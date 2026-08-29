Ensimmäistä kertaa raveissa käyneet kokivat arvokkaaksi kohdata ravien aktiiveja. Ohjastajista Jukka Torvinen sai kiitosta ystävällisyydestään.
Ensimmäistä kertaa raveissa käyneet kokivat arvokkaaksi kohdata ravien aktiiveja. Ohjastajista Jukka Torvinen sai kiitosta ystävällisyydestään.Kuva: Saana Lehmussaari
Ajankohta

Ensimmäistä kertaa raveissa – muttei viimeistä

Kaksikymmentä ravien ensikertalaista tutustui lajiin ja vaikuttui kokemastaan viime keskiviikkona Vermossa.
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ensikertalaiset
Vermo Areena
Esta Vainio-Sonninen
Aarni Vanamo
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