttamaan."Kuinka huolissaan suomenhevosen tulevaisuudesta pitää mielestäsi olla?”Kyllä siitä pitää olla huolissaan. Meillä on hyvin kriittiset ajat edessä, kun pelimarkkina uudistuu ja siirtymäkausi alkaa. Kaikkien toimijoiden tulee nyt olla valveilla. Suomenhevosen tilanne on ollut huolestuttava jo useamman vuoden. Kokonaismäärähän on jo pudonnut, se ei ole enää se vakioksi ajateltu 20 000 yksilöä. Viime vuonna tilastoluku oli 18 500 ja siitä se helposti lähtee pienenemään lisää, jos ei olla valveilla. Vuonna 1987, aallonpohjassa, oli suomenhevosten määrä noin 14 000 yksilöä. Meillä ei ole varaa päästää kokonaismäärää enää putoamaan, koska aallonpohja lähestyy ja nouseminen sieltä on hyvin vaikeaa.”Mitä asialle voi tehdä?”Tärkeimpiä asioita on, että hevosalan toimintaedellytykset ylipäätään säilyvät, jotta suomenhevonenkin voi säilyä. Lisäksi tarvitaan konkreettisia toimia kasvatuksen, omistamisen ja harrastuksen eteen, jotta saadaan pidettyä homma kasassa siirtymäkauden yli. Kasvattajat tekevät parhaansa tälläkin hetkellä, mutta varsakauppa on ollut jo pidempään pysähdyksissä. Meidän pitää nyt lyödä viisaat päät yhteen, jotta varsakauppa taas piristyy, ja tulee uusia omistajia ja saadaan kiinnostusta lisättyä. Rodun säilyminen ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii meidän kaikkien panosta.”.Ansiomerkkejä ja tunnustuksia hevosalan toimijoille Teivossa