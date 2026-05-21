HU Kysyy: Onko 3-vuotiaiden lämminveristen kevät-cup tullut tiensä päähän?

Tänä vuonna Black Horse Cupin nimellä ajettavan 3-vuotiaiden lämminveristen cupin karsintoja on ajettu monena viime vuonna perin vähillä hevosilla. Tänä vuonna hevospula on korostunut, ja kaiken kukkuraksi finaali 10 000 euron ykköspalkinnolla ajetaan lauantaina Kuopiossa kuudella hevosella. Mistä osallistujien vähyys johtuu, Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen?.”Ikäluokan koko on pieni, ja varsinkin keväällä varsat ovat eri kehitysvaiheessa. Ikäluokan parhaita on mukana, ja monella varsalla ei haluta vielä kokeilla kilpailemista niiden kanssa.”.Onko hevospulalle tehtävissä mitään, vai onko cup tullut tiensä päähän?.”Mielestäni karsintoja tulisi järjestää vaihtelevilla sarjamäärityksillä, joilla mukaan pyrittäisiin saamaan lisää uraansa aloittelevia varsoja. Loppukilpailussa parhaat voisivat lähteä 40 metrin takamatkalta. Kilpailun järjestäjä tekee päätökset sarjamäärityksistä, mutta jotain olisi nyt syytä kokeilla.”.”Nuorten hevosten kilpailumahdollisuudet ovat ensisijaisen tärkeitä, mutta myös niiden osalta tulee päästä palkintotuen tehokkaaseen käyttöön.”