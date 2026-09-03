HUkysyy testilaboratorion vaihtumisesta

Testien analysointipaikka on tiettävästi vaihtunut alkukeväästä Ruotsista Englantiin LGC-laboratorioon, pitääkö tämä paikkansa? Milloin näin on tapahtunut ja miksi? Koetko tällä muutoksella olleen vaikutusta siihen, että positiivisia näytteitä on tullut aiempaa enemmän?”Laboratorion Hippos on kilpailuttanut hankintalain puitteissa julkisella kilpailutuksella vuodenvaihteessa 2025/2026”, Tomi Himanka vastaa.”Maaliskuun alusta 2026 Suomen näytteet on tutkittu englantilaisessa LGC laboratoriossa. En halua lähteä spekuloimaan laboratorion vaihdoksen yhteydellä näihin tapauksiin. UET:lla on yhdeksän laboratoriota, jotka se on akkreditoinut tähän tehtävään. Sekä vanha labra että uusi labra ovat tällä listalla.”