Kuvioista salmiakkikuvio ja tähdet ovat olleet suosittuja.
Kuvioista salmiakkikuvio ja tähdet ovat olleet suosittuja.Kuva: Roosa Lindholm
Ajankohta

Hevosten ja ponien varusteet ovat muuttuneet värikkäämmiksi

Hevosvarusteissa näkee nykyään laajan kirjon eri värejä ja kuvioita.
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hevosten varusteet
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