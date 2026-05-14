Ajankohta
HU kysyy: Miksi näin paljon sakkoja puuttuneista turvaliiveistä?
Vermon Finlandia-raveissa langetettiin poikkeuksellisen paljon 100 euron suuruisia sakkoja puuttuneista turvaliiveistä, kumpanakin päivänä viisi.
Miksi turvaliivejä puuttui näin paljon, ravien valvoja Jarmo Nirhamo?
”Vaikea sanoa. Isoissa raveissa valvonta saattoi olla tietysti vähän normaaliraveja aktiivisempaa, mutta jostain syystä nyt turvaliivejä oli unohtunut pois poikkeuksellisen paljon. Useissa tapauksissa kyse oli siitä, että hoitajalla ei ollut turvaliiviä verryttelyssä. Sakko menee kuitenkin aina valmentajalle, joka on asiasta vastuussa.”
Miten valvonta käytännössä tapahtuu?
”Varikkoalueen toimihenkilöt tarkkailevat radalle meneviä valjakoita, ja jos hän havaitsee mahdollisen puuttumisen, asia tarkastetaan. Ellei kyse ole paitamallisesta turvaliivistä, se näkyy varsin hyvin ajopuvun päälle.”