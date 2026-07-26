Hevoset ovat olleet Mari Stefansdotterin innoittajia lapsesta saakka.
Hevoset ovat olleet Mari Stefansdotterin innoittajia lapsesta saakka.
Ajankohta

Ahvenanmaalaistaiteilija tuo sotahevoset Kuninkuusraveihin

Ahvenanmaalainen taiteilija Mari Stefansdotter pitää Teivon Kuninkuusraveissa sotahevosaiheisen näyttelyn.
Julkaistu
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Mari Stefansdotter
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