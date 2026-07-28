Varikkoalueen komeassa rakennuksessa on kahvio, sisäänkirjoitus, ohjastajien tilat, vierastalli ja sosiaalitiloja.
Varikkoalueen komeassa rakennuksessa on kahvio, sisäänkirjoitus, ohjastajien tilat, vierastalli ja sosiaalitiloja.Kuva: Tuula Torppa
Ajankohta

Kesäradalla: perheravit järjestänyt Powerpark ponnistaa kunkkaritasolle

Powerparkin ravirata on radoista nuorin. Olosuhteet ja fasiliteetit ovat kunnossa, ja kesäraveja järjestävä rata isännöi Kuninkuusraveja kahden vuoden kuluttua.
Julkaistu
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Härmä Powerpark
PowerParkin ravit
Kesäradalla
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