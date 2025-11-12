Kasvattajakruunugaala juhlisti omistajia ja kasvattajia

Neljättä kertaa järjestetty Kasvattajakruunugaala muutti Seinäjoen katsomorakennuksen totohallin tunnelmalliseksi juhlatilaksi. Kasvattajakruunu ry:n järjestämä gaala pidetään finaaleja isännöivällä radalla kilpailupäivän aattona.Tilaisuuteen oli kutsuttu lauantaina Kasvattajakruunu- ja Varsakunkkufinaaleissa kilpailevien hevosten omistajat ja kasvattajat. Lisäksi tilaisuuteen oli mahdollista ostaa illalliskortteja.Gaalan juonsivat Nelly Korpikoski ja Juuso Väyrynen. Illan aikana esiteltiin lähtö kerrallaan jokainen finaalihevonen videonostoin, ja esittelyn jälkeen juontajat tekivät yllätyshaastatteluja yleisön joukosta. Ohjelmassa oli myös leikkimielinen tietokilpailu Kasvattajakruunusta ja illan päätti Voice of Finlandista tuttu Nina Jussila bändeineen. Välissä syötiin illallinen.Paikalla oli noin sata henkeä, ja tunnelma gaalassa oli välitön ja lämmin. Nauru raikui usein. 4-vuotiaden tammojen finaalissa startanneen Bella Vanityn kasvattanut ja Rast Oy:n kautta omistava Christer Sandholm viihtyi tanssilattialla ja kehui illan tunnelmaa.”Täällä on iloista olla mukana. Ja kun tällainen kerran järjestetään, niin totta kai kuuluu osallistua”, Sandholm totesi..KasvattajakruunugaalaJärjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2022 Turussa, tänä vuonna SeinäjoellaVakiinnuttanut paikkansa 3- ja 4-vuotiaiden Kasvattajakruunufinaalien aattonaSuunnattu finaalihevosten omistajille ja kasvattajille.Kasvattajakruunu ry:n puheenjohtaja Markku Punkari myhäili onnistunutta iltaa ja Kasvattajakruunun kilpailusarjan hyviä näkymiä.”Kasvattajakruunu elää ja voi oikein hyvin, ja ilmoittautuneiden hevosten määrä on hyvällä tasolla. Pienen pientä laskua siinä on ollut, mutta ollaan kokonaisuuteen tyytyväisiä. Oriita on ilmoitettu mukaan oikeinkin kattavasti”, Punkari sanoi muistuttaen kilpailun ominaispiirteestä, jossa ensin maksetaan mukaan isäori ja vasta sen jälkeen syntyvä varsa saa oikeuden tulla maksetuksi mukaan.”Lähes kaikki merkittävät oriit, joita käytetään jalostukseen Suomessa, ovat mukana. Oriiden ilmoittautumismaksut osaltaan mahdollistavat tämän palkintopotin, mitä pystymme kilpailuissa maksamaan.”Punkari kertoo, että tänä vuonna kruunulähdöissä jaetaan nuorille hevosille yhteensä noin 800 000 euroa, kun mukaan lasketaan alkuerät, välierät ja finaalit kaikille ikäluokille.”Toistaiseksi ei ole myöskään painetta laskea finaalien palkintoja. 5-vuotiaita tammoja ilmoitetaan aika vähän, niiden kilpailua joudutaan ehkä joskus miettimään, mutta 3- ja 4-vuotiaiden kilpailut ajetaan tällä kaavalla kyllä vielä aika kauan.”.Kasvattajakruunugaala taas sai alkunsa ajatuksesta muistaa finaalihevosten kasvattajia ja omistajia, hiukan Ruotsin Breeders' Crownin tyyliin. Onnistuneeseen tilaisuuteen oli jälleen hyvä osanotto, mutta muutama kymmenen henkeä enemmänkin olisi mahtunut mukaan.”Taustavoimista osa tulee tietysti vasta seuraavana päivänä hevosten kanssa, mutta kaikki on kutsuttu kuitenkin. Lyhyt väli välierän ja finaalin välillä valitettavasti tekee lisäkutsut ja lippujen myymisen vähän haasteelliseksi”, Punkari arvioi. ”Nytkin oli vain 5 arkipäivää välierän ja finaalin välissä, siinä ei kauheasti pysty paikkaamaan lippujen myynnillä, jos taustajoukkoja ei tule paikalle täysimääräisesti.”Punkari kehui myös Kasvattajakruunun yhteistyökumppaniratojen Seinäjoen ja Turun panostusta gaalaan. Tapahtuma on nyt järjestetty molemmilla radoilla kahdesti.”Tämä on tänä vuonna hyvinkin välitön ja lämminhenkinen tapahtuma. On hienoa, että radat on tähän juhlaan panostaneet. Ei millään uskoisi, että tällaisesta betonisesta puolikolkosta totohallista saa näin hienon juhlatilan”, Punkari hymyili.”Gaalan ohjelma on Turussa pitkälti Turun rakentama ja Seinäjoella Seinäjoen rakentama. Ideointi on radan luovuuden varassa, tietysti niillä resursseilla mitä on olemassa.”