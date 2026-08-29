Derbyn finalistit esittelyssä – taustalla pitkäjänteinen työ

Heikintuulio. 25,0ake, 27,1ke, 17 600 e, 8: 6–0-1Välähdys 19,4a – Taruntuuli 22,1, Auraus 20,3aKasvattaja Journey Stable, LahtiOmistaja ML Stable Oy, EspooValmentaja Teemu Okkolin, OrimattilaHoitaja Oona Halme, OrimattilaOhjastaja Teemu Okkolin, Orimattila.Heikintuuli aloitti 4-vuotiaana kahdella startilla ja yhtä monella voitolla. 5-vuotiskausi jatkui vielä kolmen startin verran tappiottomana ja vasta Varsakunkun karsinnan kolmosena se sai päästää kavereita maaliin edellään. Pikkukunkussa se oli 8., eikä päässyt käyttämään kaikkia voimiaan, Derby-karsinnan voittajana sen ei tarvinnut puolestaan kaikkia käyttää.Heikintuulen isä Välähdys on Derbyn isäorinimi kolmella finalistilla. Emä Taruntuuli voitti 4-vuotiaana Oulu Expressin ja 5-vuotiaana Villinmiehen Tammakilpailun. Se jätti vain kolme varsaa, joista Heikintuuli on vanhin ja 4-vuotias Marian Myrsky on tämän vuoden Pikkupelimannin voittaja.Edesmenneen Heikki Taipaleen perustamaa Journey Stablea vetää nyt hänen tyttärensä Maria Taipale. Se on tunnettu lämminverisistä kasvateistaan, suomenhevospuolesta vastaa vain Taruntuulen jälkeläiset..Siirin Toiveo. 24,9ake, 27,9ke, 52 500 e, 7: 6–1-0Tähen Toivomus 19,7a – Maisiri 26,6a, Sipori 19,4aKasvattaja Petri Laine, OrivesiOmistaja Petri Laine, OrivesiValmentaja Petri Laine, OrivesiHoitaja Emmi Laine, OrivesiOhjastaja Esa Holopainen, Hollola.Siirin Toive juoksi koelähtönsä jo 3-vuotiaana heinäkuussa erinomaisella 33,8ke-tuloksella, mutta ei startannut vielä sinä vuonna. 4-vuotiskauden viisi kilpailua toi neljä ykköstä ja yhden kakkosen, suurkilpailuvoittonsa se otti Satakunta-ajossa.5-vuotiaana se aloitti vasta suoraan voittamalla Pikkukunkun ja jatkoi siitä Derby-karsinnan ykköseksi.Isä Tähen Toivomus sai kaksi edustajaa Derby-finaaliin. Emä Maisiri starttasi 10 kertaa ja niistä puolet voitokkaasti, Pikkuprinssissä se oli toinen. Sen kuudesta kilpailuikäisestä jälkeläisestä toistaiseksi paras on Pikkuprinssin ja Varsakunkun voittanut Siirin Valtsu 21,3a. Maisirin sisaruksista Maiskaus 22,2a on jättänyt ravikuningas Parvelan Retun 18,5a ja viime vuoden Derby-nelosen Comistuksen 25,2ake.Petri Laine on kasvattanut 12 suomenhevosta, joista Siirin Valtsu on menestynein..Vipinän Vihellyso. 24,6ake, 24,6ke, 31 470 e, 17: 7-1-1Välähdys 19,4a – Vihjeen Vipinä, Turo 23,8aKasvattaja Harri Westman, KontiolahtiOmistaja Talli Ville Vallattomat Omistajat, KuopioValmentaja Heikki Mikkonen, KuopioHoitaja Saara Eerola, KuopioOhjastaja Heikki Mikkonen, Kuopio.Vipinän Vihellys osoitti lahjakkuutta jo 4-vuotiaana, mutta laukat rajoittivat menestystä. Molemmat kaksi laukatonta starttiaan se voitti. Kriterium-finaalissa se päätyi hylkäykseen. Vuosi lisää on tuonut varmistusta ja kuudesta startista vain Varsakunkun nelosena ori laukkasi, loput kilpailut se onkin voittanut.Isä Välähdyksellä on jo Derbyn voittanut jälkeläinen, ME-ori Weikko 19,9a (4). Emä Vihjeen Vipinän jälkeläisistä on startannut myös Vipinän Viuhti 33,4ke, mutta sillä on monta nuorta varsaa odottamassa vuoroaan. Vihjeen Vipinän sisaruksia on muun muassa Vihjeen Varma 23,8ake. Emälinja Irja 174-III on 2000-luvun menestyksekkäimpiä, helmenä ravikuningas Tähen Toivomus.Harri Westman on kasvattanut 27 suomenhevosta, joista Derby-kolmonen Vilkkeen Velmu 22,1a on toistaiseksi menestynein..Rebyyttir. 24,6a, 24,8ke, 77 540 e, 28: 4-8-6Parvelan Retu 18,5a – Hilin Ihme 25,0, Niko-Vokker 21,9aKasvattaja Amanda Muteli, MänttäOmistaja Amanda Muteli, MänttäValmentaja Amanda Muteli, MänttäHoitaja Heidi Ahonen, MänttäOhjastaja Jukka-Pekka Ahonen, Jämsä.Rebyytti on Derby-finalistien rahakuningas, vaikka siltä vielä suurkilpailuvoitto uupuukin. Varsakunkussa se oli 3- ja 5-vuotiaana kolmas. Kakkoset se on ottanut 4-vuotiaana Satakunta-ajosta ja tällä kaudella Pikkukunkusta. Uran neljässä ykkösessä on muun muassa Varsakunkun karsinta 4-vuotiaana, jolloin ruuna aiheutti Siirin Toiveelle sen ainoan tappion.Rebyytti kuuluu isänsä Parvelan Retun vanhimpaan ikäluokkaan, jossa on jo suurkilpailuvoittajia Retostella ja Marstio.Emä Hilin Ihme oli ahkera kilpailija, joka voitti muun muassa huippu vs. tähtidivisioonan. Rebyytti on sen ainoa kilpailuikäinen jälkeläinen. Hilin Ihmeen sisaruksissa on tähtijuoksijat Tuli Hili 26,2ke ja Supra 29,9a. Emälinjan Tähti 212-EP:n suurin tähti on ravikuningas Pro.Amanda Muteli on kasvattanut neljä hevosta, joista Rebyytti on ehtinyt kilpailemaan..Suvin Aarreo. 25,9ake, 26,9ke, 13 700 e, 11: 6-3-2Evartti 18,2a – Suvi Kevätön 23,0a, I.P. Lento 20,7aKasvattaja Suvitalli, SastamalaOmistaja Team Ojanperä, PihtipudasValmentaja Antti Ojanperä, PihtipudasHoitaja Jutta Ihalainen, PihtipudasOhjastaja Tuukka Varis, Nokia.Suvin Aarre voitti kolme neljästä 4-vuotisstartistaan ja yhtä monta tämän kauden seitsemästä kilpailusta. Kahdessa ykkösessä oli 2000 euron palkinto. Derbyssä se nähdään ensimmäistä kertaa suurkilpailutasolla.Isä Evartti sai kaksi edustajaa Derby-finaaliin. Emä Suvi Kevätön voitti parhaimmillaan tammoille avoimena ajetun valiodivisioonan, jossa se jätti taakseen neljä jo seppeleen napannutta tai tulevaa ravikuningatarta.Suvin Aarre on emänsä vanhin jälkeläinen, 4-vuotias Suvin Voitto 30,4ake on voittanut jo kahdesti. Suvi Kevättömän sisaruksia ovat muun muassa Varsakunkun voittaja Matteus Kevätön 23,9a ja Varsakunkun kolmonen Pase Kevätön 25,0ke. Kolmannen emän Kevättömän jälkeläisiä on yksi kaikkien aikojen nuoria ravureita, Derby-voittaja Pihlajan Aaroni 20,3a.Suvitalli on kasvattanut Suvi Kevättömän kaikki neljä jälkeläistä..Ukko-Pekkao. 27,9ake, 26,3ke, 19 350 e, 12: 6-2-1Evartti 18,2a – Sirkan Virkku 31,1, Liising 20,4aKasvattaja JHTC Talli, KontiolahtiOmistajat Ilkka Anttonen, Jarmo Heikkinen & JHTC Talli, ParikkalaValmentaja Jani Ruotsalainen, JuvaHoitaja Anu Suutari, JuvaOhjastaja Jani Ruotsalainen, Juva.Ukko-Pekka kilpaili 4-vuotiaana seitsemän kertaa ja voitti niistä neljä. Arvokkain ykkönen tuli kauden päätteeksi 4000 euron Erkki I. Pesosen Muistoajosta Joensuusta. Tällä kaudella ori on kilpaillut viisi kertaa ja selkeän nousujohteisesti. Ennen Derby-karsinnan kolmosta nousija- vastaan haastajadivisioonan voitto Kuninkuusravien lauantaina oli vakuuttava ennätysajalla 26,3ke.Isä Evartti oli omassa Derbyssään toinen, edelle jäi Äänestäjä. Emä Sirkun Virkku joutui uransa 26 startista tyytymään kahteen kolmoseen, mutta on siitoksessa ottanut takaisin sen, missä ei kilparadoilla onnistunut. Sen vanhin jälkeläinen Rekilammen Sauli 23,0a on voittanut kaksi Varsakunkkua ja Pikkukunkun. Derbyssä se oli toinen. Sirkan Virkun sisaruksissa on viisi tähtirajan alittajaa, nopeimpana Sirkan Samu 22,9a.Ukko-Pekka on JHTC Tallin ainoa kasvatti..Likan Lupausr. 25,0aly, 27,3ke, 24 775 e, 25: 4-2-6Rapin Aatos 21,1a – Hipsun Likka 30,1a, Jaanen Suikku 24,4aKasvattaja Team Tinker, LeppävirtaOmistajat Mikko Heikkinen, Aila Tolonen & Helena Husso, PieksämäkiValmentaja Miika Tenhunen, TuusniemiHoitaja Anna-Kaisa Tenhunen, TuusniemiOhjastaja Iikka Nurmonen, Kuopio.Likan Lupaus voitti 4-vuotiaana kolme kertaa ja selviytyi myös sekä Kriteriumin ja Satakunta-ajon finaaleihin, mutta niistä ei vielä tullut suurta menestystä. 5-vuotiskauden aloittanut nousija- vastaan haastajadivisioonan voitto on tämän vuoden ainoa täysosuma, mutta ennätyksensä ruuna tiputti jo valiorajan kynnykselle Härmän juhannuksen 5-vuotislähdön viidentenä.Isä Rapin Aatoksella on pieniä ikäluokkia ja Likan Lupaus on sen kymmenestä startanneesta jälkeläisestä nopein. Emä Hipsun Likka voitti kerran uransa 74 startista, mutta osoitti siitoksessa periyttäjän lahjoja. Siitä jäi Likan Lupauksen lisäksi vain 11 kertaa urallaan voittanut Hipsun Poju 22,8a, joka oli myös Pikkukunkun kakkonen.Team Tinker on kasvattanut 24 hevosta, jotka Likan Lupausta lukuun ottamatta ovat lämminverisiä. Paras on Harmimatic Tinker 11,4a..Tannoo. 24,8aly, 31,7ke, 37 250 e, 24: 3-2-3Tähen Toivomus 19,7a – Sinna 31,3, Viesker 19,9aKasvattaja Outi Ruottinen, MikkeliOmistaja Talli Samppanjadieetillä, TampereValmentaja Antti Ojanperä, PihtipudasHoitaja Karin Ahonen, PihtipudasOhjastaja Santtu Raitala, Pihtipudas.Tanno aloitti 3-vuotiaana vahvasti. Se voitti muun muassa Jokimaan Junnustartin finaalin ja oli Varsakunkussa toinen. 4-vuotiskausi jäi hieman välivuodeksi, jonka kohokohtana oli Oulu Expressin nelonen. Tällä kaudella Tanno on ravatessaan väläytellyt uutta tulemista. Pikkukunkun kolmonen on ollut paras esimerkki siitä.Isä Tähen Toivomuksen siitostyö jäi valitettavan kesken. Sen vanhimmat varsat ovat 6-vuotiaita ja niissä on jo muun muassa kuningatarkakkonen Villilotta, Kriterium-voittaja Camppari, ruunaruhtinas Boscon Visa ja yllä esitelty Siirin Toive. Emä Sinna voitti 38 startistaan kaksi kertaa. Tanno on sen neljästä jälkeläisestä toistaiseksi ainoa kilpaillut. Tementaari 26,4ke kuuluu Sinnan kanssa samaan sisarussarjaan.Outi Ruottinen on kasvattanut 11 suomenhevosta, niistä Bailabaila 28,1ke on Tannon lisäksi alittanut tähtijuoksijarajan..Vernono. 26,5ake, 27,5ke, 15 890 e, 20: 8-4-2Välähdys 19,4a – Noriko 22,1a, Apassi 20,0aKasvattaja Raija Alahautala, AlavieskaOmistaja Talli Jopin Ottopoijat, SiilinjärviValmentaja Tuomas Pakkanen, SiilinjärviHoitaja Elina Pakkanen, SiilinjärviOhjastaja Tuomas Pakkanen, Siilinjärvi.Vernon kilpaili 4-vuotiaana ja 5-vuotiskauden alussa menestyksekkäästi rahasarjoissa, mutta on tehnyt tämän kesän lopuilla profiilin ja tason nostoa. Varsakunkussa se oli viides, Pikkukunkussa se sai myöhään tilaa ja tuli sen jälkeen tasaisesti yhdeksänneksi, ja Derby-karsinnan kakkonen ennätysajalla oli lupaava suoritus.Isä Välähdykseltä meni Derby ohi, se ei startannut 5-vuotiaana lainkaan. Seuraava kausi käsittikin sitten 13 kilpailua ja 13 voittoa. Emä Noriko voitti Villinmiehen Tammakilpailun ja oli parhaimmillaan kuningatarkilpailun kakkonen. Vernonin lisäksi sen varsoista on kilpaillut toistaiseksi vain Indiana 37,7ke. Norikon sisaruksia ovat muun muassa Derby-voittaja Valtraus ja Derby-kakkonen Vaellus.Raija Alahautala on kasvattanut 16 suomenhevosta ja neljä lämminveristä. Valtraus, Vaellus ja Noriko ovat toistaiseksi menestyneimmät..Loistovireo. 27,9ake, 29,0ke, 10 380 e, 13: 4-4-2Parvelan Retu 18,5a – Villiinatar 31,3a, Ture 21,9aKasvattaja Jukka Huuskola, LuhankaOmistaja Jukka Huuskola, LuhankaValmentaja Jukka Huuskola, LuhankaHoitaja Heta Huuskola, LuhankaOhjastaja Ari Moilanen, Vihti.Loistovire otti kaksi nelivuotiskauden voittoaan rahasarjoista. Se lähti kolmen startin kokemuksella Kriterium-karsintoihin, mutta ei selviytynyt finaaliin.Myös toistaiseksi yhden voiton tuoneella 5-vuotiskaudella se on kilpaillut rahasarjoissa, ennen kuin kokeili siipiään ikäluokan pääkilpailun karsinnassa. Siinä se oli ilahduttava kakkonen.Isä Parvelan Retu oli ikäluokkansa vankka hallitsija, joka voitti niin ikään Derbyn. Emä Villiinatar ei voittanut yhtään uransa 29 kilpailusta, mutta otti kahdeksan muuta totosijaa. Loistovire on emänsä vanhin jälkeläinen. Villiinattaren sisko Lyytine 29,8ke on tähtijuoksija. Loistovireen neljäs emä on Kilutar, jonka jälkeläisiä ovat ravikuningatar Vintar ja superjuoksija Rick 19,6a.Jukka Huuskola on kasvattanut 18 hevosta. Suomenhevosissa valiojuoksijat Vikkeni 23,8a ja Vokkeni 23,1a, lämminverisissä Sunshine Boy 12,6a..Pihlaiston Paronio. 27,1aly, 28,9ke, 12 884 e, 19: 6-2-0Jokivarren Kunkku 18,6a – Varpukan Viksu 28,5,Cameron 22,7aKasvattaja Juha Kuusi, JämsäOmistajat Juha & Joonas Kuusi, JämsäValmentaja Antti Tupamäki, PetäjävesiHoitaja Jenny-Liisa Kaski, UurainenOhjastaja Antti Tupamäki, Petäjävesi.Pihlaiston Paroni voitti 4-vuotiaana kaksi kertaa ja selviytyi Satakunta-ajon finaaliin, mutta päätyi siinä hylkäykseen. 5-vuotiskausi on tuonut neljä ykköstä lisää, parhaana Vieremän 4000 euron arvoinen Kohti divisioonia -lähtö.Isä, ravikuningas Jokivarren Kunkku voitti oman Derbynsä laukasta huolimatta. Sen jälkeläisistä ravikuningatar Jockas Rita voitti Tammaderbyn. Emä Varpukan Viksu voitti viisi kertaa 88 startistaan, paras ykkönen oli 2000 euron arvoinen Hippoksen Tammasarja. Pihlaiston Paroni on sen vanhin jälkeläinen ja seuraava, 3-vuotias Retun Ruusu 43,2ke aloitti jo voitolla. Pihlaiston Paronin kolmas emä Viskun Tyttö 24,4a oli parhaimmillaan kuningatarkilpailun kakkonen. Lumettaja 19,6a on emälinjan Köpsy 1016-EP nopein edustaja.Juha Kuusi on yksin kasvattanut 12 hevosta, Pihlaiston Paroni on niistä toistaiseksi menestyksekkäin..Taarin Toivor. 27,0aly, 28,1ke, 16 614 e, 27: 6-3-2Caijus 18,6a – Typyn Toisto 26,4, Humeeti 22,9aKasvattaja Jorma Kilpiäinen, LoppiOmistaja Jorma Kilpiäinen, LoppiValmentaja Matti Juutila, TurkuHoitaja Heidi Taipale, TurkuOhjastaja Tommi Kylliäinen, Hollola.Taarin Toivo voitti ainoan 3-vuotislähtönsä ajalla 39,7ke. 4-vuotiskausi toi toisen voiton ja Satakunta-ajon finaalissa se oli kahdeksas. 5-vuotiskausi on vienyt sitä paljon eteenpäin ja neljässä voitossa on muun muassa Vermon perinteinen Eri-Aaronin Patsaskilpailu. Isä Caijus oli Derbyn karsintavoittaja ja finaalin suosikkeja, mutta laukkasi ensimmäisessä kaarteessa hylkäykseen asti. Emä Typyn Toisto oli Derby-finalisti, sijoittui laukanneena kahdeksanneksi Vitterin voittaessa. Parhaan ykkösensä se otti 5000 euron arvoisen All-Out Cupin finaalissa. Taarin Toivo on sen kuudesta jälkeläisestä toistaiseksi paras. Emänemä Typyli jätti viisi tähtijuoksijaa, parhaana Turolex 25,8a. Typyn Toiston sisko Suikun Typy jätti kaksi valiojuoksijaa, Korven Tinnitus 24,3ke ja Korven Liideri 24,3a.Jorma Kilpiäinen on kasvattanut Typyn Toiston viisi jälkeläistä..Derbyyn ykkösradalta kiihdyttävä Heikintuuli on sukunsa veroinen – "Harppauksilla tänä vuonna kehittynyt".Nopein karsintavoittaja Siirin Toive on Derbyn suosikki.Hiukan parantava Vipinän Vihellys iskee Derbyssä parijonosta.Rebyytistä odotuksia Derbyssä kärkipäähän, Vernonilla finaaliin iloisin mielin