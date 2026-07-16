Kari Tiainen toivottaa yleisön tervetulleeksi St Micheliin. ”St Michel on hieno 3-päiväinen tapahtuma ja yksi kesän perinteisistä kohokohdista. Puitteetkin on kunnossa.” Kuva: Terhi Piispa-Helistén

Ajankohta

Kari Tiainen isännöi viimeistä St Micheliään – "Lähtö on joka tapauksessa hieno"

Kilpailu elää ja voi hyvin, mutta jatkossa ilman Kari Tiaista.