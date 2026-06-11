Kohti Kuninkuusraveja: “Ilman vapaaehtoisia näin suurta tapahtumaa ei pystyttäisi järjestämään”

Kuninkuusravien vapaaehtoiset näkyvät tapahtumaviikonlopun aikana käytännössä kaikkialla. Heitä tarvitaan muun muassa lipunmyyntiin, rannekkeenvaihtoon, liikenteenohjaukseen sekä VIP- ja mediaemänniksi ja -isänniksi. Lisäksi vapaaehtoisia työskentelee ravintola- ja kahvilatoiminnan avustavissa tehtävissä, tallialueen siistimisessä sekä erilaisissa toimisto- ja taustatehtävissä. Mukana on myös vapaaehtoisia, joiden vastuulla on huolehtia muiden vapaaehtoisten hyvinvoinnista tapahtuman aikana.

“Kulisseissa on valtava määrä vapaaehtoisia tekemässä töitä sen eteen, että tapahtuma sujuisi”, Pakkanen toteaa.

Vaikka talkoolaiset osallistuvat vahvasti tapahtuman rakentamiseen jo ennen kisaviikonloppua, myös osa vapaaehtoisista aloittaa omissa rooleissaan hyvissä ajoin ennen ensimmäistä kilpailupäivää. Osa tehtävistä tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan pidemmäksi aikaa ja kerryttää kokemusta tietystä tehtäväalueesta jo ennen itse tapahtumaa.

“Yksi vapaaehtoisista auttaa esimerkiksi hallinnollisissa asioissa jo etukäteen. Jos haluaa päästä kerryttämään kokemusta pidemmältä ajalta jostakin tietystä tehtäväalueesta, tällaiset roolit voivat olla hyvä mahdollisuus siihen”, Pakkanen kertoo.