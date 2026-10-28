Heinäseminaarissa oltiin heinän äärellä, hevonen pureskelee heinäkiloa kohti noin 3400 kertaa
Tilaisuus kokosi paikalle noin 60 hevosihmistä kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä heinän merkityksestä hevosen hyvinvoinnille.
Illan aikana neljä asiantuntijaa käsitteli hevosen karkearehuruokintaa hieman eri näkökulmista.
Heinäseminaarin ensimmäisenä luennoitsijana kuultiin Juha Sivoa Etelä-Suomen laatuheinärengas -yhdistyksestä. Sivo tarjosi yleisölle perustietoa heinästä ja sen viljelystä.
Seuraavaksi ääneen pääsi Manna Kaartinen Eurofinsiltä, aiheena olivat heinäanalyysit. Hän kertoi yksityiskohtaisesti, miksi rehuanalyysejä tehdään, miten näytteet otetaan ja analysoidaan sekä miten tuloksia tulkitaan.
Illan kolmantena luennoitsijana oli eläinlääkäri Kati Vainio, joka käsitteli heinäruokintaan liittyviä terveysvaikutuksia ja terveysongelmia. Illan viimeisenä luennoitsijana kuultiin Krafftin ruokinta-asiantuntija Tiina Seppälää, joka syvensi käsitystä heinän merkityksestä hevosen eri elämänvaiheissa.
Yleisö oli voinut lähettää luennoitsijoille kysymyksiä jo etukäteen, ja myös seminaarin aikana oli mahdollista esittää kysymyksiä suoraan asiantuntijoille. Monet kiinnostavat kysymykset ja valaisevat vastaukset herättivät vilkasta keskustelua vielä tilaisuuden päätyttyäkin.
Heinäseminaarin jälkeen yleisön joukosta kuului paljon tyytyväisiä kommentteja. Saatua tietoa pidettiin hyödyllisenä ja erittäin ajankohtaisena.
Oletko koskaan tullut ajatelleeksi tarkemmin hevosen pureskelutarvetta? Tiesitkö, että hevonen pureskelee heinäkiloa kohti noin 3400 kertaa? Päivässä pureskelukertoja kertyy jopa 43 000.
Maria Ingman