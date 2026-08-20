HU Kysyy: Miksi Kuninkuusraveissa ei ollut omaa iltajuhlaa?

Miksi Teivossa ei järjestetty lauantaina omaa iltajuhlaa, toimitusjohtaja Kaisa-Leena Ahlroth?.”Lauantain iltajuhlan toteutus oli tietoisesti valittu toimintatapa, johon päädyttiin hyvin varhain. Jokainen kuninkuusravijärjestäjä pohtii toteutusta omista lähtökohdistaan, jossa vaakakupissa painavat mm. ravikeskuksen sijainti ja paikallinen iltaelämän tarjonta. Iltajuhlan ulkoistamista puolsivat aikaisempien järjestäjien kokemukset, isot taloudelliset riskit, tapahtumatuottamisen organisointi ja asiakaskäyttäytyminen mm. ravikeskuksen ja majoituspaikkojen välillä liikkumisen ja Tampereen keskustan laajan tarjonnan johdosta. Uskomme myös saamamme palautteen perusteella pystyneemme tarjoamaan raviväelle kohtaamisen paikkoja ja mahdollisuuksia viikonlopun aikana ilman lauantain omaa, pelkästään raviväelle suunnattua iltajuhlaakin.”.”Valittu toimintatapa osoittautui oikeaksi. Pystyimme tarjoamaan käytännössä ilman taloudellisia riskejä Kuninkuusravipassin ostaneille konsertin artistikattauksella, jollaiseen meillä ravikeskuksena ei olisi ollut realistisia mahdollisuuksia. Meille perjantain iltajuhla ravikeskuksessa oli onnistunut ja sopi sujuvasti ravien ja huutokaupan jatkoksi. Lauantaina pystyimme aloittamaan valmistautumisen seuraavaan ravipäivään heti ravien päätyttyä. Pelkästään ravikeskuksen siivoaminen noin ison yleisömäärän jäljiltä on iso operaatio. Yhtään ei sovi väheksyä myöskään henkilöstöresurssin riittävyyttä ja henkilöstön ja vapaaehtoisten jaksamista.”.”Kun perjantain konsertin lavarakenteet pystyttiin purkamaan konsertin päätyttyä, oli myös yleisölle lauantain raveissa käytössä enemmän tilaa. Kurvi olikin kiitettävästi käytössä, kuten muutkin yleisöalueet.”