Kaikki yhteisön puolesta – "Me emme pystyisi ilman talkootyötä järjestämään mitään tapahtumia"

Suomessa talkookulttuurilla on pitkä historia, ja perinteiset heinätalkoot tai perunan nostaminen olivat jokavuotisia tapahtumia, joissa ihmiset kokoontuivat yhteen. Talkookulttuuri on muuttunut vuosien aikana, ja nykyään yhä tärkeämpää on se, minkä vuoksi tai kenen kanssa talkoillaan.Lappeenrannan raviradan toimitusjohtaja Teemu Keskitalon mukaan talkootyöt ovat tärkeitä sekä raviradan että koko yhteisön kannalta.”Raviradalle talkoot ovat tärkeä asia, jotta paikkoja saadaan kuntoon, ja yhteisölle puolestaan sen takia, että saadaan yhteistä tekemistä. Monelle talkoot ovat ajanvietettä ja toisille taas mahdollisuus päästä auttamaan ja mukaan porukkaan, jossa on hyvä yhteishenki ja yhteisöllisyyttä”, Keskitalo kuvailee.Lappeenrannassa talkoita järjestetään vähintään ennen jokaista ravipäivää.”Raveja edeltävissä talkoissa valmistaudutaan ravipäivään ja talkooporukka siivoaa kaikki tilat ja pukuhuoneet, sisäänkirjoituksen, tallikahvion sekä ravintolatilat laitetaan kuntoon. Meillä ei ole ulkopuolista siivouspalvelua ja oikeastaan kaikki tilat siivotaan talkoovoimin”, Keskitalo luettelee.”Kiinteistönhoitaja puolestaan laittaa pääasiassa karsinat ja katokset kuntoon, mutta jos sielläkin on jotain lakaisemista tai vastaavaa, niin se hoidetaan taas talkootyönä kuntoon. Talvella talkoissa voidaan tehdä lumitöitä ja kesällä ruohonleikkaamista ja trimmeröintiä. Meidän talkoopäiviimme kuuluu hommia ihan laidasta laitaan, ja tosi monipuolisesti teemme talkoissa kaikkea, mikä on mahdollista.”Keskitalo kertoo, että Lappeen muina talkoopäivinä kunnostetaan ja ehostetaan paikkoja sekä korjataan ja rakennetaan.”Meillä kaikille löytyy varmasti jotain mielekästä talkootyötä, ja kaikki ovat aina tervetulleita mukaan talkoisiin. Uusille katsotaan tehtävää vähän sen mukaan, mitä tehtäviä on jäljellä ja mitä haluaa tai osaa tehdä. Niin sanotuilla vakiotalkoolaisilla on puolestaan tullut vähän omia vastuualueitaan, joita he haluavat aina hoitaa kuntoon. Arvostamme suuresti kaikkien työpanosta talkoissa ja jokainen tekee oman jaksamisen ja tekemisen mukaan.”, Keskitalo toteaa..Lappeessa talkoot alkavat yhteisellä kahvituksella, ja ne kestävät yhteensä noin kaksi ja puoli tuntia. ”Talkoissa pari tuntia työskennellään tehokkaasti, ja puolisen tuntia menee kahvitellessa. Siinä samalla olemme keskustelleet milloin mistäkin asiasta, ja sitä kautta olemme saaneet luotua myös yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta”, Keskitalo kertoo.Keskitalon mukaan Lappeenrannan talkoissa käy keskimäärin parikymmentä henkeä. Enimmillään talkoolaisia on voinut olla paikalla jopa viitisenkymmentä.”Talkooporukan ikäjakauma on laaja ja mukana on ollut ihan nuoresta vanhempaan henkilöön. Tietysti nuorempia saisi olla enemmänkin mukana, mutta aina heitä vähintään muutama on ollut joka talkoissa. Talkooporukka koostuu hyvin monipuolisesta väestä”, Keskitalo kuvailee.”Kaikki osallistuvat talkoisiin aina omien aikataulujen mukaan. Osa tekee vielä niin, jos eivät pääse paikalle talkoisiin, että ilmoittavat siitä etukäteen ja menevät tekemään joku toinen päivä jonkun homman. Talkoolaiset ovat hyvin innokasta porukkaa, ja moni haluaa olla tässä yhteisössä mukana ja auttaa omalla panoksellaan eteenpäin.”Lappeenrannassa talkoopäivät on käytännössä laitettu alustavasti ylös kalenteriin koko vuodeksi, mutta listaan voi tarvittaessa tulla muutoksia ja täydennyksiä. ”Talkoista tiedotetaan nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa, ja se tyyli on toiminut meillä ihan hyvin. Sitä kautta pääsee mukaan myös toimintaan”, Keskitalo vinkkaa.Lappeessa ravien toimihenkilöt saavat pääasiassa palkkaa, mutta porukassa on myös heitä, jotka tekevät omasta halustaan talkoilla myös ravipäivät.”Pääasiassa ravipäivä pyörii niin, että toimihenkilöille maksetaan palkkaa, kun siellä on jokaista hommaa tekemässä ammattilainen, ja sen takia jonkinlainen korvaus heille pitää maksaa. Tosin toimihenkilöiden palkat eivät millään radalla ole kovinkaan suuret, ja osittain se on vähän talkootyötä, kun korvaukset eivät ole isoja”, Keskitalo pohtii..Vaikka joka kerta kiittelen kovasti talkoolaisia, ei heitä koskaan voi kiitellä tarpeeksi.Teemu Keskitalo.Keskitalon mukaan ihmisiltä löytyy vielä talkoohenkeä.”Kun tietää, että monilla on arki hyvin kiireistä ja vapaa-aika vähissä, on ollut hienoa nähdä, että he silti käyttävät aikansa tulemalla meille talkoisiin. Talkoohenkeä on todellakin olemassa, ja ainakin täälläpäin sitä löytyy”, Keskitalo kiittelee.”Kun aloitin täällä toimitusjohtajana, talkooporukkaa ei ollut valmiina olemassa. Heti alusta saakka on porukka kuitenkin ollut innolla mukana, ja ehkä uusi vetäjä innosti porukkaa tulemaan katsomaa, miten hommat lähtevät pyörimään. Mielestäni porukka on tosi innostunut ja sitoutunut.”Keskitalo on ollut itse vetämässä Lappeessa lähes jokaiset talkoot, ja hän saanut luotua niihin yhteisen talkoohengen. Lisäksi hän on esimerkillä näyttänyt, että myös raviradan johto on kiinnostunut talkoista.”Arvostamme talkooporukkaa suuresti, ja se on saanut paljon kiitosta. Sitä kautta ihmisetkin ehkä sitoutuvat enemmän ja haluavat olla mukana toiminnassa. Hyvä henki luotiin jo heti alussa, ja talkoolaisista koitetaan pitää hyvää huolta”, Keskitalo kertoo.”Vaikka joka kerta kiittelen kovasti talkoolaisia, ei heitä koskaan voi kiitellä tarpeeksi.”Lappeenrannassa ajetaan Kuninkuusravit vuonna 2027. Talkoolaisten merkitys tulevaa tapahtumaa ajatellen on iso ja heitä tarvitaan paljon.”Talkoissa tehdään koko ajan asioita Kuninkuusraveja ajatellen, ja ajatukset ovat jo vahvasti siellä. On ollut tosi kiva nähdä, miten ihmiset ovat sitoutuneita ja pitävät oman radan puolia, ja haluavat sitä kautta saada onnistuneen tapahtuman aikaiseksi”, Keskitalo puhelee.Hän ei osaa sanoa, voisiko talkootyöt kuitenkaan olla pelastus raviratojen kiristyvään taloustilanteeseen.”Jos jollakin radalla talkootyötä ei vielä olisi tehty kovin paljon, niin jotain säästöjä ja hyötyä talkoilla voitaisiin saavuttaa. Me olemme tehneet jo paljon kiristyvän taloustilanteen eteen, ja talkoista on ollut meille iso apu ja kuluja on saatu sitä kautta pienemmäksi. Talkootyöllä ei kuitenkaan voi teettää kaikkea, ja ihmisten täytyy saada työstään myös palkkaa. Talous tiukkenee ja tuet pienenevät sekä aikakin on rajallista, kyllä se yhtälö vaatii myös muita ratkaisuja radoilta”, Keskitalo pohtii..Lahden Hevosystäväinseuran varapuheenjohtaja Kimmo Kemppi kokee talkootyön tärkeäksi, kun toimitaan pienillä ja rajallisilla resursseilla.”Me emme pystyisi ilman talkootyötä järjestämään mitään tapahtumia. Talkoilla tehdään kaikki tarvittavat työt, mihin vain saadaan porukka kasaan. Kaikki uudistukset, mitä Jokimaalla on tehty, esimerkiksi ravintolan tuolien päällystykset, Salakapakka ja muut tilojen parantamiset ovat suurelta osin talkoovoimin tehtyjä. Ammattilaiset hoitavat vedet, sähköt, ja muut vastaavat työt, mutta talkoilla on pyritty tekemään kaikki, mitä tavalliset ihmiset pystyvät tekemään”, Kemppi kuvailee.Jokimaalla talkoista ilmoitetaan sekä omien kanavien että sosiaalisen median kautta. Talkooporukka kootaan Kempin mukaan kasaan silloin, kun siihen on tarvetta.”Talkooporukka vaihtelee sen mukaan, ketkä pääsevät tulemaan paikalle milloinkin. Tietyistä ihmisistä tulee kuitenkin aina jonkun olla paikalla, jotta he voivat neuvoa ja ohjeistaa, mitä talkoissa tehdään. Talkooporukka koostuu nuoremmista vanhempiin ihmisiin”, Kemppi kertoo.”Nykypäivänä talkoisiin on yhä haastavampaa saada porukkaa tulemaan paikalle, kun ihmisillä on niin paljon muitakin asioita, mitä he haluavat vapaa-ajallaan tehdä. Kun porukka näkee, että olemme tekemässä jotakin yhteistä hyvää, niin silloin talkoisiinkin on helpompi saada ihmisiä paikalle. Talkoissa on myös aina enemmän porukkaa paikalla silloin, kun jotain rakennetaan tulevaan tapahtumaan, kuin että tapahtuma on jo ohi ja pitäisi purkaa ja siivota.”.Talkootyöllä ei voida pelastaa raviratojen talous-tilannetta, vaan se vaatii myös muita toimenpiteitä.Kimmo Kemppi.Kempin mukaan ihmiset saavat talkoissa mielihyvää siitä, kun Jokimaalla pystytään järjestämään hienoja tapahtumia ja uudistumaan rajallisilla resursseilla.”Kun on hyvä meininki, hyvä mieli ja hyviä tapahtumia, ne edesauttavat myös sitä, että on helpompi saada yhteistyökumppaneita, kun myös he pääsevät nauttimaan niistä asioista. Talkoilla aikaansaadut asiat ovat konkreettisia uudistuksia, eikä vain teltan pystyttämistä tai purkamista, ja sitä kautta ihmisiltä löytyy myös talkoohenkeä. Olemme saaneet jo paljon aikaiseksi, ja ihmiset ovat nähneet ja kokeneet työnsä tuloksia Jokimaalla. Tällaiset asiat ovat tärkeitä pitkällä tähtäimellä”, Kemppi toteaa.”Kaikkien raviratojen tulisi miettiä, miten he voisivat kehittää omaa toimintaansa kiristyvässä taloustilanteessa, ja miten tässä yhtälössä voitaisiin tietyssä määrin hyödyntää myös talkoolaisia. Ratojen tulisi pyrkiä saamaan myös muita tuloja radalle, jotta pystyttäisiin ylläpitämään raviratoja ja huolehtimaan ravitapahtumien laadusta. Talkootyöllä ei voida pelastaa raviratojen taloustilannetta, vaan se vaatii myös muita toimenpiteitä.”.Tornion Laivakankaan raviradan toiminnanjohtaja Sirkka Huopana kokee talkoiden mahdollisesti olevan katoava luonnonvara.”Tulevina vuosina meillä on huoli siitä, onko talkooporukkaa enää silloin olemassa. Tällä hetkellä meidän talkoissamme käy kerrallaan 10–20 henkeä. Talkooporukka koostuu enemmän ikääntyvistä henkilöistä, ja uusia on ollut hankala saada mukaan toimintaan. Sen takia talkoita usein pyritään järjestämään viikonloppuisin, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua”, Huopana aloittaa.”Talkooporukkamme on todella aktiivisia, ja he odottavat aina innoissaan, milloin on seuraavat talkoot. Moni on voinut käydä radalla ihan omissakin talkoissa, jos ovat jostain syystä olleet estyneitä osallistumaan varsinaisena talkoopäivänä. Talkootyö on meille ihan äärettömän tärkeää, ja olemme siitä hyvin kiitollisia.”Huopanan mukaan iällä ei ole väliä talkoissa, ja talkoolaiset ovat ylpeitä ja otettuja omasta osaamisestaan.”Monet ovat myös tosi sitoutuneita käymään talkoissa. Meidän ylpeydenaiheemme on juuri nyt talkoilla rakentunut massiivinen mainosaita. Pääsemme esittelemään aitaa tulevissa 75-raveissa Laivakankaalla”, Huopana kehuu.Torniossa talkoita järjestetään lähes aina ennen raveja. Niissä laitetaan ympäristöä kuntoon ja siistitään paikkoja. ”Emme sido talkoissa kenenkään aikaa, vaan jokainen voi mennä ja tulla niin kuin itse parhaaksi kokee. Jokainen voi tehdä talkoissa itselleen sopivan mittaisen päivän. Talkoot alkavat aina yhteisellä kahvittelulla, ja siinä käydään läpi talkoiden työjärjestystä”, Huopana toteaa.”Ilmoitamme talkoista WhatsApp ryhmässä, nettisivuilla sekä Laivakankaan somessa.”."Moni talkoolainen kokee raviradan omakseen ja pitää sen asioita tärkeänä itselleenkin.”Sirkka Huopana.Huopanan mukaan Tornio on siitä poikkeuksellinen ravirata, että myös ravipäivien toimihenkilöt ovat talkoilla hommissa.”Ainoastaan erityisosaamista vaativat henkilöt, kuten esimerkiksi selostaja ja ravintolavastaava, saavat palkkaa. Jopa tuomaristo on meillä ravipäivinä talkoilla tornissa. Toimihenkilöt ovat mielestäni suhtautuneet talkoilla toimimiseen hyvin”, Huopana kertoo.”Minulle jää aina tavallaan kiitollisuuden velkaa talkoolaisille, sillä esimerkiksi ravipäivät ovat pitkiä, ja moni antaa kaikkensa, jotta päivä saadaan vietyä läpi onnistuneesti. Jollakin tavalla ihmisten täytyy olla intoutuneita ja tähän alaan vihkiytyneitä, jotta tällainen on mahdollista.”Huopana näkee, että talkoohenkeä on vielä olemassa.”Talkoohenki pitää saada oikealla tavalla esille, ja se lähtee jo vetäjistä. Tahtotila ja flow pitää saada menemään kaikilla samaan suuntaan. Meillä täällä moni talkoolainen kokee raviradan omakseen ja pitää sen asioita tärkeänä itselleenkin”, Huopana puhelee.”Talkoot ovat myös äärimmäisen tärkeitä raviratojen kiristyvässä taloustilanteessa. Kalleinta pääomaa ovat hyvät työntekijät, ja siihen pitäisi myös raviradoilla pyrkiä, olivat he sitten talkoolaisia, ravinaisia tai jotain muita.”.Puun ja kuoren välissäTalkootyön teettämisessä tulee noudattaa sekä verottajan että ministeriön ohjeistusta.Jos talkootöistä ei anneta minkäänlaista vastiketta, on se hyväksyttävää sekä ministeriön että verottajan puolesta. Asia mutkistuu, mikäli talkoolaisille tarjotaan minkäänlaista korvausta, vaikkapa pääsylippujen muodossa.”Asia on yksinkertainen sen puoleen, että verottaja ei tavallaan hyväksy talkootöitä. Kaikki vastike, mitä siitä saa, on veronalaista tuloa. Meillä on myös olemassa maa- ja metsätalousministeriö, jonka mielestä talkootyö on sallittua, mutta siitä aiheutuvat kustannukset ovat tukikelpoisia vain kohtuullisessa määrin. Tässä ollaan verottajan ja ministeriön välissä. Heidän mielestään talkootyötä saa tehdä, kunhan se on ilmaista, eikä siitä tarvitse maksaa mitään”, useiden vuosien ajan raviratojen kirjanpitoa tehnyt Anita Ihaksi aloittaa..Raviradat ovat pakotettuja miettimään, mitä ne tarjoavat vastikkeeksi tehdystä talkootyöstä.Anita Ihaksi.Esimerkiksi kesäradoilla talkoolaiset voivat tehdä kesällä hommiaan ja syksyllä järjestetään pippalot, missä tarjotaan ruokaa ja juomaa.”Ministeriö sanoo sellaisesta heti, etteivät siitä aiheutuvat kulut ole tukikelpoisia tai edes kohtuullisia, vaikka kyseessä olisikin avoin ja kaikille sallittu tapahtuma, sekä kaikille samanarvoinen. Se on tärkeää myös huomioida, että verottajan näkökulmasta yhdelle ei saa antaa yhden arvoista juttua ja toiselle toisen arvoista. Raviratojen näkökulmasta, jos talkoita järjestetään, siellä voi tarjota makkaraa, limsaa tai muuta vastaavaa, mutta palkkaa niistä ei saa antaa. Silloin verottaja katsoo sen työn tekijän tuloksi”, Ihaksi toteaa.”Joskus on esimerkiksi ainakin kesä- tai paikallisraveissa toimihenkilöille maksettu matkakorvauksia suoraan kassasta, eikä niitä välttämättä ole edes kirjattu kirjanpitoon. Se on vaarallinen tie, koska korvaukset olisi pitänyt maksaa palkkoina. Kesäradoilla kuitenkin voi olla vain yhdet tai kahdet ravit vuoden aikana, minkä takia he eivät välttämättä ole rekisteröityneet ennakkoperintärekisteriin. Koska tilapäisen työnantajan ennakonpidätys on hankalampaa, he eivät välttämättä ole ajatelleet maksuvelvollisuutta.”Ihaksi kertoo, että talkoista on voinut saada lippuja johonkin radan isompaan kilpailuun, matkan Kuninkuusraveihin tai muuta vastaavaa. Se ei ole ministeriön näkökulmasta tukikelpoinen kustannus. Talkootyön tekijälle sen katsotaan olevan verotettavaa työtuloa, joka pitää ilmoittaa myös verottajalle.”Talkoilla saa tehdä mitä vain töitä, ja usein talkootyöt voivat olla kausiluontoisia. Isompiin tapahtumiin talkoilla tehdään yhdessä yleensä kaikki mahdollinen. Kysymys on enemmänkin siitä, onko talkootyö oikeasti vastikkeetonta vai maksetaanko siitä joku korvaus, esimerkiksi ruokana tai muuna vastikkeena. Talkoissa kohtuullinen ruokailu on ollut sekä ministeriön että verottajan mielestä okei. Esimerkiksi jos tarjolla on lohisoppaa, salaattia, makkaraa ja virvoitusjuomia ja sen saa kaikki syödä, silloin se on kohtuullista. Mutta kaikki, mikä menee arvokkaammaksi, katsotaan verottajan mukaan luontoiseduksi ja silloin siitä pitää pidättää ennakonpidätyksen muodossa veroa”, Ihaksi kertoo.”Ministeriö on tiukentanut otteitaan, eikä tukikelpoisiksi kustannuksiksi katsota kuin kohtuulliset ja kaikille samat evästarjoilut talkoissa. Sen takia raviradat ovat pakotettuja miettimään, mitä ne tarjoavat vastikkeeksi tehdystä talkootyöstä.”