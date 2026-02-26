HU kysyy: Saako esittelyn jättää puolitiehen?

Pohjoissuomalainen lukija lähestyi Hevosurheilun toimitusta havainnolla, että jollain kuskeilla on Oulussa tapana kääntää hevonen ympäri ja poistua esittelystä jo etusuoran puolivälissä. Onko tämä sallittua, raviurheilujohtaja Arto Hytönen?

”Sääntöpykälän 49 mukaan hevoset sivuuttavat esittelyssä kevyessä ravissa tuomariston. Säännöissä ei ole määritelty, missä kohtaa hevosen saa kääntää takaisin. Oulussa tuomaritornin sijainnista johtuen valjakko saattaa joskus kääntyä takaisin ennen kuin on sivuuttanut yleisön. Monella radalla tuomariston työtila on katsomorakennuksessa, ja vastaavaa tilannetta ei silloin synny.”

”Osa ohjastajista haluaa pitää hevosensa rauhallisena ennen kilpailusuoritusta ja saattaa tästä syystä toimia näin. He ajavat reippaamman verryttelyn yksin eikä ryhmässä lähdön muiden valjakoiden kanssa. Ohjastajat toimivat tässä sääntöjen mukaisesti.”