Kansanedustajat suuntasivat hevostilalle, ministeri Leena Meri korosti suomenhevosen merkitystä

Eduskunnan Hevosystävien Seura tutustui viime viikon tiistaina Orimattilassa sisarusten Siiri ja Aleksis Kyrön Mäkelän tilaan ja Kari-Markku Karjalaisen Kara-talliin. Päivän päätteeksi vuorossa oli Jokimaan ravit.Eduskunnan Hevosystävien seura täyttää tänä vuonna jo 20 vuotta, siinä on tällä hetkellä 50 jäsentä. Sen nykyinen puheenjohtaja on Hilkka Kemppi, kansanedustaja ja Suomen Keskustan varapuheenjohtaja.”Meidän pääsääntöinen tarkoituksemme on pitää kansanedustajat ja koko eduskunnan työyhteisö päivitettynä siitä, mitä alalle kuuluu”, Kemppi luonnehti. ”Ennen kaikkea, mitä hevosille kuuluu, mutta myös laajemmin.”Hän kertoi, että seurassa on edustus jokaisesta eduskuntapuolueesta ja mahdolliset poliittiset erimielisyydet eivät seuraa mukana, kun keräännytään edistämään yhteistä hevosasiaa..Meidän pääsääntöinen tarkoituksemme on pitää kansanedustajat ja koko eduskunnan työyhteisö päivitettynä siitä, mitä alalle kuuluu.Eduskunnan Hevosystävien Seuran puheenjohtaja Hilkka Kemppi.Kerran vaalikaudessa järjestettävät hevosvaltiopäivät ovat yksi sakara seuran ulospäin näkyvästä toiminnasta. Silloin hevosia saapuu Arkadianmäelle, pidetään seminaareja ja edistetään yleistä tietoutta alalta.”Muistutamme, että kyseessä ei ole pelkkä hevosharrastus, se on monelle myös työ.”Hilkka Kempillä on elämänmittainen käytännön kokemus ja rakkaus hevosiin, käytännön hevosihminen on myös Perussuomalaisia edustava oikeusministeri Leena Meri.Hän on hevosenomistaja, jonka sydäntä lähellä on nimenomaan suomenhevonen. Tällä hetkellä hänellä on yhteisomistuksessa suomenhevosruuna Tolokun Aukusti.”Minulle tämä ei ole harrastus, tämä on elämäntapa”, Meri kuvaili. ”En voisi kuvitella elämää, etten saisi välillä olla hevosen kanssa. Suomenhevonen on niin perisuomalainen, että meidän pitää pitää siitä huoli.”.Suomenhevosten ihailua seuran seurueelle oli tarjolla Kari-Markku Karjalaisen luona ikähaarukassa 10 vuorokautta – 20 vuotta.Karjalainen esitteli toimintaansa ja kertoi kansanedustajille myös aivan konkreettisen parannusehdotuksen.Hän kertoi, kuinka hänen tammansa oli viime kesänä Lappeenrannan seudulla ja se tarvitsi eläinlääkärin tarkastusta.”Soitettiin kaupungin eläinlääkärille palveluaikaan kahdeksan ja yhdeksän välillä”, Karjalainen kertoi. Soittoon ei vastattu, eikä myöskään soittopyyntöön. Karjalainen kokee, että yhteiskunta on järjestänyt asiat tässä kohtaa niin, että se vaikeuttaa suomenhevosten lisääntymistä.”Hevosten eläinlääkinnälliset palvelut yhteiskunnan tarjoamana pitäisi saada ainakin jalostuspuolella niin, että hevonen lasketaan hyötyeläimeksi. Silloin kunnallinen eläinlääkäripalvelu on käytössä siemennys- ja tiineysasioissa.”Hänen pointtinsa ymmärrettiin ja vahvasti esitettynä se jäi varmasti kansanedustajien mieleen.Eduskunnan Hevosystävien päivä huipentui Jokimaalla ajettuun nimikkolähtöön. Avoimen lämminverilähdön paras Love Keeper sai seuralta lämpimien onnittelujen lisäksi loimen.Jokimaalla seuran sisällä heitettiin ilmaan myös, josko heille löytyisi oma suomenhevoskimppavarsa. Idea sai innostuneen vastaanoton. Jäämme seuraamaan toteutuuko se..Eduskunnan Hevosystävien SeuraPerustettu vuonna 2006Puheenjohtaja Hilkka Kemppi50 jäsentä, kaikki eduskuntapuolueet edustettuinaEdistää hevosalan tietoutta eduskunnassa