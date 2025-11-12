Hippoksen hallitusehdokkaat HU:n vaalitentissä – mitä asioita ehdokkaat haluavat edistää?

Suomen Hippoksen valtuuskunnan sääntömääräisessä syyskokouksessa valitaan torstaina 27.11. Hippoksen hallituksen jäsenet 2-vuotiselle toimikaudelle erovuoroisten Timo Korvenheimon, Tiina Kuosmasen ja Harri Voutilaisen tilalle. Hallituksen jäsen voi toimia tehtävässä enintään kolme yhtäjaksoista kautta, joten erovuoroisista jäsenistä Harri Voutilainen ei ole tällä kertaa valittavissa jatkokaudelle. Valtuuskunnasta ehdolle hallitukseen esitettiin määräaikaan mennessä kuutta henkilöä. Ehdokasasettelu ei sido valtuuskuntaa. Hevosurheilu kysyi kaikilta ennakkoon asetetuilta ehdokkailta kaksi kysymystä..Tätä kysyimme1. Mitä asioita haluaisit Suomen Hippoksen hallituksesta käsin erityisesti ajaa tai edistää?2. Mitä vahvuuksia koet itselläsi hallitustyöhön olevan?.Jukka HurrilaPori, yrittäjä, Porin Ravit Oy:n puheenjohtaja, 50 v. 1. Haluan olla edistämässä päätöksentekoa, joka perustuu avoimuuteen, luottamukseen ja lajin sisäiseen yhteistyöhön. Erityisen tärkeänä pidän alueellisen tasa-arvon toteutumista sekä kilpailu- että harrastetoiminnassa. Eri puolella Suomea on erilaisia ja eri kokoisia ratoja, jotka kaikki ovat raviurheilun elinvoiman kannalta tärkeitä. Hippoksen hallituksessa haluaisin olla mukana rakentamassa yhteistä tiekarttaa tulevaisuuteen – suunnitelmaa, joka varmistaa ratojen toimintaedellytykset koko maassa. Raviurheilun vahvuus on sen monimuotoisuus ja paikallinen elinvoima, jotka ansaitsevat pitkäjänteisen tuen ja selkeän suunnan.2. Olen ollut raviurheilun parissa koko elämäni ja nähnyt sen toimintaa useista näkökulmista. Toimin tällä hetkellä Porin Ravit Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja olen vuosien varrella saanut kokemusta hallitustyöstä myös yrittäjäjärjestöissä, muun muassa aluetasolla puheenjohtajana ja Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenenä. Näiden tehtävien kautta olen syventänyt osaamistani strategisessa päätöksenteossa, edunvalvonnassa ja sidosryhmäyhteistyössä. Uskon, että tämä kokemus tarjoaa vahvan pohjan Hippoksen hallitustyöhön. Haluan tuoda päätöksentekoon kokonaisvaltaista näkemystä, rakentavaa yhteistyötä ja sitoutumista lajin kestävään tulevaisuuteen..Irina KeinänenLohja, digitalisaatiojohtaja, IT-tradenomi, SPRY ry:n puheenjohtaja, 51 v. 1. Meillä on kolme kriittistä haastetta. Ensinnäkin tulovirtojen osalta meidän on pelimarkkinan muutoksessa hyödynnettävä kaikki uudet mahdollisuudet nopeasti lajin rahoituspohjan turvaamiseksi. Toiseksi, yhteiskunnallinen kyseenalaistaminen on monimutkainen tosiasia, jota emme voi ohittaa. Meidän on etsittävä keinoja vahvistaa lajin asemaa ja vastuullisuutta. Kolmanneksi, meidän on turvattava jatkuvuus. Raviurheilu tarvitsee uusia omistajia ja kasvattajia – lajiin sitoutuneista ihmisiä.2. Hallitustyössä vahvuuksiani ovat laaja lajintuntemus ja erinomainen yhteistyökyky. Olen toiminut raviurheilun parissa kaikissa mahdollisissa rooleissa: omistajana, kasvattajana, kilpailijana, luottamushenkilönä, median edustajana ja toimihenkilönä. Olen käytännön tekijä, joka ymmärtää lajin koko kirjon ruohonjuuritasolta päätöksentekoon ja eri toimijoiden tarpeiden ja intressien erot. Tällä hetkellä toimin tyttäreni harrastukseen liittyen Suomen Poniraviyhdistyksen puheenjohtajana ja harrastan lämminverikasvatusta.Työskentelen digitaalisten palvelujen kehittämisen ja viestinnän parissa koulutuksen ja urheilun saralla. Juuri tämä kokemus on kullanarvoinen nyt, kun Hippos ja raviradat seisovat pelimarkkinan muutoksen avaamien uusien mahdollisuuksien kynnyksellä..Niko KeronenLieksa, rajavartija, Pielisjärven Hevosystäväinseuran puheenjohtaja, 48 v. 1. Edistää suomalaista raviurheilua kestävänä, houkuttelevana ja elinvoimaisena lajina kaikilla tasoilla. Tavoitteeni on lisätä päätöksenteon läpinäkyvyyttä, vahvistaa sidosryhmien osallistamista ja tukea nuorisotyötä.2. Olen pitkän linjan luottamushenkilö ja käytännönläheinen tekijä, jolla on yli 13 vuoden kokemus kunnallisesta päätöksenteosta. Toimin Lieksan kaupunginvaltuustossa neljättä kautta ja olen ollut mukana hallitustyöskentelyssä, puheenjohtajana hyvinvointilautakunnassa ja turvallisuuden ja varautumisen lautakunnassa (Siunsote). Rajavartijana lähes 27 vuotta työskennelleenä olen oppinut vastuullisuutta, järjestelmällisyyttä ja harkintaa myös paineen alla. Hallitustyöhön tuon kokemusta päätöksenteosta, kykyä arvioida asioita faktoihin pohjautuen sekä valmiutta tehdä vaikeitakin ratkaisuja yhteisen kokonaisuuden hyväksi. Verkostoni ulottuvat kunnallispolitiikasta eduskuntaan, mikä tukee yhteistyötä ja vaikuttamista eri tasoilla. Hevosala on minulle henkilökohtaisesti tärkeä – olen omistanut hevosia vuodesta 2020 ja kasvattanut suomenhevosvarsan tyttäreni kanssa. Tunnen alan arjen, haasteet ja mahdollisuudet. Olen suora ja oikeudenmukainen vaikuttaja, joka toimii avoimuuden, yhteistyön ja kestävien ratkaisujen puolesta..Timo KorvenheimoOrimattila, ravivalmentaja, Suomen Hippoksen ja Suomen Ravivalmentajat ry:n hallituksen jäsen, 42 v. 1. Näen tärkeimpänä tulevaisuuden rakentamisen. Tulevaisuuden kuvan pitää olla ennustettava, realistinen ja parhaaseen lopputulokseen pyrkivä. Lajissa tehdään pitkälle eteenpäin tähtääviä ja sitovia päätöksiä, on kyse sitten astutuksesta, hevosen ostoksesta tai tallin rakentamisesta.Seuraavana on lajin arvostaminen. Meidän pitää toteuttaa sitä omassa tekemisessämme sekä järjestöinä. Yhteiskunnan ja alan toimijoiden arvostus saavutetaan vain tekojen kautta. Vääränlainen nöyristely ei edistä lajin asemaa, mutta toisaalta yhteisiä sääntöjä ja oikein toimimista pitää kunnioittaa.2. Minulla on ammattini kautta käsitys arjen realiteeteista. Ymmärrän mitä päätökset tarkoittavat alalla työskenteleville, olivat he ammattilaisia tai amatöörejä. Olen kilpaillut kautta Suomen ja tunnen laajasti raviurheilijoita, hevosenomistajia ja raviradoilla työskenteleviä. Minulla on myös laajat kontaktit yhteiskunnallisiin päättäjiin. Olen pyrkinyt monipuolistamaan osaamistani järjestötehtävien kautta sekä toimimalla esimerkiksi ravituomarina. Perehdyn asioihin ja sitä kautta pystyn perustamaan kantani faktoihin. Muutosten keskellä pidän myös kokemustani Suomen Hippoksen hallituksessa merkittävänä vahvuutena..Heikki KosonenSavonlinna, eläkeläinen/maaseutuyrittäjä, Itä-Savon Hevosystäväinseura ry:n ja Mikkelin Ravirata Oy:n varapuheenjohtaja sekä Suomen Hippos ry:n valtuuskunnan jäsen, 68 v. 1. Toimijoiden määrän ja ravien tuotantokyvyn säilyttäminen huolehtimalla riittävistä ja kattavista kilpailumahdollisuuksista toimijoille kohtuu kustannuksilla ja kannustavasta palkintojen jakautumisesta. Toimintamallien ja edellytysten hakeminen turvaamaan raviratojen ammattimainen toiminta supistuvassa rahoitusympäristössä. Päätöksenteon pohjana realistinen vaikuttavuusarvio, joka myös avoimesti kerrotaan – mitä päätöksellä tavoitellaan. Arvioidaan päätöksiä ja korjataan niitä, jos luvut eivät kerro tavoitteen toteutumisesta. Päätöksenteossa huomioitava tavoite osoittaa ravitalouden toiminnan ekologinen, sosiaalinen ja eläinsuojelullinen kestävyys taloudellisten edellytysten lisäksi. Päätöksenteossa huomioitava, että toimijat kokevat olevansa mukana yhteisessä tulevaisuudessa, eikä joutuneensa ulkopuolelle, joka madaltaa kynnystä lopettaa harrastus ja yhteinen tekeminen.2. Strategiatyö, ravikilpailun ja kansainvälisen suurkilpailun toteuttaminen, raviradan strategian, toiminnan ja taloudellisten edellytysten tuntemus. Kesäradan toiminnan käynnistämisen sekä toteutuksen tuntemus nykyisessä tukijärjestelmässä..Jussi TomperiTurku, toimitusjohtaja, harrastajavalmentaja, 49 v. 1. Mielestäni Suomen Hippoksen kolme strategista prioriteettia ovat– Omistamisen edistäminen – ilman kasvavaa hevos- ja omistajamäärää raviurheilulla ei ole edellytyksiä menestyä– Raviurheilun yhteiskunnallinen asema – lainsäädännöllinen hyväksyttävyys on elinehto, mutta yhteiskunnallinen merkittävyys vaikuttaa valtion halukkuuteen tukea hevostaloutta– Raviurheilun tulorahoituksen varmistaminen – oma peliyhtiö on rahoituksen keskiössä, mutta samaan aikaan pitää kehittää myös muita tulonlähteitä sekä tapahtumien että pelaamisen ympärillä2. Olen työskennellyt noin 20 vuotta erityisesti kansainvälisen myynnin, markkinoinnin ja liikkeenjohdon parissa. Toisaalta olen harrastanut raviurheilua eri muodoissaan lähes koko ikäni ja olen eri roolien kautta saanut kattavan käsityksen raviratojen ja raviurheilun toimintaympäristöstä. Raviurheilulla on edessään haasteelliset vuodet, joiden aikana Hippoksella on oltava erittäin selkeä strategia, jotta Suomessa olisi tulevaisuudessakin sekä harrastepohjaista että ammattimaista ja kansainvälisesti kilpailukykyistä raviurheilua. Toivon pystyväni tuomaan oman osaamiseni ja kokemukseni sekä liiketoiminnasta että raviurheilusta Suomen Hippoksen hallitustyöskentelyyn.