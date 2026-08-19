Cimallus, Alarik Huikea ja Weikko ovat osa vuonna 2020 syntynyttä suomenhevosikäluokkaa, josta voi tulla kaikkien aikojen paras.
Cimallus, Alarik Huikea ja Weikko ovat osa vuonna 2020 syntynyttä suomenhevosikäluokkaa, josta voi tulla kaikkien aikojen paras.Kuvat: Anu Leppänen ja Roosa Lindholm Kuvankäsittely: Pamela Aalto
Ajankohta

Kaikkien aikojen kuusivuotisikäluokat – onko tällaista nähty aiemmin?

Hevosurheilun vertailussa ovat suomenhevosten kuusivuotisikäluokat. Ovatko tämän vuoden kuusivuotiaat kaikkien aikojen parhaita?
Julkaistu
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Cimallus
Weikko
Caru
Alarik Huikea
Häijymies
Välkker
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