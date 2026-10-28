Heinäseminaarissa oltiin heinän äärellä, hevonen pureskelee heinäkiloa kohti noin 3400 kertaa

Yleisö oli voinut lähettää luennoitsijoille kysymyksiä jo etukäteen, ja myös seminaarin aikana oli mahdollista esittää kysymyksiä suoraan asiantuntijoille. Monet kiinnostavat kysymykset ja valaisevat vastaukset herättivät vilkasta keskustelua vielä tilaisuuden päätyttyäkin.

Heinäseminaarin jälkeen yleisön joukosta kuului paljon tyytyväisiä kommentteja. Saatua tietoa pidettiin hyödyllisenä ja erittäin ajankohtaisena.

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi tarkemmin hevosen pureskelutarvetta? Tiesitkö, että hevonen pureskelee heinäkiloa kohti noin 3400 kertaa? Päivässä pureskelukertoja kertyy jopa 43 000.

Maria Ingman