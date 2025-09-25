Teemu Keskitalo on vetänyt Lappeenrannan talkoita siitä lähtien, kun aloitti toimitusjohtajana.
Teemu Keskitalo on vetänyt Lappeenrannan talkoita siitä lähtien, kun aloitti toimitusjohtajana.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

Kaikki yhteisön puolesta – "Me emme pystyisi ilman talkootyötä järjestämään mitään tapahtumia"

Raviurheilussa talkootyö mahdollistaa ison osan tapahtumista. Talkoohenkeä on edelleen olemassa, kun asiat esittää oikealla tavalla.
Julkaistu
Loading content, please wait...
talkoot
talkootyö
raviratojen talous

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi