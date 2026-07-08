Lännen ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves
”On täysin normaalia, että hevosia ilmestyy vajaille listoille yhdeksän jälkeen", Iivari Ingves valaisee.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

HU kysyy: Miksi hevosen saa ilmoittaa lähtöön ilmoajan päätyttyä?

Hevosten ilmoittamissysteemi ei ole kaikille tasapuolinen, Hevosurheilun lukija kokee.
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