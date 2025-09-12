HU kysyy: Mikä on Tototv:n lähetyksissä tiuhaan mainostettava Totoäly?

”Veikkaus lanseerasi kesällä 2024 Totoälyn. Totoäly ei ole vain pikapeli, vaan se yhdistää pelisivuilla datan, muiden pelaajien tekemät valinnat ja pelin teon hetkellä reaaliaikaisen tilanteen helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi”, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna avaa..”Verrattuna perinteisiin pikapeleihin Totoäly erottuu valinnoilla, joita se ehdottaa pelaajalle hyväksyttäväksi peliinsä. Totoälyn avulla tehdyn pelin voi jakaa itse porukkapeliksi.”.”Totoälyn valinnat eivät ole sattumanvaraisia, vaan pelinteon hetkellä esimerkiksi niitä hevosia, jotka ovat muiden pelaajien valintojen määrän tai asetettujen panosten osalta nousussa olevia merkkejä. Totoäly seuraa siis peliosuuksien muutoksia ja pelitrendejä.”.”Totoäly auttaa pelaajia tekemään pelivalintoja, jotka vaikuttavat sillä hetkellä kun peliä suunnitellaan, kuumilta hevosilta. Totoäly päivittää ehdottamiaan valintoja koko ajan eikä vain toista kerran luotua riviä. Siltä osin Totoäly erottuu perinteisistä porukkapeleistä.”.”Lisäksi Totoäly on tarjolla asiakkaille kaikissa pelimuodoissa, eli se voi auttaa niin kokeilijaa kuin aktiivisempaakin harrastajaa Toto-pelin teossa. Lisäksi Totoäly poimii dataa eri peleistä ja voi tarjota vaikkapa Troikka-kupongille hevosta, joka kerää paljon peliä Toto75-pelissä.”.”Totoälyn jatkokehitysmahdollisuuksia tulevaisuudessa ovat esimerkiksi tulosten, kirjoitettujen vihjeiden ja rankingien koneellinen lukeminen.”