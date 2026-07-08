HU kysyy: Miksi hevosen saa ilmoittaa lähtöön ilmoajan päätyttyä?

Hevosurheiluun yhteyttä ottanut lukija oli huomannut, että tämän ja viime keskiviikon Vermon ravien ykkössarjaan lisättiin hevonen ylivoimaisilla karsintapisteillä ilmoittamisajan päätyttyä. Hevospulaa kumpikaan sarja ei potenut. Toinen ajetaan lopulta 10:llä ja toinen 11:llä hevosella.Joku vastustajistakin olisi saattanut muuttaa mielensä osallistumisen suhteen ilmoittamisajan päätyttyä, jos olisi tiennyt tulevista lisäyksistä. Miksi hevosen saa ilmoittaa puhelimella ilmoajan päätyttyä sellaiseenkin lähtöön, jossa hevosia on jo riittävästi, ja onko systeemi kaikille tasapuolinen? Vermon 8.7. ja 15.7. ravien handikaapparina toiminut Iivari Ingves.”Jokaisella valmentajalla on tasapuolinen mahdollisuus ilmoittaa hevonen vajaaseen sarjaan tai vetää hevonen sarjasta pois, kunnes lähtöradat arvotaan tai lähtö jaetaan esimerkiksi jaettavassa sarjassa. Ete Jetin tapauksessa vetäytymisoikeutta kahdelle hevoselle käytettiinkin.””On täysin normaalia, että hevosia ilmestyy vajaille listoille yhdeksän jälkeen, välillä valmentajan ja välillä radan soittamana. Esimerkiksi Teivon ja Vermon 8.7. päättyneissä ilmoissa hevosia tuli 9:n jälkeen yhteensä noin 10 lisää. Määrä oli toki poikkeuksellisen suuri.””Soittamalla lähellä yhdeksää ja erityisesti sen jälkeen valmentaja ottaa riskin, että lähtöön ei enää pääse. Yhdeksän jälkeen hevosta ei pysty täyteen lähtöön lisäämään, vaikka yhteydenotto olisi alkanut ennen yhdeksää. Monesti tuossa vaiheessa puheluita tulee yhtäaikaisesti. Esimerkiksi Piccolo Cocktailin tapauksessa en pystynyt heti vastaamaan valmentajalle.””Mahdollisimman täydet lähdöt ovat kokonaisuuden etu, ja lisenssimarkkinaan mennessä asia korostuu entisestään. Tietysti olisi kilpailijoiden ja järjestäjänkin etu, että hevoset ilmoitettaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta nähdään, mitkä lähdöt ylipäänsä toteutuvat.”