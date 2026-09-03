Toimitusjohtaja Tomi Himanka, Suomen Hippos ry
Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka. Kuvan hevoset eivät liity tapaukseeen.Arkistokuva: Harri Lind
Ajankohta

HUkysyy testilaboratorion vaihtumisesta

Hevosurheilu esitti Suomen Hippoksen toimitusjohtajalle Tomi Himangalle kysymyksiä lääkeainetestien nykyisestä testauspaikasta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
doping
Tomi Himanka
HUkysyy
laboratorio
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi