Uusi varsahuutokaupan konsepti sai pääasiassa kiitosta sekä yleisöltä että myyjiltä.
Uusi varsahuutokaupan konsepti sai pääasiassa kiitosta sekä yleisöltä että myyjiltä.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

Kaupat tuli sittenkin – huutokaupassa myymättä jääneiden varsojen kuulumiset

Moni syyskuun huutokaupassa myymättä jäänyt varsa on vaihtanut omistajaa.
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