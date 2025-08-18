HU kysyy: Katsotaanko speedrace viralliseksi startiksi?
Ravikilpailusäännöissä sanotaan, että hevonen, jonka viimeisimmästä hyväksytystä kilpailusta tai koelähdöstä on kulunut yli 12 kuukautta, joutuu osallistumaan koelähtöön.
Tämän viikon lähtölistoista sattuu silmään hevonen, jonka ainoa kilpailusuoritus 12 kuukauteen on 1120 metrin matkalla juostu ns. speedrace. Ravikilpailusääntöjen 23 pykälässä sanotaan, että kaikissa kilpailuissa perusmatkan on oltava vähintään 1600 metriä. Katsotaanko ”alimittaisen” matkan speedrace tästä huolimatta sellaiseksi viralliseksi kilpailuksi, josta hyväksytty suoritus riittää?
”Samassa 23 § mainitaan, että 'Lyhyemmille matkoille tulee hakea poikkeuslupaa Suomen Hippoksesta'. Me on katsottu nämä hevoselle viralliseksi kilpailuksi”, Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen vastaa.