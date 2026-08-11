Äänessä Yhdysvalloista Siilinjärvelle kotiutuva Veli-Pekka Toivanen – "Tämä reissu kannatti tehdä"

Tervehdys Veli-Pekka! Lähdit toukokuun puolivälissä vajaaksi kolmeksi kuukaudeksi New Jerseyhin Noel Daleyn tallille töihin. Oliko reissu käymisen arvoinen?"Ehdottomasti! Aamusta neljän tai puoli viiden aikaan menin tallille, ja hiittien jälkeen pidin iltapäivällä 30–40 hevosta kengässä. Siitä sitten lähdin välillä raveihin mukaan, ja pääsin ajamaan kilpaa muutaman lähdön. Oli uskomaton tunne voittaa lähtö maan pääradalla Meadowlandsissa. Tiukille se meni, kun kärki sai vetää toisen puolikkaan 14-vauhtia. Hevoseni oli juossut ylemmän kategorian lähtöjä, ja se ehti 11,5-tuloksella ykköseksi. Maalissa oli fiilis, että taidettiin voittaa."Mikä yllätti reissun aikana eniten?"Hevoset ovat tottakai hienoja, mutta en voi lakata ihmettelemästä, miten nämä kokeneet 60–70-vuotiaat huippuvalmentajat ovat niin ahkeria. Heillä saattaa olla neljässä eri paikassa samana päivänä hevosia startissa, ja koko homman pyörittäminen vaatii onnistunutta organisointia, eikä siinä ole varaa lepsuilla. Ei ole sattumaa, että nämä herrat menestyvät. Lisäksi tuntui hienolta ja vähän yllättikin, miten muut kuskit olivat Meadowlandissa kiinnostuneita taustoistani, ja onnittelivat sekä tervehtivät. Olivat ystävällisiä."Palaat keskiviikoksi Siilinjärvelle, mitä miehellä on seuraavaksi suunnitelmissa?"Tykkään olla kotona, ja Suomessa on paljon hyviä asioita. Ei ole muita suunnitelmia, kuin ajaa perjantaina Vieremällä kahdella hevosella kilpaa. Amerikassa oli hienoa käydä, mutta kotiin on yhtä mukava palata. Olen ollut kiitollisessa asemassa, kun olen päässyt tutustumaan moneen eri ravimaahan. Tämä reissu kannatti tehdä.".Veli-Pekka Toivanen suuntaa töihin Yhdysvaltoihin Noel Daleyn tallille – "Katsotaan mitä reissu tuo tullessaan"