Bea-Maria Puikkosen joululahjavinkit kumpuavat kokemuksesta – jotakin käytännöllistä tarpeeseen

Sunnuntaina 30. marraskuuta vietetään ensimmäistä adventtia, ja siitä alkaa varsinainen odotus kohti joulua. Yleensä viimeistään itsenäisyyspäivän aikaan useat ihmiset havahtuvat joulun tulemiseen, ja siihen, mitä ostaa lahjaksi joulupakettiin läheisilleen.

Raviurheilun harrastaja, hevosenomistaja ja todellinen joulunhenki Bea-Maria Puikkonen kertoo parhaimmat vinkkinsä joulun viettoon sekä joululahjojen hankintaan.

Jouluna yksi tärkeimpiä asioita on tunnelman luominen.

”Meillä on yleensä aina tallikin koristeltu ja hevosten karsinoiden ovissa on havuja ja joulupalloja. Kaikille hevosille on tehty sellaiset heidän näköisensä ja juuri kyseisen hevosen persoonaa kuvailevat koristeet ja havukranssit. Jouluna pitää olla kaunista, rauhallista ja tunnelmallista. Tämä on äidiltä saatua perintöä, että ajattelen näin”, Puikkonen kuvailee.

”Meillä on ollut perheessä sellainen perinne, että hevosilla on oma joulunsa ja meillä on oma joulumme. Vanhojen uskomusten vuoksi hevosia ei ajeta jouluaattona eikä joulupäivänä. Hevoset ovat lisäksi saaneet omenoita ja porkkanoita.”

Puikkonen toivoo, että hän saa jouluna vietettyä aikaa läheistensä kanssa.

”Olen yrittäjä ja tosi kiireinen ihminen, ja sen takia toivonkin vain, että saan olla rauhassa ilman kiireen tunnetta ja levätä läheisteni kanssa, sekä olla tallissa. Se olisi paras lahja ja sitä toivon eniten”, Puikkonen toteaa.

”Toinen asia, mitä myös toivoisin, olisi joskus päästä valmiiseen joulupöytään. Se olisi ihanaa. Minä teen aina normaalisti meillä kaikki jouluruuat, mutta minulle ei valmis joulupöytä taida vielä tänäkään vuonna toteutua. Toivon myös, että jouluna eläinlääkäri ei liity mitenkään elämäämme.”