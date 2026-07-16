Kari Tiainen isännöi viimeistä St Micheliään – "Lähtö on joka tapauksessa hieno"

Kari Tiainen on luotsannut Mikkelin ravirataa 1.11.2011 lähtien. St Michel -ajon hän on järjestänyt 14 kertaa.Tämänvuotinen, järjestyksessään siis viidestoista St Michel jää hänelle järjestäjän roolissa viimeiseksi. Tiainen täyttää ensi toukokuussa 65 vuotta ja jää tehtävästään eläkkeelle.”Sillä lailla täytyy olla otettu, että puheenjohtaja Maria Närhinen kysyi, olisinko jatkanut vielä seuraavaan St Micheliin asti. Vastasin kuitenkin kieltävästi. Jotain saatan vielä raviurheilun saralla tehdä, mutta käyn ensin Lapissa hiihtämässä ja lähden sieltä vaikka Mallorcalle pyöräilemään, ettei tarvitse suoraan jatkaa.”Hyviä muistoja Kari Tiaisella on St Michelistä jo ajalta ennen omaa toimitusjohtajakautta.”Olen ollut paikan päällä kaikki St Michelit vuodesta 1992 lähtien, ja niin kuin kaikkien muidenkin, ykköseksi pitää nostaa tietysti Varennen vuosi 2002. Vuonna 2003 osaomistamani Mystic Soul voitti Eugen Pylvänäisen Muistoajon, ja se jäi tietysti henkilökohtaisesti mieleen”, hän mainitsee..Kari Tiaisen raviura1985–1988 Kouvolan toiminnanjohtaja1989–2005 Lahden toimitusjohtaja2006–2011 Lappeenrannan toimitusjohtaja2012–2018 Lappeenrannan ja Mikkelin toimitusjohtaja2019–2027 Mikkelin toimitusjohtaja.Omalta kaudeltaan Tiainen nostaa hieman yllättäen ylitse muiden vuoden 2020.”Meillä oli tehty ennen sitä rataremontti, ja St Micheliä mainostettiin sen jälkeen sloganilla ’vauhdin uusi aika’. Sitten Next Direction voitti SE-ajalla 08,9. Suomalaisvoitto, Suomen ennätys uudelle sekuntiluvulle, sinetti rataremontin onnistumiselle ja onnistunut tapahtuma – vuosi oli monessakin mielessä mieleenpainuva.”Listan kärjestä löytyy totta kai myös Face Time Bourbonin tähdittämä vuosi 2021.”Siihen liittyi monenlaisia vaiheita. Valmentaja ei olisi halunnut Mikkeliin tulla, mutta omistaja halusi, ja saatiin lopulta järjestettyä asiat niin, että Face Time Bourbon tuli Suomeen. Sillä oli niin kova tulos alla Prix Rene Ballieresta, että odotettiin hirmuaikaa, mutta sade vesitti sitten ne toiveet.””Eri tavalla mieleen jäi vuosi 2016. Oltiin tilattu lentokuljetus, että saatiin lähtöön huippuhevonen Un Mec d’Heripre. Viikolla tuli sitten faksi, josta luin ensin, että Un Mecd’Heripre jää pois. Mielessä kävi, että lentokuljetus tuli otettua turhaan, mutta onneksi pois jääväksi ilmoitettu hevonen olikin saman tallin toinen hevonen Vincennes”, Kari Tiainen huokaa.Face Time Bourbonin jälkeen ei Mikkelissä ole ranskalaisvieraita nähty. Lentokuljetus on nykyisellä tulorakenteella – kun pelimyynnistä ei tule radalle merkittäviä tuloja – liian kallis..Ruotsista saapuva joukkue on hämmästyttävän korkeatasoinen: Elitloppet-finalistit Don Fanucci Zet ja Diva Ek, Sweden Cupin voittaja Double Deceiver, Norrbottens Stora Pris -voittaja Castor The Star sekä Copenhagen Cupin voittaja Kuiper – kaikki saavutukset vieläpä viime kuukausilta!”Monesti käy niin, että ensin on ylitarjontaa, mutta kun muutama kova nimi vahvistuu, mielenkiinto hiipuu. Tällä kertaa ei ulkomaisten osalta käynyt niin”, Kari Tiainen iloitsee.”Periaate on ollut, että paikat on jaettu kotimaisten ja ulkomaisten kesken 4–4, mutta aina tulee viime hetken keikauksia kuten nytkin Massimo Hoistin osalta. Lähtö on joka tapauksessa hieno. Kumppanuusmyyntikin sujui yleiseen taloustilanteeseen nähden hyvin, joten tunnelmat on ravien alla hyvät.”Raviurheilunkaan talousnäkymät eivät ole kovin hyviä, ja se on herättänyt viime vuosina keskustelua, miten paljon Suomessa tarvitaan kansainvälisiä suurkilpailuja. Rahat tuppaavat matkaamaan niistä suurelta osin ulkomaille.”Minä koen niin, että jos Suomessa yksikään kansainvälinen suurkilpailu järjestetään, niin Mikkeli on sille luontevin paikka. Ja sekin täytyy muistaa, miten paljon suomalaisilla hevosilla haetaan rahaa ulkomailta. Kilpailuvaihdon täytyy toimia puolin ja toisin.”Paluu ME-radaksi näyttää kuitenkin juuri nyt kaukaiselta haaveelta tamma Allegiantin hurjasteltua Elitloppetissa absoluuttiset ennätyslukemat 07,1. Olisiko realistisempaa käydä Suomen ennätysten kimppuun suomalaisin hevosvoimin?”Onhan niitä muitakin maailmanennätyksiä kuin lämminveristen, ja kun hevoset kehittyvät, niin voi se lämminveristenkin maailmanennätys olla vielä mahdollinen”, Kari Tiainen vastaa..Minä koen niin, että jos Suomessa yksikään kansainvälinen suurkilpailu järjestetään, niin Mikkeli on sille luontevin paikka.Kari Tiainen.Lämminveristen uudesta rataennätyksestä Mikkelin ravirata maksaa 10 000 euron ja kylmäveristen rataennätyksestä 5000 euron bonuksen. Nykyiset ennätykset ovat Hierro Bokon 08,3 ja V.G. Voiton 18,2.Tulevalle seuraajalleen Kari Tiainen kokee jättävänsä St Michelin hyvässä kunnossa.”Taistelua käydään, että saadaan ihmiset lähtemään kotisohvilta paikan päälle. Tv on kova kilpailija, mutta St Michel on hieno 3-päiväinen tapahtuma ja yksi kesän perinteisistä kohokohdista. Puitteetkin on kunnossa”, Tiainen kehaisee.”Raviurheilun yleisestä tilasta voi olla enemmän huolissaan. Meille koittaa tiukat ajat.”Meillä Kari Tiainen viittaa raviratoihin ja Mikkelin Ravirata Oy:hyn, jota hän johtaa vielä kymmenen kuukautta.”Vanha järjestelmä, jossa ravirata sai omien ravien pelimyynnistä ja varsinkin radalla pelatusta pelistä huomattavan osuuden, suosi Mikkeliä ja St Michelin kaltaisia isoja tapahtumia. Teemme kovasti työtä sen eteen, että saamme lipputuloista ja kumppanuusmyynnistä kovimmat luvut koko maassa, mutta silti talous on tiukalla.”Mikkelin kaupunki omistaa Mikkelin Ravirata Oy:stä 74,3 prosentin osuuden, ja sen satsauksilla puitteet on laitettu huippukuntoon. Ratayhtiön operatiivinen toiminta on kuitenkin ollut viime vuodet tanakasti miinuksella, ja sitä ei kaupunki katso hyvällä.”Parempaan suuntaan ollaan menossa, mutta vielä parempaan pitää pystyä. Kaupungin tehtävä pääomistajana on huolehtia, että johto pystyy parempaan”, Kari Tiainen ymmärtää.Kulukuri on tiukka. Mikkeli on ensimmäisiä ratoja, joka ei tarjonnut viime vuonna kaikissa raveissaan täysiä ravintolapalveluita vaan avasi ainoastaan katsomorakennuksen alakerran kahvilan ja tallikahvion. Lipunmyyntiäkään raveihin ei ollut.”Sellaisia palveluja ei ole järkevää tarjota, joista syntyy enemmän kuluja kuin tuloja”, Tiainen linjaa.”Tänä talvena sellaisia raveja ei ollut, kun kausi alkoi myöhemmin, mutta siihen suuntaan ollaan menossa, että tiettyjä tapahtumia seurataan vain tv:n välityksellä. Pienelle porukalle radalla täytyy riittää silloin pienet palvelut, ja parempi panostaa markkinointiakin sellaisiin raveihin, joihin yleisöä on realistisesti mahdollista saada.”Mikkelin ravipäivien määrä on asettunut vuodessa 15:een.”Me ymmärretään, että päiviä on pitänyt vähentää, ja että meidänkin pitää olla vähentämisessä mukana. Määrä on ihan meidän toiveiden mukainen ja sopiva, kun toimintatukikaan ei enää riipu päivien määrästä”, Kari Tiainen kokee.”Ensimmäisessä kalenteriehdotuksessa kautemme ajoittuu huhtikuulta marraskuulle. Toiveemme oli toukokuulta lokakuulle, että päästäisiin hyödyntämään hyviä olosuhteita, mutta oikeansuuntainen tämäkin ehdotus on.”.Yhteistyössä mahdollisuus Tulevaisuudessa Tiainen kohdistaa suuria odotuksia ns. kaakon ratojen yhteistyöhön. Ajatus nousi ensimmäisen kerran esille jo Tiaisen työskennellessä Lappeenrannan raviradan toimitusjohtajana viitisentoista vuotta sitten, ja toimintatukien supistuessa se on ottanut uutta tuulta alleen.”Nyt siitä on paljon keskusteltu ja tehty laskelmia”, Kari Tiainen kertoo.Yhteistyössä Mikkelin, Kouvolan ja Lappeenrannan raviradat muodostaisivat operatiivisen yksikön, joka järjestäisi kaikkien kolmen radan ravit ja saisi yhteisen toimintatuen. Uusi yhtiö vuokraisi tilat ravien järjestämiseen nykyisiltä ratojen taustayhteisöiltä.”Minusta se on asia, jota kannattaa kehittää”, Tiainen näkee.Voisivatko asiat edetä niinkin, että hänen jäädessään eläkkeelle ei tilalle valittaisi toimitusjohtajaa Mikkeliin vaan yksi henkilö johtaisi kaikkia kolmea rataa?”Seuraajani valinta ei tietenkään minulle kuulu, mutta voi sen ehkä tulkita niinkin. Ainakin sellainen mahdollisuus kannattaa ottaa rekrytoinnissa huomioon, ettei tehdä yhteistyölle esteiltä, jos yhteinen näkemys syntyy. Kolme johtajaa kolmessa tämän kokoisessa yrityksessä on paljon.”.Daniel Redénin kaksikko vahvoilla St Michelissä, Diva Ek hyvä hiitissä