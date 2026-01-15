HU kysyy: Oliko handikaappaus sääntöjen mukainen?

Turun 13.1. raveihin yhdistettiin kaksi vajaata lähtöä yhdeksi ryhmäajoksi, jossa radat määrättiin ns. spårtrappa-periaatteella voittosumman mukaan. Näin vähärahaisempia hevosia hyvitettiin etumatkan sijasta paremmilla lähtöpaikoilla.

Ravikilpailusääntöjen 24.1.2 Järjestetty tasoitusajo (handikaapparilähtö) sanotaan kuitenkin näin: Järjestetty tasoitusajo on tarkoitettu kilpailupäivän muista sarjoista karsituille ja peruutettuun sarjaan ilmoitetuille hevosille. Kilpailujen järjestäjällä on oikeus valmentajalta luvan saatuaan sijoittaa hevonen järjestettyyn tasoitusajoon. Tasoitustenlaatija suunnittelee tasoitukset hevosille siten, että kullakin hevosella on tasoitustenlaatijan mielestä yhtäläiset mahdollisuudet voittoon. Tasoitustenlaatijan päätöksestä ei voi valittaa.

Oliko handikaappaus sääntöjen mukainen, kun säännöissä puhutaan vain tasoitusajosta eikä mitään spårtrappa-ryhmäajosta, Hevosurheilun toimitukseen yhteyttä ottanut lukija kysyy.

”Kävimme asian raviurheilujohtaja Arto Hytösen kanssa läpi ja päädyimme siihen, että handikaapparilähdön voi tehdä myös ryhmäajona lähtöratatasoituksella. Näin toimittiin jo 5.1. ravien suhteen. Kummassakin tapauksessa lähes kaikki halusivat osallistua lähtöön. Mielestäni on kaikkien etu, että ilmoitetut hevoset pääsivät kilpailemaan sarjoihin kohdistetuista palkintorahoista ja lähdöistä tuli täysipainoisia pelikohteita”, Lännen Ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves vastaa.

”Kilpailevien hevosten määrä on laskenut useamman vuoden ajan. Nyt talvikaudella tämä näkyy hevospulana raveissa. Tahtotilana on edelleen tarjota kilpailumahdollisuuksia niille harrastajille ja ammattilaisille, jotka haluavat kilpailuttaa hevosiaan myös talvella. Vajaiden ja muuten perutukseen menevien sarjojen yhdistäminen yhdeksi lähdöksi on tässä tilanteessa oikea toimintatapa. Näin toimien saadaan tarjottua halukkaille kilpailumahdollisuus, ja yhdistetystä lähdöstä tulee yleensä myös kelvollinen pelikohde. Tämä on kaikkien etu. Kun hevoset on alun perin ilmoitettu ryhmälähtöön, niistä kaikki eivät välttämättä halua osallistua, jos sarjat yhdistetään tasoitusajoksi. Tämän vuoksi ryhmälähtöjen yhdistäminen Turun mallin mukaisesti ryhmälähdöksi on oikea ratkaisu. Turku haki ja sai siihen Hippokselta luvan. Sääntöjen kirjoitusasun päivittämistä katsotaan syksyllä”, Arto Hytönen jatkaa.