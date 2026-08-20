Iltajuhla Kuninkuusraveissa, Anssi Kela esiintyy
Teivon Kuninkuusravien iltajuhlassa perjantaina esiintyi Anssi Kela. Lauantain iltajuhla järjestettiin Manserockiin Tammelan stadionilla.Kuva: Johanna Heinonen
Ajankohta

HU Kysyy: Miksi Kuninkuusraveissa ei ollut omaa iltajuhlaa?

Moni Teivon kuninkuusravivieras jäi kaipaamaan tuttavien tapaamista lauantai-iltana.
Julkaistu
Loading content, please wait...
kuninkuusravit
Iltajuhla
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi