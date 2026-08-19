Kaikkien aikojen kuusivuotisikäluokat – onko tällaista nähty aiemmin?

Vuonna 2020 syntynyt suomenhevosten ikäluokka on kunnostautunut poikkeuksellisesti. Kärjessä Alarik Huikea, Weikko, Caru, Välkker, Häijymies, Vilkkeen Vili, Rokkijätkä, Landen Toivo ja tammoista Cimallus sekä Henkinen ovat herättäneet kysymyksen, onko kyseessä jopa kaikkien aikojen ikäluokka – ainakin näin kuusivuotiskauden kääntyessä loppua kohti. Kuusivuotiskautta on perinteisesti pidetty ikäluokkakilpailuissa menestyneille hevosille välikautena.Rahaa on kertynyt rutiiniin ja usein myös vauhtiin ja kovuuteen verraten runsaasti. Rahasarjat ovat siksi vaikeita, mutta harppaus avoimelle tasollekin hankalaa. Aina on kuitenkin niitä, jotka ovat tehneet sääntöön poikkeuksen.Eri vuosikymmeninä syntyneitä hevosia on vaikea verrata keskenään. Siinä missä ennätykset ja voittosummat kertovat omaa kieltään, pitää ottaa huomioon myös aikansa palkintotaso sekä ratojen ja varusteiden kehitys nykypäivää kohti.Lisäksi, kun puhutaan 1960- ja 1970-luvuilla tai sitä aiemmin syntyneistä hevosista, ei ikäluokkakilpailuja ollut nykyiseen verraten juuri ollenkaan. .Nelivuotiaiden Suomi-Derby oli pitkään merkittävin nuorten suomenhevosten nimikilpailu. Sitä ajettiin vuodet 1963–1981, tosin viimeiset vuodet nimellä Nuorten suurravit, jotta vältettiin sekaannukset vuonna 1975 alkaneeseen Suomenhevosten Derbyyn.Vuonna 1965 Suomi-Derbyn voitti Toli, pitkäaikainen nelivuotiaiden SE-ori ajalla 29,5a (kilometrillä juostu) ja kuulun sisarussarjan vanhin edustaja. Emä Vekkulista jäi myös muun muassa ravikuninkaat Vieteri ja Vekseli.Toli kuului siis vuonna 1961 syntyneeseen ikäluokkaan, jota pidetään ensimmäisenä todellisena superikäluokkana. Toli itse valitettavasti kuoli jo kuusivuotiaana. Se sairastui ähkyyn ollessaan heinäkuussa palaamassa voittajana kotiin Loviisan raveista, eikä sitä pystytty pelastamaan.Parin viikon päästä tästä sen ikätoveri Uusi-Veto voitti ensimmäisenä orina kuusivuotiaana ravikuninkuuden ja uusi kuninkuutensa seuraavana vuonna. Aivan ensimmäinen kuusivuotias ravikuningas oli tamma Tomu vuonna 1930.Sen ikätoveri Vilperi oli jo edellisenä vuonna osallistunut kuninkuuskilpaan ja oli viisivuotiaalle komeasti kolmas. Päätösmatkan kakkosen sivutuotteeni syntyi yksi suomenhevosten pitkäikäisimpiä suomenennätyksiä: viisivuotiaiden orien ja ruunien 3000 metriä 29,6a. Sen elinikä oli peräti 51 vuotta, ennen kuin Callex rikkoi sen leveällä marginaalilla juoksemalla 27,6a vuonna 2017.Myös Vilperin maililla juoksema viisivuotiaiden absoluuttinen ennätys 25,1a kesti hyvin aikaa, sen rikkoi Jonnen-Jarru vuonna 1979..Kuninkuuskilpaan Vilperi ei kuusivuotiaana loukkaannuttuaan päässyt, mutta muuten se teki avoimissa sarjoissa kovaa jälkeä. Elokuun lopun Tampereen kaksipäiväiset ravit olivat kauden huippu. Lauantain avoimessa lähdössä se jätti ravikuninkaat Askareen ja Eri-Pojan seuraaviksi ja sunnuntaina ori otti ylivoimavoiton Tammer-ajossa.Eli vuonna 1961 syntyi kova kolmikko Toli, Vilperi ja Uusi-Veto, mutta ostoskanavan kauppiaan tavoin pitää sanoa; eikä tässä vielä kaikki.Uusi-Vedon jälkeen kaksi seuraavaa kuninkuutta otti Forte ja tätä seurasi myös kaksi seppelettä juossut Alo-Valo. Kolme peräkkäistä vuonna 1961 syntynyttä kaksinkertaista ravikuningasta!.Lisätään vielä tähän ikäluokkaan 317 kertaa voittanut ihmeruuna Vonkaus ja suurmestaruuskolmonen Hilu, jonka todellinen suuruus näkyi vasta periyttäjänä.Vonkaus juoksi jo kuusivuotiaana kovimpia lähtöjä ja usein myös voitti ikätoverinsa Uusi-Vedon ja Vilperin. Forte, Hilu ja Alo-Valo olivat menestyksekkäitä nousevia tuossa vaiheessa. Viimeksi mainittu aloittikin kilpauransa vasta kuusivuotiaana, mutta siirtyi jo ensimmäisellä kaudella tähtijuoksijaluokkaan.Uusi-Vedon jälkeen seuraava kuusivuotias kuningas oli Vieteri, joka syntyi samana vuonna 1967, kun isänsä Vilperi oli kuusivuotias. Vieteri voitti Suomi-Derbyn ja oli kiistaton hallitsija kuusivuotiaasta eteenpäin (vaikka kerran menettikin kuninkuuden lainaan Eri-Teräkselle) aina 12-vuotiaaksi. Vieteri oli myös omassa ikäluokassaan muita päätä pitempi.Vuosituhannen loppua kohti tultaessakaan ei mitään todella laajan tason ikäluokkia nähty, mutta teräviä kärkiä kyllä. Esimerkiksi vuonna 1981 syntyi upea kuningaskaksikko, ravikuninkaat Patrik ja Ponseri. Patrik rymisteli avoimen tason huipulle jo kuusivuotiaana ja oli kuninkuussuosikki, mutta joutui jalan kipeydyttyä jättämään leikin kesken avausmatkan kolmosen jälkeen – ja otti sitten vahingon takaisin neljänä seuraavana vuonna.Ponserille kuusivuotiskausi oli täydellinen välivuosi, se ei kilpaillut terveyshuolien takia. Kuninkuutensa se sai Patrikin putken jälkeen. Tämän upean orikaksikon kintereillä oli vielä K.K. Kössi. Ponseri voitti Kriteriumin, Patrik Derbyn, mutta K.K. Kössi jyräsi itsensä tavallisten lähtöjen kautta huipulle. Kuusivuotiskauden päättyessä sillä oli jo 29 voittoa..Kuninkuus tai kuningattaruus ei tietenkään ole ainoa mittari hevosen hyvyydestä, mutta se on kuitenkin helppo tapa tunnistaa suomenhevosen merkitys. Seppeleestä kuitenkin haaveilee (lähes?) kaikki suomenhevosravureiden kanssa toimivat.Kuusivuotiaita kuninkaita ei enää edellä lueteltujen lisäksi ole kuin Vitter. Samana vuonna se voitti Elitkampenin ja teki siinä upeat SE-lukemat 18,5a.Tuo Vitterin ikäluokka 2010 on kokonaisuudessaan yksi parhaista, vaikka kuusivuotiaana aivan avoimelle tasolle asti ei muut vielä nousseetkaan. Pyörylän Paroni oli kyllä 6-vuotiaana kolmas Suur-Hollolassa, mutta hyvityksen turvin. Vahvaa nousua huippua kohti ikäluokasta tekivät kuitenkin jo kuusivuotiaina Pyörylän Paronin lisäksi Polara ja H.V. Tuuri. Vanhempana hienoihin menestyksiin ylsivät esimerkiksi ravikuningatar Vieskerin Virva, SE-ruuna Aatsi ja yksi kaikkien aikojen parhaista tammoista Hetviina..Moni tuleva ravikuninkaallinen on kyllä nähty seppelejahdissa jo kuusivuotiaana, vaikka silloin ei siinä vielä onnistunutkaan. Oreista näitä ovat Akapeetus, Ero-Lohko, Puhemies, Vekseli ja Patrik. Tammoista Riuskan-Tyttö, Ilori, Hipo, I.P. Sukkula, V.H. Suvitar ja Velin-Vinke. Ainoa kuningattareksi heti kuusivuotiaana seppelöity on Suven Sametti (kun tamma Tomu oli ravikuningas).Suven Sametin vuoden 2015 ikäluokkaan osui kaksi muutakin poikkeusyksilöä, jotka jo kuusivuotiaana kuuluivat avoimen sarjojen menestyjiin: Parvelan Retu ja Stallone. Parvelan Retua toivottiin jo kovasti kuninkuuskilpailuun, mutta se tyytyi Kuninkuusraveissa voittamaan 6-vuotispalkinnon. Stallone oli siinä kisassa toinen, eikä sillä kuninkuuskilpaan olisi ruunana ollut asiaakaan. Kuninkuusravien päälähdöissä ikäluokasta myöhemmin on nähty myös Issakan Valo, Lumettaja, Virin Urho ja Sirpsakka..Idea tästä artikkelista lähti lukijavinkistä ja kysymyksestä kuuluvatko tänä vuonna kuusivuotiaat suomenhevoset kaikkien aikojen ikäluokkaan – terveiset ja kiitokset Kari Autiolle.Vastausta ei ole helppo antaa. Silkkojen kylmien numeroiden valossa vuonna 2020 syntynyt ikäluokka on kuusivuotiaiden kaikkien aikojen ykkönen, mutta aikakauteensa peilaten tekee mieli vielä nostaa ikäluokka 1961 edelle.Kolmikko Uusi-Veto, Vilperi ja Vonkaus nöyryytti siksi toistuvasti ja vakuuttavasti avointen sarjojen iäkkäämpiä ravureita. Kauden aikana niissä nähtiin monia kuusivuotiaiden kaksois- ja joskus jopa kolmoisvoittoja. Pisteenä iin päälle vielä Uusi-Vedon ravikuninkuus ja suurmestaruus.Vuonna 2020 syntyneillä on joka tapauksessa sellainen vauhti päällä, että kaikki on mahdollista. Jopa aikanaan nousta kaikkien aikojen ikäluokaksi..Nopeimmat 2000-luvulla syntyneet kuusivuotiskauden loppuun mennessä ikäluokittain2000Artture 22,6aVelin Vinke 22,8aStamori 23,4a2001A.T. Eko 22,2Cordiitta 22,8aRallaati 23,3a2002Villihotti 23,3aSuomitar 23,6aTähen Tuuri 23,6aVisul 23,6a2003Hepori 22,4aVillex 23,1aVirin Väiski 23,4a2004A.T. Veli 23,4aKume 23,5aLinkori 23,5a2005Pihlajan Aaroni 20,3aHopihopi 22,8aJennyn Ystävä 23,6a2006Sörkän Sälli 22,1Sopun Haaste 23,4aTas Onnekas 23,62007Turoveli 21,0aTähen Topelius 21,1aVirin Camilla 22,8a2008Siirin Älli 21,2aV.G. Vipori 21,8aJokivarren Kunkku 22,3a2009Koivikon Kalle 22,2aSuiketar 22,7aI.P. Legenda 22,8a2010Vitter 18,5aSärkän Kalle 21,1aSäihkeen Säpinä 21,2a2011Äänestäjä 21,1aTähen Toivomus 21,4aLissun Eerikki 22,8a2012 Ellin Sisu 21,5aJulmin 22,1aMerran Roihu 22,2a2013Vixus 21,9aRaggari 22,5aLarsman 22,8a2014Vixeli 22,8aYpäjä Luotsi 23,1aRiksun Kingi 23,4a2015Parvelan Retu 20,1aStallone 20,6aSäihkeen Sähinä 21,2a2016Huisi Hemmo 23,0aSuvelan Rinssi 23,0aSipisee 23,2a2017Kuuselan Wiltteri 21,0aLuraus 21,9aVieskoff 22,2a2018Rekilammen Sauli 23,0aWertti 23,0aN.P. Onni 23,4a2019Paavolan Hurmos 21,9aMetsärinteen Pommi 23,3aVale-Elli 23,3a2020Alarik Huikea 19,2aWeikko 19,9aLanden Toivo 21,0a