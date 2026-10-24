Kaupat tuli sittenkin – huutokaupassa myymättä jääneiden varsojen kuulumiset

Syksyn perinteinen varsahuutokauppa järjestettiin ensimmäistä kertaa Lahden raviradalla syyskuun 4. päivä. Huutokauppaan oli ilmoitettu kahdeksankymmentä varsaa, mutta poisjääntien myötä myynnissä oli 75 varsaa.Sisäänhuutoja huutokaupassa tuli yhteensä 27. Huutokaupassa myymättömiä varsoja oli näin ollen yhteensä 32.Hevosurheilu järjesti soittokierroksen, ja kyseli kaikkien huutokaupassa myymättömien varsojen kuulumiset..1 Villipetteri (Lissun Eerikki), poissaKari-Markku Karjalainen kertoo, että varsa myytiin jo ennen huutokauppaa, minkä takia se oli sieltä poissa.3 Selavii (Välähdys), poissaMarja Hiivan mukaan Selavii on edelleen kasvattajalla.5 Volsuzel (Zelos), sisäänhuuto 2000 euroa”Olin äärimmäisen pettynyt Jokimaalla, enkä osannut odottaa sitä, että hinta jää niin matalaksi. En tiedä, pelottiko ostajia isäori, kun tämä on Zeloksen ensimmäistä ikäluokkaa, vai mikä sitten oli syynä”, Sara Hietanen harmittelee.”Orille kuuluu kuitenkin hyvää tällä hetkellä, ja sen ympärille ollaan kasaamassa kimppaa.”7 Vakiovihje (V.G. Voitto), sisäänhuuto 10 500 euroaHevosurheilu uutisoi aiemmin tamman siirtyneen huutokaupan jälkeen Petri Lahti-Luopan omistukseen.8 Wäenö (Uljas Suomalainen), sisäänhuuto 1750 euroa”Me pidimme varsan nyt itse, ja se on tällä hetkellä opetuksessa. Tulevaisuutta katsotaan sitten myöhemmin”, Anne Metz kommentoi.”Yleisesti huutokaupassa hinnat olivat liian alhaisia. Kun mietitään kasvatusta ja kasvattajia, tarvittaisiin arvostusta ja ymmärrystä siihen, mistä varsan hinta koostuu.”10 Kulkeva (Vaellus), sisäänhuuto 6500 euroa”Huutokaupassa tuntui, että varsaa kohtaan oli kiinnostusta, ja meidän ympärillämme pyöri paljon ihmisiä. Sisäänhuuto ei ollut mitenkään meidän tarkoituksemme, ja se oli vähän puolivahinkokin. Kulkeva myytiin huutokaupan jälkeen pienen kaupankäynnin jälkeen”, Jyrki Filatoff kertoo..13 Sahara Illusion (Johan Palema U.S.), sisäänhuuto 2500 euroa 21 Sahara Kylie (Idao De Tillard), sisäänhuuto 4750 euroa28 Sahara Bad Guy (Googoo Gaagaa), sisäänhuuto 3500 euroa36 Sahara Ruffian (Idao De Tillard), sisäänhuuto 30 000 euroa57 Sahara Bonfire (Johan Palema U.S.), sisäänhuuto 4750 euroa64 Sahara Scorpio (Johan Palema U.S.), sisäänhuuto 4750 euroaHuutokaupassa oli myynnissä yhdeksän Sahara-varsaa, joista kolme myytiin ja kuusi oli sisäänhuutoja. Kaikki sisäänhuudetut varsat on tarkoitus myydä, jos sopivia ostajia ilmaantuu.”Kaikki nämä varsat ovat meillä kotona, ja ne ovat nyt opetettuja ja ajossa”, Oskari Mäenpää kommentoi.14 Too Ready For You (Naglo), sisäänhuuto 1750 euroa35 The New Era (Lewis Ale), sisäänhuuto 3250 euroa49 Sudden Impact (Lewis Ale), sisäänhuuto 1250 euroa”The New Era ja Sudden Impact on myyty, ja myymättä on enää Too Ready For You. Minun ja asiakkaiden varsoja oli huutokaupassa yhteensä kuusi, ja niistä viisi saatiin myytyä huutokaupassa tai sen jälkeen huutokauppa-alueella. Sen puoleen voimme olla melko tyytyväisiä”, Jari Hyvärinen kertoo.”Tänä vuonna huutokaupassa pisti silmään, että aktiivisia ostajia oli huutokauppa-alueella ehkä enemmän kuin aiemmin. Jos varsa huudettiin sisään, samat ihmiset kävivät kyselemässä, mikä on varsan hinta. Minulle jäi sellainen kuva, että useampi varsa vaihtoi omistajaa heti huutokauppa-alueella, vaikka varsa varsinaisessa huutokaupassa huudettiinkin sisään. Kasvattajaa ajatellen tämä oli positiivista, vaikka ainahan se olisi parempi, kun varsat myytäisiin huutokaupassa.”.19 Megan Match (Maharajah), sisäänhuuto 12 500 euroa43 Stonecapes Beyonce (Propulsion), sisäänhuuto 19 000 euroa”Kumpikin varsa myytiin Jokimaalla huutokaupan jälkeen”, Saku Mikkola kertoo.”Huutokaupasta jäi vähän kaksijakoiset fiilikset. Itse olen tottunut siihen, että huutokaupassa varsa tuodaan kehään, joten oli vähän outoa, kun varsaa näytettiin vain videolta, vaikka videot olivatkin hyvin tehtyjä.”22 Sha Carri Swamp (Boccador de Simm), sisäänhuuto 7500 euroa44 Rockforest Silver (Idao De Tillard), poissa”Sha Carri Swampista on kauppa vireillä, mutta kaupanteko on vielä kesken. Varsa on vielä meillä kotona”, Riikka Takaneva päivittää.”Rockforest Silver jäi pois huutokaupasta, koska se siirtyi ennen huutokauppaa kimpan omistukseen. Tällä kimpalla oli aiemmin tamman isoveli, joka valitettavasti jouduttiin lopettamaan. Kimppa oli halukas jatkamaan uuden hevosen kanssa, ja sitten päädyttiin alkuperäisen kimppahevosen pikkusiskoon.”23 Santo Andre (Campo Bahia), sisäänhuuto 1500 euroa”Varsa on tällä hetkellä opetuksessa. Se on kasvattajakimpalla omistuksessa, ja huutokaupassa totesimme, että haluamme pitää varsan itse. Meitä se ei oikeastaan edes haitannut, että varsa jäi siellä myymättä. Muuten huutokauppa oli hienosti järjestetty, mutta ihmisten ostointo saisi olla korkeampi”, Teemu Anttila sanoo.24 Let Me Be Viking (Nuncio), sisäänhuuto 4500 euroa”Huutokaupan jälkeen varsalta operoitiin irtopalat, ja se on myyty”, Heidi Lindeman kertoo.”Tämä oli ensimmäinen meidän kasvattimme, mikä oli myynnissä huutokaupassa. Huutokauppa ei ole minun tapani myydä varsaa. Minä haluaisin ihan rauhassa katsoa varsalle oikeanlaisen kodin. Jatkossa myymme varsat eri tavalla, vaikka Jokimaalla järjestettiinkin hieno tapahtuma.”.33 Game On Rapidash (Calgary Games), sisäänhuuto 6000 euroa”Game On Rapidash myytiin Jonna Irrille huutokaupan jälkeen. Ori on vielä meillä, mutta on lähdössä Ruotsiin samalla kyydillä, kun Jonnan muut Suomessa olevat hevoset ovat lähdössä sinne. Siitä on tarkoitus tulla kimppahevonen”, Kalle Lammi kertoo.”Huutokauppaan ilmoitetut varsat tulisi myydä huutokaupan systeemien mukaan, eikä niin, että ensin varsaa ei huudeta, ja sitten se kuitenkin myydään huutokaupan jälkeen. Huutokaupassa lähtökohtaisesti on aina oikea hintataso, mutta silloin siellä pitää olla myös ostajia. Tällä kertaa monien varsojen hinnat jäivät turhan mataliksi. On kuitenkin hyvä meidän kannaltamme, että varsa saatiin myytyä, ja se saa mahdollisuuden.”37 Amour du Ida (Idao De Tillard), poissaHeppa-järjestelmän mukaan varsa on edelleen kasvattajalla.40 Go On Coccola (Manny Muscle), sisäänhuuto 3500 euroa”Ori treenaa oikein hyvin, ja siitä tulee suuri juoksija. Se on ilmoitettu mukaan kaikkiin suurkilpailuihin. Olin päättänyt etukäteen, että jos varsasta ei saa huutokaupassa kunnon hintaa, pidän sen itse. Se on komean näköinen, ja tässä vaiheessa varsa näyttää lupaavalta”, Peter Forsström toteaa.42 God Prometheus (Propulsion), poissaHeppa-järjestelmän mukaan varsa vaihtoi omistajaa ennen huutokauppaa. Ori on Markus Porokan valmennuksessa.48 Oak’s Eagle (Bold Eagle), sisäänhuuto 14 500 euroa”Oak’s Eagle myytiin seuraavana päivänä huutokaupan jälkeen. Huutokauppa oli erikoinen siitä, että varsoja huudettiin paljon sisään, mutta ne kuitenkin myytiin huutokaupan jälkeen. Tuo tietynlaista tunnelmaa, kun varsat ovat näytillä silloin, kun niitä huudetaan. Tunnelma ei välity samalla tavalla pelkkien videoiden välityksellä”, Anders Ek pohtii..50 Proper Deville (Propulsion), sisäänhuuto 5000 euroaProper Deville myytiin huutokaupan jälkeen Stall Macapellille.”He eivät itse kerenneet huutokauppaan, mutta soittivat sen jälkeen. Viidessä minuutissa meillä oli kauppa sovittuna. Varsa on nyt Korvenheimon Timolla treenissä”, Martti Kärkkäinen juttelee.”Huutokaupassa oli paljon väkeä, mutta moni paikallaolija oli vain utelias näkemään varsoja, eikä liikkeellä oikeasti ostomielessä. Ostajia oli harmittavan vähän, kun paikalla oli kuitenkin hienoja varsoja.”51 Gunvor Orden (Orlando Vici), sisäänhuuto 4000 euroa”Varsalle kuuluu hyvää. Olemme opettaneet varsaa alustavasti ja sitä on ajettu ohjista. Sen on tarkoitus siirtyä Petra Koivulahden luo opetukseen. Sen jälkeen varsa viedään irtopalaleikkaukseen”, Kalle Savo toteaa.”Kukaan ei ole sitä kysellyt huutokaupan jälkeen. Meidän mielestämme se on kaikista paras varsa näistä, ja olemme tyytyväisiä, kun se on meidän. Kaikki on vielä mahdollista, joko pidetään varsa itse tai sitten se myydään myöhemmin. Lähtökohtaisesti varsoja kasvatetaan kuitenkin myyntiin.”.Koko huutokauppaprosessi oli tietyllä tavalla koukuttava ja adrenaliinia virtasi.Aune Lantto myi huutokaupassa Joe’s Livin Legendiä.60 Backhand (Lewis Ale), sisäänhuuto 2000 euroa”Ori on nyt Jeroen van Craenin valmennuksessa. Varsa on edelleen Medi-Eiran omistuksessa, enkä ole vielä päättänyt, pidetäänkö varsa itse vai onko se tarkoitus myydä. Varmaan veikkaan, että sitten kun sitä on treenattu muutama kuukausi, niin kaksivuotiskeväällä se myytäisiin”, Harri Koskela kertoo.”Huutokaupan konsepti oli mielestäni hyvä, vaikka paljon oli sisäänhuutoja hyvistäkin tarpeista ja hyvillä hinnoillakin. Hintataso oli yleisesti turhan matala, ja ostajia ei ole tarpeeksi. En tiedä, onko huutokauppa suomalaisille vähän liian nopeatempoinen, ja varsa on sen takia helpompi ostaa jälkeen päin.”61 Joe’s Livin Legend (Hard Livin), sisäänhuuto 9000 euroaAune Lantto sai kokea huutokaupassa läpi koko tunneskaalan, kun sisäänhuudon jälkeen mieleen tuli, tuliko tehtyä virhe, kun varsaa ei myytykään.”Välittömästi, kun varsan huutokauppavuoro oli ohi, ja minä ehdin jo ajatella, että saan lähteä varsan kanssa takaisin kotiin, puhelin piippasi taskussa. Viestissä oli, että jatketaanko kaupantekoa, ja se vietiin sitten maaliin saakka. Varsa myytiin Jokimaalla, ja se jatkoi sieltä suoraan uuteen kotiinsa”, Aune Lantto kuvailee.”Huutokauppa oli kaiken kaikkiaan positiivinen kokemus, ja onneksi uskalsimme lähteä varsan kanssa sinne. Etukäteen mietimme, että huutokauppa on meidän tilaisuutemme esitellä varsaa, kun montaakaan varsaa ei välttämättä lähdetä Pohjois-Suomeen asti katsomaan. Koko huutokauppaprosessi oli tietyllä tavalla koukuttava ja adrenaliinia virtasi. Kokemus oli kokonaisuutena tosi kiva ja lopputuloksena meille erinomainen.”63 Chaos (Raja Mirchi), sisäänhuuto 2500 euroa”Meillä oli koko ajan b-suunnitelmana tehdä varsasta kimppahevonen, jos sitä ei saada huutokaupassa myytyä. Se on siirretty kimpan nimiin, ja siihen on nyt osuuksia myynnissä. Chaos on Petra Koivulahden luona opetuksessa ja valmennuksessa”, Timo Kukkonen kertoo.78 All Right Now (Friendly Bourbon), sisäänhuuto 2750 euroaJari Jormanainen kertoo, että All Right Now myytiin huutokauppa-alueella Jokimaalla huutokaupan jälkeen.