Suomenhevosten Derby ajetaan lauantaina aikataulun mukaan klo 16.33.
Suomenhevosten Derby ajetaan lauantaina aikataulun mukaan klo 16.33.Kuva: Maisa Hyttinen
Ajankohta

Derbyn finalistit esittelyssä – taustalla pitkäjänteinen työ

Kaksitoista valjakkoa tavoittelee lauantaina Jyväskylässä Derby-finaalin voittoa ja 36 000 euron ensipalkintoa.
Julkaistu
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