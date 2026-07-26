Ahvenanmaalaistaiteilija tuo sotahevoset Kuninkuusraveihin

Taidegraafikoksi kouluttautuneella Mari Stefansdotterilla on ollut elämässään kaksi suurta intohimoa jo lapsesta saakka, hevoset ja piirtäminen. Niiden yhdistäminen on ollut tietenkin luontevaa.”Hevosaiheisia töitä on syntynyt satoja, ellei tuhansia”, Stefansdotter laskee.Toki hänen aihealueitaan on laajalti muitakin, mutta kuvaavaa on, että jo hänen valmistumis- ja lopputyönäyttelynsä Uudenkaarlepyyn ruotsinkielisestä taidekoulusta oli hevosaiheinen.Kuninkuusraveissa nähdään hänen grafiikkatöitään sotahevosista. Hän kuuli jo lapsena tarinoita, kuinka hänen isoisänsä tilalta Ahvenanmaalta on lähtenyt Manne-niminen hevonen sotaan – siitä huolimatta, että Ahvenanmaa oli ja on demilitarisoitu alue – ja palannut sieltä laihana ja paukkuarkana, mutta ennen kaikkea hengissä.Varsinaisen sytykkeensä aiheeseen hän sai kuitenkin opettajan päivätyönsä kautta. ”Olen viime vuosina työskennellyt paljon ukrainalaisten maahanmuuttajien kanssa. Heille on kielikylpyluokkia, jotka auttavat integroitumisessa.”Stefansdotteria alkoivat kiinnostaa Ukrainan tapahtumat ja hänelle heräsi samalla ajatus, kuinka samankaltaisia ne ovat siihen nähden, mitä Suomelle tapahtui talvi- ja jatkosodassa.”Se taas innosti tutkimaan enemmän kotimaan sotahistoriaa. Mitä ja miksi jotakin tapahtui. Katsoin dokumentteja ja luin tosi paljon.”Suomen sotahistoriaa tutkiessa ei voi välttyä huomaamasta hevosen tärkeää roolia..Mari Stefansdotter54-vuotias ahvenanmaalainen taiteilija, taidegraafikko ja -pedagogiPitää sotahevosaiheisen näyttelyn Teivon KuninkuusraveissaViime vuoden Turun PM-raveissa oli hänen hevosaiheinen näyttelynsä.”Vastaan tuli monia uskomattomia tarinoita, mitä hevoset joutuivat rintamalla tekemään ja mitenkään romantisoimatta, miten se synnytti ainutlaatuisen siteen eläimen ja ihmisen välille. Tuli mieleen, että olemme suuren kiitoksen velkaa sotahevosille.”Hän kiittää saaneensa faktatiedoissa paljon apua väitöskirjatutkija ja museoamanuenssi Anna Karhilalta, joka on kirjoittanut muun muassa Kuhmoisten hevoshistoriasta kirjan Mehtähevosia, sotakavereita ja markkamiljonäärejä.Puolustusvoimien ylläpitämä SA-kuva-arkisto oli luonnollisesti korvaamaton apu, josta hakea mallia töihin.”Aloin katsella sieltä iltaisin kuvia. Ensin valitsin 2000, sen jälkeen tiputin ne 150:een, sitten 50:een ja lopulta niitä oli 15 jäljellä.”Hän halusi kuvata sotahevosen mahdollisimman monessa roolissa, mutta sulki kategorisesti yhden aihealueen pois.”Totta kai minä ja kaikki muut ymmärrämme, että hevosia kuoli sodassa, mutta sellaisia kuvia en vaan halunnut tehdä.”.Hevonen on tunnetusti vaikea kohde taiteelle, varsinkin realistisuuteen pyrkivissä töissä. Sen henki ei tule matkassa mukaan teokseen.Hevosen tunteminen läpikotaisin eläimenä helpottaa sen vangitsemista taiteeseen. Mari Stefansdotterilla onnistuminen ei jää ainakaan siitä kiinni.Hänen isänsä Stefan Karlsson oli tunnettu ahvenanmaalainen raviharrastaja ja Stefansdotter sai ensimmäisen oman hevosensa jo yhdeksänvuotiaana.Suomenhevonen ja Ahvenanmaa voivat tuoda historiansa tuntevalle ensimmäisenä mieleen maarianhamilaisen Albin Ahlqvistin, joka kantakirjasi Eri-Aaronin ja aloitti sen kilpauran ennen kuin myi hevoskauppias Matti Takalalle. Seuraava mielleyhtymä saattaa olla Suivikkaan voittama vuoden 2016 kylmäveristen PM-kilpailu, joka pidettiin Maariahaminassa.Stefan Karlssonilla oli kuitenkin monta suomenhevosta, joista parhaat olivat kotikasvatit Sundets Zeb 25,4a ja Sundets Zorro 28,4a.Stefansdotterin ainoa kilpaohjastus on lähes 40 vuoden takaa ja sekin tuli suomenhevosella. Vara-Huima oli kolmas lähdössä, jossa oli yhtä monta hevosta. Valmentajana hän on kuitenkin onnistunut parhaiten lämminverisellä Erica Heelillä, joka voitti kahteen kertaan Solvallassakin..Aloin leikkiä ajatuksella pitää näyttely myös Kuninkuusraveissa ja nimenomaan sotahevosaiheisen. Kysyin Teivosta ja siellä oltiin halukkaita.Mari Stefansdotter.Hän on myös viiden vuoden ajan toiminut Maarianhaminan voittajakuvaajana ja tehnyt yhdessä Carina Karlssonin kanssa Ahvenanmaan ravihistoriikin Ålands hästavelsförenings 100-års historik.Hän on omistanut hevosia neljännesvuosisadan ajan ja omien sanojensa mukaan kokeillut niiden kanssa suurin piirtein kaikkea, mitä hevosten kanssa voi touhuta.Tämä on luonut hänelle hevospiireihin laajan tuttavapiirin, mikä vei hänet Eeva Karvosen ja Roger Johanssonin yllyttämänä viime vuoden Turun PM-viikonlopun nimikkotaitelijaksi.Stefansdotterilla oli näyttely PM-raveissa ja voittaja V.G. Voiton taustavoimat saivat myös yhden hänen töistään.”Pidin kovasti pitää hevosaiheista näyttelyä raviradalla. Aloin leikkiä ajatuksella pitää näyttely myös Kuninkuusraveissa ja nimenomaan sotahevosaiheisen. Kysyin Teivosta ja siellä oltiin halukkaita.”Hän odottaa suurella mielenkiinnolla, miten yleisö ottaa näyttelyn vastaan.”On myös mukava viettää viikonloppu Kuninkuusraveissa. Viime kerrasta on jo aikaa, kävin Mikkelissä vuonna 2012.”