HU kysyy: Miksi tällä viikolla ajetaan Toto75-kierros myös perjantaina?

”Vieremälle päivä siirtyi tänä vuonna koska, maa- ja metsätalousministeriö ei katsonut Kajaania tukikelpoiseksi. Maakuntaradalle raveja ei voitu siirtää, koska niiden tukihaku oli jo suljettu. Vieremä oli lähin kesärata ja palvelee saman alueen hevosia ja valmentajia.”