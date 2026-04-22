HU kysyy: Miksi Eläinlääketieteellinen tiedekunta omistaa hevosia?

Hevosurheilun lukija huomasi, että Helsingin yliopisto on 2020-luvulla hankkinut parikymmentä hevosta Kliinisen Hevos- ja Pieneläinsairauksien Osasto, HY:n nimiin ja kaikki niistä on lopetettu noin parin kuukauden kuluttua hankinnasta. Mistä on kysymys, vanhempi hevossairauksien kliininen opettaja ja hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Ninja Karikoski?”KHPO:n omistuksessa on ja on ollut hevosia opetus- ja tutkimustarkoituksessa. Yksityiset omistajat ovat lahjoittaneet tai antaneet korvausta vastaan hevoset tutkimus- ja opetuskäyttöön. Hevosia on hankittu tarvittaessa, keskimäärin 2–10 kappaletta vuodessa. Pääsääntöisesti tutkimustoimintaan osallistuvat hevoset lopetetaan jaksojen lopuksi”, Karikoski kertoo sähköpostitse.Minkälaisesta tutkimuksesta ja opetuksesta on kyse?”Tällä hetkellä ryhmämme tutkii rauhoiteaineita tavoitteenamme vähentää niiden hevoselle aiheuttamia haittavaikutuksia ja siten parantaa rauhoiteturvallisuutta. Lisätietoa tutkimuksista löytyy Helsingin yliopiston sivuilta”, Karikoski sanoo.”Opetus puolestaan on peruseläinlääketieteen opetusta ja sisältää kliinisiä tutkimuksia ja ei-kajoavien perustoimenpiteiden harjoittelua. Toimenpiteet on määritetty eläinkoeluvassa, jonka myöntää ja jota valvoo Ruokavirasto.”Kuinka paljon hevosia yliopisto tarvitsee omistukseensa näihin tarkoituksiin?”Yhteen tutkimukseen tarvittavien eläinten lukumäärä vaihtelee yleensä noin kuuden ja kymmenen välillä.”Korjattu 22.4. klo 14.30: Vaihdettu jutun otsikkoon ja ingressiin Helsingin yliopiston tilalle Eläinlääketieteellinen tiedekunta.