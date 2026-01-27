HU kysyy: Millä kriteereillä Hippos määrää 75-sarjat?

Jyrki Jauhiainen ihmettelee Facebookin TalkRavi-ryhmässä, miksi Lappeenrannan 18.4. Toto75-raveihin on valittu Toto75-sarjat yläpäästä, vaikka alueella on enemmän ala- kuin yläsarjojen hevosia. Kyvyt Esiin -divisioonaa ei ole, ja tammalähtö on rajattu 4-vuotiaille.

Radalta oli vastattu, että Hippos määrää Toto75-sarjat.

”Radat käyttävät sarjojen tekemiseen lähiratojen valmentajien hevostilastoja. Millä kriteereillä Hippos määrää 75 sarjat?” Jyrki Jauhiainen kysyy.

”Divisioonien osalta suunnitellaan aina valtakunnallista kokonaisuutta kohti tulevaa finaalikierrosta. Pyrkimyksenä on saada eri divisioonien karsintoja tasainen määrä ja sijoittaa ne eri puolille Suomea. Sarjoja ei voida tehdä pelkästään paikallisille toimijoille. Lappeenrannan alueella ei ole juurikaan Kultadivisioonassa kilpailevia hevosia, se pystyttiin huomioimaan näiden sarjojen väliin jättämisenä molemmilta roduilta”, Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen vastaa.

”Kyvyt Esiin -divisioona Lappeen 18.4. raveista puuttuu, mutta sen sarjan hevosille on tarjolla kohtuullisella 1500 euron palkinnolla kuitenkin sarjat: ryhmäajo enintään 18 000 euroa voittaneille ja tasoitusajo 4 000 euroa + 20 m/8 000 euroa.”