Hevosten ja ponien varusteet ovat muuttuneet värikkäämmiksi

Punainen, sininen, musta ja valkoinen, sekä nykyään myös kulta, hopea, violetti, oranssi ja pinkki. Siinä lyhykäisyydessään hevosten varusteissa esiintyvien värien evoluutio. Aikaisemmin lähes kaikki varusteet tehtiin neljässä eri perusvärissä, mutta nykyään värien kirjo on laajentunut hyvin monipuoliseksi ja lähes tulkoon kaikki värit ovat mahdollisia myös hevosten varusteissa.Hevosvarusteita ja ajopukuja valmistavan Equinetexin yrittäjä Katja Siikavirta kertoo, että asiakkaiden toiveet varusteiden väreistä ovat muuttuneet lähivuosien aikana..”Kulta, hopea ja blingit ovat nykyään hyvin suosittuja. Yleensä niihin halutaan tumma pohja, ja sitten siihen halutaan lisäksi erilaisia kiiltojuttuja, mitä niihin pystyy varusteen mukaan laittamaan. Esimerkiksi punainen ja sininen ovat olleet suosittuja perusvärejä, mutta niiden rinnalle on tullut hyvin paljon muitakin värejä, ja usein varusteiden pitää kiiltää ja loistaa”, Siikavirta kuvailee.”Valkoinen on myös sellainen väri, jota usein nykypäivänä ehkä vähän jo vältellään. Sen tilalle voidaan usein laittaa vaikka hopeaa esimerkiksi loimen tai silatyynyn tereenauhaksi.”.Hevosille halutaan Siikavirran mukaan varusteisiin kirkkaita värejä.”Viime aikoina suosittuja värejä ovat olleet lila, violetti, vihreä ja oranssi, mutta niiden haasteena on saattanut olla löytää sopivia materiaaleja ja juuri oikeita värisävyjä. Sävyt ovat senkin puoleen tärkeitä, kun usein kaikkien varusteiden halutaan olevan juuri tiettyä samaa sävyä. Eri merkkien ja materiaalien välillä voi olla eroja, ja usein sävyt eivät ole täysin samoja, vaikka ne lähtökohtaisesti olisivatkin samaa väriä.”Varustevalmistajan näkökulmasta tuotteiden yleinen kestävyys on hyvin tärkeä ominaisuus, ja Siikavirta haluaa tuotteiden olevan laadukkaita. Kuitenkin esimerkiksi juuri väritoiveet ja materiaalit voivat aiheuttaa haasteita juuri tuotteiden laadussa ja kestävyydessä..”Esimerkiksi kaikissa jollakin tavalla kiiltävissä tuotteissa haasteena on ainakin pesunkestävyys. Sitä ei aina oteta huomioon, miten kestäviä tai käytännöllisiä jotkut tuotteet tai materiaalit ovat, joita ei lähtökohtaisesti ole tarkoitettu ravimaailmaan. Kurakelit, auringon paiste, suolatut radat ja hevosen hiki voivat pelkästään aiheuttaa hankaluuksia suoraan raviurheiluun tarkoitettuihinkin materiaaleihin ja tuotteisiin. Lisäksi tuotteiden oikeanlainen hoito ja pesu olisi otettava huomioon”, Siikavirta luettelee.”Näin valmistajan näkökulmasta minun on myös mietittävä, etteivät materiaalit lähde värjäämään vaaleita osia. Näin ei ole kuitenkaan onneksi käynyt, mutta se on kuitenkin aina huomioon otettava asia.”.Jokainen voi saada eri väreillä ja väriyhdistelmillä luotua omat persoonalliset varusteet ja jopa imagon. Pelkkien värien lisäksi mahdollisuutena on yrittäjä Katja Siikavirran mukaan käyttää myös brodeerausta.”Brodeerauksella voidaan tehdä tuotteisiin erilaisia kuvioita. Esimerkiksi salmiakkikuvio ja tähdet ovat olleet suosittuja.”.Siikavirran mukaan kaikki varusteet halutaan usein samalla kerralla samoilla omilla väreillä.”Siinä voi olla rintaremmi, silatyynyt ja korvahuput samaa väriä ja sävyjä, ja usein varsinkin poniohjastajilla voi olla vielä ajopukukin saman näköinen. Ne ovat tosi hienon näköisiä, kun valjakko osuu kokonaan sävy sävyyn. Esimerkiksi jos varusteet ovat muuten tummat, niin sama pinkki pitää kulkea niissä kaikissa”, Siikavirta toteaa.Myös varusteiden metalliosien väreissä voi olla eroja.”Niissä on yllättävänkin paljon eroja sekä väreissä että materiaaleissa. Esimerkiksi soljen pää voi olla terävä tai tylppä, ja jo pelkästään sillä on iso merkitys käytännössä. Käytettäviä värejä ovat taas hopea, kulta, messinki ja teräs.”.Siikavirralla on erityisesti jäänyt mieleen hyvin erikoinen väritoive.”Minulta pyydettiin kerran rintaremmiä sateenkaaren väreissä, ja silloin ensimmäinen ajatukseni oli, että kaikkea kivaa ne haluaa. Kun sain sen tehtyä, siitä tuli tosi hieno, ja asiakkaan toive saatiin toteutettua niin kuin hän halusi”, Siikavirta kertoo.”Välillä minulta pyydetään sellaisia väriyhdistelmiä, että olen joutunut miettimään, etten ole ihan varma toimiiko nämä todella yhdessä. Sitten, kun tuotteet ovat olleet valmiita, niin aina on ollut sellainen fiilis, että tästähän tulikin itse asiassa aika siisti. Usein lähtökohtaisesti hevosen varusteet ja niiden värit kertovat jotain myös ihmisistä niiden taustalla, ja toisille värit ovat tärkeämpiä kuin toisille.”