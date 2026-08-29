Ensimmäistä kertaa raveissa – muttei viimeistä

Paristakymmenestä ravien ensikertalaisesta koostunut joukko oli vaikuttunut näkemästään ja kokemastaan.”Ensimmäinen kertani raveissa ei olisi voinut olla mieleenpainuvampi, informatiivisempi ja positiivisempi, kuin keskiviikkoiltamme Vermon raveissa oli”, Esta Vainio-Sonninen kertoi.”Saimme tutustua muun muassa raviohjastajan ja -valmentajan työhön. Kaikkiin kysymyksiimme vastattiin ammattimaisesti, hymyssä suin ilman kiireen häivääkään. Vaikka ravi-ilta oli vasta aluillaan ja lähdöt edessä, niin tuntui kuin he olisivat olleet siellä meitä varten”, Vainio-Sonninen kiitteli muun muassa Jukka Torvista sekä Ilkka ja Janne Korpea.”Kaikista kohtaamisista niin hevosten kuin ihmistenkin kanssa jäi päällimmäisenä mieleen ystävällisyys ja hyvä fiilis”, Vainio-Sonninen lisäsi..Ensikertalaisten ryhmä koostui lääketiedon palveluita muun muassa eläinlääkäreille ja apteekeille tarjoavan yrityksen Pharmaca Health Intelligencen henkilöstöstä. Siksi ryhmä koki kiinnostavaksi tavata myös kilpailueläinlääkärin.”Tämä oli minulle ensimmäinen kerta raveissa ja kirjaimellisesti työnsin pääni uuteen maailmaan, josta en tiennyt mitään”, Aarni Vanamo naurahti.Ryhmän jäsenet vaikuttuivat raveissa näkemästään.”Kun asiaa katseli niin sanotun takahuoneen puolella, varikkoalueella, ja siellä oli ihmisiä, jotka tekevät tärkeää ja vaikeaa työtä ja heille se on normaali keskiviikko. Itse sitä oli ymmällään, että tällaistakin on. Se oli kuin harso olisi vedetty silmiltä. Maailma aukesi yhdestä kulmasta, jota en tiennyt olevan olemassakaan”, Vanamo jatkoi.Paikan päällä ravien kokeminen kannatti.”Hevosten vauhti radalla oli ihan jotain muuta, kuin TV antaa ymmärtää. Kavioiden kopse loppusuoralla ja se tunnelma täytyy varmasti lähteä uudestaan kokemaan”, Esta Vainio-Sonninen totesi.