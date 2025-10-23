HU kysyy: Miksi kylmäveristen Vermon hopeadivisioona peruttiin?

Facebookin TalkRavi-ryhmässä harmitellaan Vermon 29.10. kylmäveristen hopeadivisioonan perumista ja ravien ajamista vain yhdeksällä lähdöllä. Ilmoitetut hevoset olivat varsin laadukkaita, ja hopeadivisioonalaisille korvaavia kilpailutilaisuuksia ei ole helppo löytää.

Miksi Vermon hopeadivisioona peruttiin, Vermo Areenan kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen?

”Yksittäisen sarjan perumispäätökseen vaikuttaa monikin asia. Ravikilpailusäännöt määrittelevät, millä hevosmäärällä lähtö tulee ajaa. Se on yhdeksän. Vermo tarjoaa lähtökohtaisesti kymmenen sarjaa, vaikka palkintotuki on mitoitettu yhdeksälle sarjalle. Tämä tarkoittaa, että ennakoitu palkintosuorite ylittyisi jokaisena ravipäivänä ilman poisjääntejä, vajaita lähtöjä tai peruttuja sarjoja. Kymmenen sarjan kirjoittamisen tavoitteena on saada useampia hevosia mukaan, missä on isossa kuvassa onnistuttu”, Jarkko Korhonen aloittaa.

”Jos yhdeksän lähdön kokoon saaminen kuitenkin onnistuu muuten, ei enintään kahdeksan hevosen lähtöjä välttämättä ajeta. Nuorten hevosten lähtöjen kohdalla voidaan tehdä poikkeuksia, vaikka velvoitetta niidenkään ajamiseen ei pienemmällä hevosmäärällä ole. Yksittäisissä tapauksissa jokin sarja voi siis valitettavasti peruuntua. Toisaalta useammin kaikki sarjat toteutuvat. Nykyään joudumme miettimään ministeriön suuntaan lähtöjen täyttöastetta, jolla on vaikutusta mahdolliseen lisäpalkintotukeen. Vajaat lähdöt eivät ole palkintorahan tehokasta käyttöä. Tulevaisuudessa pelikohteiden hevosmäärillä on myös yhä enemmän merkitystä lajin tulonmuodostukselle.”