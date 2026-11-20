Suomen Hippoksen valtuuskunta kokoontuu syyskokoukseensa reilun viikon päästä torstaina 26.11. Tänä vuonna kokouksessa valitaan sekä Hippoksen hallituksen puheenjohtaja että hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2027–28. Puheenjohtaja Antti Lehtisalolle ei ehdotettu määräaikaan mennessä vastaehdokkaita. Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Jaana Husu-Kallio, Irene Kelloniemi ja Esa Nuottivaara. Lisäksi Timo Korvenheimo on ilmoittanut jättävänsä hallitustyöskentelyn kuluvan vuoden lopussa, joten hänen tilalleen valitaan henkilö vuodelle 2027.Kaksivuotiskaudelle paikkaa hakevat Helena Halinen, Jaana Husu-Kallio, Esa Nuottivaara, Harri Voutilainen ja Mari Åman. Korvenheimolta vuodeksi 2027 vapautuvaa paikkaa hakee lisäksi Antti Karhila.Hippoksen sääntöjen mukaan ehdokasasettelu tulee tehdä määräaikaan mennessä, mutta valtuuskunnan kokous ei ole sidottu ehdokasasetteluun. Pian määräajan täytyttyä tulikin tieto, että ehdolle asettuu myös Kai Pajala. Hänen ajatuksiaan julkaistiin 29.10. Hevosurheilun verkkosivuilla ja Hevosurheilussa 4.11..Näitä kysyimme1 Mitä asioita haluaisit tässä hetkessä Suomen Hippoksen hallituksesta käsin erityisesti ajaa tai edistää ja miksi?2 Mitä vahvuuksia koet itselläsi hallitustyöhön olevan?.Helena Halinen1 Hippoksen hallituksen tehtävä on rakentaa tulevaisuuden uskoa raviurheiluun. Se ajaa yhdessä operatiivisen johdon kanssa käytettävissä olevien resurssien puitteissa koko Suomen raviurheilun etua. Raviratoja, raviurheilijoita, kasvattajia ja omistajia pitää kuulla ja kuunnella. Päätöksenteossa vaaditaan ketteryyttä vastata kulloiseenkin tilanteeseen. Hippoksessa on paljon dataa, jota pitää käyttää tiedolla johtamisen perustana. Resurssien vähetessä pitää luoda tavoitteita ja tehdä päätöksiä läpinäkyvästi ja avoimesti. Luottamuksellista ja tavoitteellista yhteistyötä sekä Hippos ATG Oy:n, että Raviratas Oy:n kanssa tulee edelleen rakentaa. Haastavan kesän jälkeen on ensiarvoisen tärkeää palauttaa luottamus organisaation ja kentän toimijoiden kesken. Jok’ikisen raviurheilussa mukana olevan tulee omalla esimerkillään kantaa vastuunsa alan jatkuvuudesta.2 Vahvuuksiani hallitustyössä ovat vahva hevoskokemus ja moninainen kokemus erilaisista luottamustehtävistä sekä hallitustyöskentelystä. Olen tavoitteellinen ja laaja-alainen ihminen ja haluan jatkaa verkostoitumista paitsi hevosalan sisällä, myös ulkopuolella. Tavoitteena on aina pyrkimys parempaan. Hallitustyöskentelyssä tarvitaan paitsi asioiden, myös ihmisten johtamista. .Jaana Husu-Kallio1 Lähiaikojen osalta keskiössä on edelleen vaikuttamistyö riittävän valtion rahoituksen varmistamiseksi tulevan muutoksen taitekohtaan. Pidemmällä aikajanalla erityishuomio on oman peliyhtiön onnistuneen käynnistämisvaiheen jälkeisessä tuottavassa toiminnassa unohtamatta valtiontukien merkitystä tulevan hallituksen kehyslinjauksiin 2030-luvulle mentäessä.Haluan korostaa yhtenäisyyttä ja yhteisöllisyyttä, jotta onnistumme vaikuttamaan ja vakuuttamaan alaamme myös huonommin tuntevat päättäjät, muut keskeiset vaikuttajat sekä uudetkin hevosenomistajat ja alalla toimivat. Erilaisten hevoskasvatuksen ja omistamisen tukitoimien kehittämisen on oltava jatkuvaa. Hanketoimintaan tulee satsata hyödyntäen rohkeasti eri rahoituslähteitä koko Suomessa.2 Kuluneet kaksi vuotta varapuheenjohtajana ovat olleet intensiivisen työn aikaa. Olen sitoutunut jatkamaan vahvaa edunvalvontatyötä. Haluan myös jatkaa yhteistyötä hevosalalle keskeisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Nyt tarvitaan jatkuvaa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa. Uskon, että pitkä kokemukseni, koulutukseni ja aito kiintymykseni alaan edesauttavat tässä kanssakäymisessä ja vaikeissakin neuvotteluissa..Antti Karhila1 Haluan, että alan toimijat tuntevat itsensä arvostetuiksi ja oikein kohdelluiksi. Esimerkiksi kun joudumme valitsemaan, mille radoille keskitämme voimavaroja, pienemmille resursseille jääville radoille on jätettävä niiden parhaita kilpailupäiviä. Näin ne pääsevät näyttämään yhteistyökumppaneilleen, itselleen ja hevosväelle, mihin pystyvät, ja valtakunnallinen raviverkko säilyy.Nyt on oltava rohkeita selvitäksemme. Rohkeat päätökset vaativat faktoja sekä riskien ja mahdollisuuksien tarkkaa analysointia. Samalla hallituksen on luotava kentälle ennustettavuutta – vain niin syntyy tulevaisuuden tekoja: uusia varsoja, investointeja ja hevosalan yrityksiä.2 Vahvuuksiani hallitustyössä on monien aiheiden syvällinen tuntemus. Minulla on hyvät suhteet kentälle niin amatööreihin kuin ammattilaisiin, raviratoihin ja hevosjalostusliittoihin. Olen käytännön hevosihminen, jolla on kokemusta kasvattamisesta, omistamisesta, ravien järjestämisestä ja järjestötyöstä. Ihmisenä olen perehtyväinen ja analyyttinen, ja minulla on hyvä numeropää, jota olen hyödyntänyt työurallani kansainvälisessä yrityksessä. Mielipiteeni ovat perusteltuja ja esitän ne rohkeasti, mutta kuuntelen muita ja olen valmiina tarkastamaan ajatuksiani..Esa Nuottivaara1 Hallituksen jäsenen keskeinen tehtävä on toteuttaa yrityksen strategiaa. Onnistuaksemme tarvitsemme alalle veto- ja pitovoimaa. Tarvitsemme toimivat taloudelliset rakenteet sekä kestävän rahoituksen. Alan yhtenäisyys, yhteisöllisyys ja viestintä ulospäin ovat erityisen tärkeitä tekijöitä.Lähitulevaisuudessa on tärkeää saada peliyhtiö Hippos ATG ja myynti- ja markkinointiyhtiö Raviratas onnistuneesti liikkeelle. Täytyy jatkaa vaikuttamistyötä, saada tarvittava siltarahoitus nyt ja siirryttäessä 2030-luvulle ja turvata samalla raviratojen verkosto eri puolella Suomea. Olen aina pyrkinyt perustamaan päätökseni faktoihin ja tiedolla johtamiseen, saman tyyppisistä asioista samanlaiset päätökset kaikille.2 Minulla on työ-ja luottamushenkilöhistoriassa yli 30 vuoden kokemus liikkeenjohdollisissa tulosvastuullisissa johtotehtävissä niin kansainvälisissä pörssiyhtiöissä, osakeyhtiöissä, osuuskunnissa kuin yhdistyksissäkin. Luottamustehtäviä on kertynyt vuosikymmenten aikana noin sadassa erilaisessa yhteisössä. Olen suorittanut myös HHJ-tutkinnon.Vahvuutenani koen kokemuksen, olen myös ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen katsova henkilö..Harri Voutilainen1 Avainasia alan hyvinvoinnin ja kehittymisen kannalta on mielestäni hevosenomistajuus. Se mahdollistaa ratojen elinvoimaisuuden, turvaa hevosjalostusliittojen tulevaisuuden sekä tarjoaa työtä elinkeinonharjoittajille. Myös kasvattajien tilanne vaatii välittömiä toimia, jotta astutusmäärien laskeva trendi saadaan talttumaan.Kilpailupäivien väheneminen alkaa kääntyä jossain vaiheessa itseään vastaan ja vie houkuttelevuutta omistajuudesta ja kasvattajuudesta, vaikeuttaa harrastamista sekä aiheuttaa radoille elinmahdollisuuksien kaventumisen.Pitkän aikavälin rahoituksen turvaaminen on avainasia. Koko alan toimijakentän markkinointi/tapahtumaosaaminen on nostettava uudelle tasolle. Positiivisen hengen luominen tekemiseen, keskusjärjestön päätöksenteon johdonmukaisuus sekä omien sääntöjen noudattaminen luovat kentälle kuvan vahvasta alan edunvalvojasta.2 Oma vahvuuteni on pitkä luottamushenkilöura sekä kunnallispolitiikassa että hevosalan luottamustoimissa. En pidä huonona myöskään pitkää ajanjaksoa, noin 50:ttä vuotta käytännön hevostoimijana. Sosiaaliset taidot sopivat hallitustyöskentelyyn, mutta tarvittaessa osaan myös kyseenalaistaa ja sparrata päätöksenteossa..Mari Åman1 Haluan edistää kotimaista hevoskasvatusta, sen kannattavuutta ja raviurheilun elämyksellisyyttä. Tähän minulla on kaksi konkreettista tavoitetta: Suomessa syntyneille hevosille omia kilpailusarjoja, joissa palkinnot ovat korkeammat kuin kaikille avoimissa sarjoissa. Tämä lisäisi kotimaisten hevosten kysyntää ja kasvatuksen kannattavuutta. Toinen tavoitteeni on avata pitkäjänteisellä pohjoismaisella yhteistyöllä suomenhevosille kilpailumahdollisuuksia muissa Pohjoismaissa. Se ei ole helppoa, mutta tuo varmasti uusia omistajia, kilpailumahdollisuuksia ja kansainvälistä kiinnostusta. Haluan myös edistää avoimempaa, perustellumpaa ja ketterämpää päätöksentekoa.2 Tekniikan tohtorina ratkon työkseni monimutkaisia ongelmia, omaksun nopeasti uutta tietoa ja sovellan sitä käytäntöön. Hallitsen laajoja kokonaisuuksia, tunnistan olennaisen ja erotan toteuttamiskelpoiset ratkaisut ideoiden joukosta. Toimin hevosalalla hevosenhoitajana, valmentajana, omistajana, kasvattajana sekä kilpahevos- ja kasvatuskimppojen vetäjänä. Nämä roolit antavat laajan käytännön ymmärryksen alan arjesta, vahvuuksista ja haasteista.