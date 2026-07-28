Kesäradalla: perheravit järjestänyt Powerpark ponnistaa kunkkaritasolle

Siisteys, ystävällinen palvelu, selkeys ja reilusti tilaa, kuuluvat vierailijoiden yleiset kommentit Powerparkin raviradasta. Ja ne allekirjoittavat myös ensikertalaiset kävijät.Konnevedeltä ponilähtöön ovat tulleet sisarukset Henna ja Moona Honkonen. Voittokin lähti Härmästä matkaan.”Voitin lähdön Jokimäen Jalmarilla, kesätauko teki sille hyvää. Ravin kanssa on ollut ongelmia, mutta nyt kaikki meni hyvin”, Moona Honkonen kertoi.Henna Honkoselle kokemus oli toisenlainen.”Minulla poni pelkäsi katsomoa, olisi pitänyt lämmittelyssä ajaa toiseen suuntaan, että se olisi nähnyt sen. Jouduttiin jäämään pois lähdöstä, mutta tuli tälläkin radalla käytyä, kun minulla on viimeinen poniravivuosi.”Huoltajana reissussa oli isä Jari Honkonen.”Meillä puolisoni Mervi Honkonen pyörittää Killerillä poniravikoulua ja kotona on 12 ponia. Tyttäriä on 6, ja nyt nuorinkin on ajanut poniravikortin. Vanhimmat eivät enää poneilla kuitenkaan kilpaile. Mutta kyllä meillä pyöritetään varsinaista ponirumbaa.”.Powerparkin ravirataRaveja järjestetty vuodesta 2016 lähtienKilpailutoiminnasta vastaa Härmän Ravirata OyMaa-alueen ja kiinteistöt omistaa Lillbacka Powerco OyViisi ravipäivää vuodessaTiloissa järjestetään myös mm. perhejuhlia ja yritystilaisuuksiaViime sunnuntaina ajettiin perheravit, kausi päättyy 7.8.Kuninkuusravien isäntänä vuonna 2028.Härmän radan korkkasi myös Marko Majaniemi amatööriohjastajien lähdössä, jossa hän sijoittui kolmanneksi.”Hyvä rata näin sateellakin ja komeat tilat ohjastajille. Ei yleisökään enempää tarvitse rakennettuja tiloja, turha pitää nykyään isoa katsomoa. Kunkkareihin sitten penkkikatsomoita ja telttoja tarpeen mukaan”, hän pohti..Matti Takaluoma ja Mikko Mäkipelkola kaitsivat lapsia, joilla osalla oli kepparit kainalossa.”Odotellaan tässä isän, Markus Takaluoman, lähtöä. Lapsille oli tärkeä käydä kepparinäyttelyssä ja saada kepparista arvostelu. Sukurasitehan nämä ravit ovat, ja seuraava polvi on touhussa mukana”, Matti Takaluoma kertoi.Mikko Mäkipelkola kehui Powerparkin radan olosuhteita.”Kyllä täällä kelpaa kunkkarit järjestää, ja ravejakin saisi olla enemmän. Ja kun Lillbackat jotain tekevät, se tehdään viimeisen päälle, johan siitä kertoo jo tuo huvipuisto.”Miehet muistuttavat myös, että kun Vaasan rata poistui ravikartalta, Powerparkilla on ollut iso merkitys aukon täyttäjänä..Emilia Lillbacka kantaa vastuuta ravien järjestelyistä yhdessä hyvin organisoidun työntekijäjoukon kanssa.”Kilpailutoiminnasta vastaa Härmän Ravirata Oy. Meillä on tiivis yhteistyö ja vastuuhenkilöt eri osa-alueilla.”Alueen ja kiinteistöt omistaa Lillbacka Powerco Oy. Samaan yhtiöön kuuluu myös Powerpark-huvipuisto.”Voimme hyödyntää kokonaisuutta toiminnassamme. Täällä rata-alueella järjestetään monenlaisia tapahtumia. Ratsastuskilpailuja, koiranäyttelyitä, tämä on toiminut leirintäalueena ja tiloissa on järjestetty perhejuhlia ja yritystilaisuuksia.”.Siisteys on saanut kiitosta kävijöiltä ja siitä varikolla vastaa Miia Niemi.”Tulin aikanaan tänne Lillbackan tallille töihin ja siitä olen näihin hommiin jatkanut. Meillä on täällä varikolla koko ajan pari työntekijää ja pidämme paikat siistinä. Olen huomannut, että kun paikat on siistit, niin ei niitä roskatakaan.”Katsomoalueella lasten leikkipaikka Varsahaka on sijoitettu niin, että sieltä huoltajat pystyvät hyvin seuraamaan raveja.”Tuolla leikkimökissä Salla Salonen tekee lasten kanssa riimunnaruja keppareille, ulkona on polkutraktoreita, katuliituja ja kepparirata, jossa arvostellaan kepparit ja lapset saavat esityksestä kunniakirjan ja kirjallisen arvion”, alueesta vastaava Suvi Mäkinen kertoo.Mäkinen on töissä päiväkodissa ja tietää, miten lapset saadaan viihtymään – sinänsä mitään ihmeellistä ei tarvita. Viihtyvyyttä lisäävät siirtolavoista ja räsymatoista tehdyt penkit.