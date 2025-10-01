HU kysyy: Onko perjantai Suomen ravien uusi pääpäivä?

MT Hevoset esitti 20.9. Kaj Närhisen analyysissä, että perjantaista tulee lisenssimarkkinassa vuoden 2027 alusta lähtien Suomen ravien uusi pääpäivä ja Toto65:stä uusi pääpeli. Onko tämä jo päätetty tai suunnitteilla?”Pohjoismainen yhteistyö on erittäin tärkeää hevosurheilullemme. Toimivan pohjoismaisen yhteistyön avulla on kaikki mahdollisuudet kääntää nykyinen aktiivisten hevosten ja toimijoiden laskevan määrän haaste. Hevosurheilun rahoitus on tärkeä osa asiaa, ja kilpailukalenterilla on keskeinen rooli, koska lajin rahat tulevat tulevaisuudessa pelistä”, Hippos ATG Oy:n toimitusjohtaja Mikael Bäcke aloittaa.”Optimoidun pohjoismaisen pelikalenterin avulla voimme varmistaa, että on mielenkiintoisia kilpailuja, joihin asiakas voi lyödä vetoa silloin kun haluaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan pääkilpailuja ei pitäisi ajaa samaan aikaan. Maksimoidaksemme hevosurheiluamme rahoittavat pelitulot meidän tulee optimoida kilpailukalenterit. Suurin osa (60 %) Hippos ATG:n tuotosta menee suomalaiselle hevosurheilulle. Tämä koskee kaikkia hevosurheilulajeja, niin Ruotsin kuin Suomenkin, sekä urheiluvedonlyöntiä ja nettikasinoita. Lisäksi meillä on toimisto täällä Helsingissä ja teemme tiivistä yhteistyötä Suomen Hippoksen kanssa.””Toivon, että Suomi ja Ruotsi voivat tehdä yhteistyötä ja löytää yhteisiä ratkaisuja, jotka optimoivat vedonlyöntikalenterin ja suomalaisten asiakkaiden asiakaskokemuksen. Kyse ei ole siitä, että Suomi mukautuisi Ruotsin kilpailukalenteriin. Toiveeni on, että Suomi saa vuoden aikana pohjoismaiset V75- ja V85-pelit pelattavakseen. Pohjoismaiden raviurheilun keskusjärjestöt päättävät kukin omista kilpailukalentereistaan. Pian ne kokoontuvat työstämään pohjoismaisia kilpailukalentereita. Odotan mielenkiinnolla, mihin ne päätyvät.”.Pohjoismaiden raviurheilun keskusjärjestöt päättävät kukin omista kilpailukalentereistaan. Hippos ATG Oy:n toimitusjohtaja Mikael Bäcke.Suomen Hippoksen raviurheilujohtajan Arto Hytösenkään mukaan mitään ei ole vielä päätetty.”Asia on ajankohtainen vuoden päästä, kun rakennamme vuoden 2027 kilpailukalenteria. Kilpailutoiminnan tunnusluvut (hevosmäärät, kilpailusuoritteet jne.) laskevat kaikissa pohjoismaissa. Pelitoiminnan tuotot ovat jatkossa avainasemassa hevostalouden rahoituksessa. Luonnollisesti tarkastelemme kilpailutoiminnan ja hevospelaamisen kokonaisuutta Suomen lisäksi yhteispohjoismaisella tasolla. Lopulliset päätökset Suomen kilpailutoiminnan ja kalenterin osalta tehdään kuitenkin Hippoksessa alaa kuunnellen. Kysymys on kokonaisvaikutusten pohdinnasta, sitten aikanaan”, Hytönen painottaa.