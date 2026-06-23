Kohti Kuninkuusraveja: Jorma Kontion tarina alkoi Teivosta

Ensimmäisen ravikilpailunsa Jorma Kontio ajoi jo 13-vuotiaana Raahen jääraveissa vuonna 1967. Siitä alkoi matka kohti suomalaisen raviurheilun huippua. Vaikka Kontio voitti urallaan käytännössä kaiken mahdollisen, ravikuninkuus pysyi vuosikymmenten ajan saavuttamattomissa.

Ennen lopullista läpimurtoa vuonna 2015, Kontio oli osallistunut Kuninkuusravien pääsarjoihin 33 kertaa yhteensä 21 eri hevosella. Tilille oli kertynyt viisi kakkossijaa ja kolme kolmossijaa.

Sitten tuli Jokivarren Kunkku, jonka kanssa Kontio saavutti viimein uransa ensimmäisen ravikuninkuuden vuonna 2015 lähes 50-vuotisen uran ja yli 10 000 voiton jälkeen.

“Ravikuninkuuden voittaminen Jokivarren Kunkulla on ehdottomasti hienoin Kuninkuusravimuistoni.”

Kontio kertoo luottaneensa hevoseen koko viikonlopun ajan poikkeuksellisen vahvasti.

“Olen saanut ajaa Kuninkuusraveissa monilla huippuhevosilla, mutta aiempina vuosina vastassa oli usein sellaisia legendoja kuin Patrik tai Viesker. Tuolla kertaa tuntui ensimmäistä kertaa siltä, että voitto oli täysin omissa käsissä. Voitto kaiken sen odotuksen jälkeen tuntui käsittämättömän hyvältä, ja vielä hienolla hevosella!“

Hyvien muistojen joukkoon mahtuu myös yksi erityisen raskas Kuninkuusravimuisto, kun Kontio oli ensimmäistä kertaa lähellä Kuninkuusravien seppelettä jo vuonna 1993 ajokkinaan A.M. Tuli.

Parivaljakko aloitti Lappeenrannan Kuninkuusravit loistavasti voittamalla avausmatkan, ja toiselta matkalta tuli neljäs sija. Päätösmatkalle tamma lähti kuningatarkamppailun toiselta sijalta vain 0,1 sekuntia Vipun perässä.

Päätösmatka ajettiin rankkasateessa, joka teki olosuhteista äärimmäisen vaikeat A.M. Tulelle. Tamman suoritus ei enää kantanut kärkeen asti, vaan se jäi lähdössä viimeiseksi. Hetkeä aiemmin lähellä ollut kuningatarkruunu vaihtui tätä myöten taisteluksi siitä, että kilpailu saatiin kunnialla maaliin.

“Se jäi mieleen muistutuksena siitä, kuinka armoton kilpailu Kuninkuusravit voi olla.”