HU kysyy: Miten vanhoihin eläinlääkärin laskuihin pitää osata varautua?

Hevosurheilun toimitukseen tuli yhteydenotto lakkautetun hevoskimpan vetäjältä, joka oli saanut eläinlääkäriltä huomattavan suuren laskun hevosen hoidosta yli 11 kuukauden takaa. Omistajille ei ollut tullut kyseisestä hoitokäynnistä aiempaa tietoa eikä eläinlääkärinraporttia.

Kolme kuukautta hoitokäynnin jälkeen eli noin 8 kuukautta ennen laskun tuloa hevoskimppa oli purettu ja tilit loppuselvitetty. Enää ei osakkailla ymmärrettävästi maksuhalukkuutta ollut.

Miten pian eläinlääkärin täytyy laskuttaa palveluistaan, ja miten vanhoihin eläinlääkärin laskuihin pitää osata varautua?

”Saatavien yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta, ja se koskee myös eläinlääkärien laskuja”, Suomen Eläinlääkäriliiton viestintäpäällikkö Kristina Bergström vastaa.

”Käynnin tiedot, kuten lääkitystiedot, pitäisi toki toimittaa mahdollisimman pian tai antaa eläimen omistajalle käynnin päätteeksi, mutta ei näiden tietojen toimittaminen myöhemmin poista maksuvelvollisuutta alkuperäiseen saatavaan. Toki yleensä on palveluntarjoajan eli eläinlääkärin edun mukaista toimittaa lasku melko pian käynnin jälkeen.”