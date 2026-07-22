HU kysyy: Miksi TotoTV:n lähetykset kesäradoilta tökkivät?

TotoTV:n lähetyksissä kesäradoilta on havaittu viime aikoina kuvan pätkimistä ja pikselöitymistä sekä ääniongelmia – viimeksi lauantaina Kurtakosta. Mistä ongelmat johtuvat? Veikkauksen tv-tuottaja Timo Lämsä.

”Olemme tunnistaneet, että osassa kesäravien lähetyksissä on esiintynyt häiriöitä, joista suurin osa on liittynyt heikkolaatuisiin verkkoyhteyksiin. Kurtakossa ilmeni lisäksi paikallinen äänentoistoon liittynyt tekninen ongelma. Kyse oli radan äänentoistojärjestelmästä ja sen teknisistä ratkaisuista, joista vastaa raviradan oma tekniikka.”

”Verkkoyhteyksiin liittyvät ongelmat ovat erityisesti kesäradoilla haastavia, koska yhteydet ovat osin riippuvaisia paikallisista mobiiliverkkoratkaisuista. Olemme kuitenkin jo tehneet korjaavia toimenpiteitä ja tarkentaneet toimintamalleja, jotta vastaaviin tilanteisiin pystytään reagoimaan aiempaa nopeammin ja vaikutukset asiakkaille jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.”

”Kävimme tätä asiaa läpi sekä lähetyksen teknisen tuotannon että pelienhallinnan kanssa ja työskentelemme jatkuvasti sen eteen, ettei valitettavia häiriöitä esiintyisi. Kesäraviradoilla verkkoyhteydet ja tekniset valmiudet eivät ole yhtä vakaita, kuten vaikkapa maakuntaraviradoilla, joille tekniikka on rakennettu pysyvästi.”