HU kysyy: Eikö kilpailuvakuutus korvaa Välkkerin rikkoontuneita varusteita?

Välkkerin uhkaavasta kaatumisesta Oulun Pikkukunkussa selvittiin hevosen ja ohjastajan osalta lähes säikähdyksellä, mutta varusteet kärsivät tuntuvia vahinkoja. Näin valmentaja Juuso Kangas kommentoi maanantaina Hevosurheilulle:

“Aisat ovat vääntyneenä ja valjaat käyttökelvottomat. Siitä ei ole kiinni, etteikö olisi rahaa ostaa uusia varusteita, mutta luulisi vakuutuksen korvaavan huippu-urheilussa tapahtuneen tapaturman. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kun ei selkeästi osoitettavaa syyllistä ole, mitään ei korvata. Pitäisi ymmärtää, että huippu-urheilussa vain käy tapaturmia.”

Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen, eikö pakollinen kilpailuvakuutus korvaa kaikkia vahinkoja?

”Kaikille hevosille pakollinen kilpailuvakuutus korvaa toiselle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Tuomariston lausunto vahinkoon johtaneesta tilanteesta on vakuutusyhtiön käsittelyssä keskeinen asia, rangaistusta asiasta ei tarvitse välttämättä määrätä. Kilpailuvakuutukseen sisältyy hevos-, vastuu- ja törmäysvakuutus. Kaskovakuutukselle tyypillisiä elementtejä se ei juurikaan sisällä. Oulun tapauksessa tilanteen syntymiseen eivät vaikuttaneet toiset valjakot. Korvauspäätökset tekee lopulta vakuutusyhtiö. Laajemmin vakuutuksen sisällöstä ja vakuutusehdoista voi lukea täältä. Hippoksen sopimaan kokonaisuuteen sisältyy myös henkilöiden kilpailuaikainen tapaturmavakuutus ja tapaturmavakuutus hevosenhoitajille/avustajille.”

”Perustasoisen kilpailuvakuutuksen hinta on haluttu pitää kohtuullisena, ja se vaikuttaa luonnollisesti vakuutusturvan sisältöön. Pakollisesta kaskotyyppisestä vakuutuksesta on kilpailutuksen yhteydessä keskusteltu, mutta on todettu että se nostaisi kaikkien osalta vakuutusmaksut liian korkeaksi. Hevosten ja varusteiden hintahaitari on suuri. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla voi halutessaan laajentaa vakuutusturvaa hevosen, henkilöiden ja varusteiden osalta omaan toimintaan sopivalle tasolle.”