Veli-Pekka Toivanen on maailmanmatkaaja.
Veli-Pekka Toivanen on maailmanmatkaaja.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

Äänessä Yhdysvalloista Siilinjärvelle kotiutuva Veli-Pekka Toivanen – "Tämä reissu kannatti tehdä"

Veli-Pekka Toivanen pääsi reissunsa aikana voitonmakuun jopa Meadowlandsin radalla.
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Veli-Pekka Toivanen
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