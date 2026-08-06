Tuula Pihkala sanoo, että suomenhevoskantaa ei ole varaa päästää enää yhtään pienemmäksi.
Tuula Pihkala sanoo, että suomenhevoskantaa ei ole varaa päästää enää yhtään pienemmäksi.Kuva: Maisa Hyttinen
Ajankohta

Äänessä ansiomerkillä palkittu Tuula Pihkala – "Kaikki suomenhevosen puolesta"

Suomenhevosliiton puheenjohtaja Tuula Pihkala, 60, palkittiin Kuninkuusraveissa Suomen Hippoksen kultaisella ansiomerkillä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
suomenhevonen
Tuula Pihkala
Ansiomerkit
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi