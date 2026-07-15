Kohti Kuninkuusraveja: joukkoliikenne kuljettaa yleisön Teivoon – pääsylippu toimii myös matkalippuna

"Meille oli alusta asti selvää, että haluamme tarjota kävijöille mahdollisimman monipuoliset vaihtoehdot saapua tapahtumaan. Olemme iloisia, että yhteistyö Nyssen kanssa tekee Teivon ravikeskuksesta helposti saavutettavan joukkoliikenteellä ja tarjoaa kävijöille joustavat liikkumismahdollisuudet myös ilta-aikaan", Teivon Kuninkuusravien projektipäällikkö Niina Okkonen kertoo.

Joukkoliikenteen käyttöön on hyvä tutustua etukäteen, sillä Teivon ravikeskukselle ei voi saapua omalla autolla tapahtuman aikana. Sujuvan matkustamisen varmistamiseksi Nysse järjestää tapahtumaviikonlopun ajaksi Teivon ravikeskukseen kulkevaa lisäbussiliikennettä.

"On hienoa saada Kuninkuusravit mukaan tapahtumalippuyhteistyöhön. Kyseessä on suuri tapahtuma, ja haluamme tehdä ravikeskukseen matkustamisesta mahdollisimman helppoa ja vaivatonta", Nyssen suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen sanoo.

Matkustusoikeus on voimassa pääsylipun voimassaolopäivänä. Kuninkuusravipassin ja 3 päivän lipulla voi matkustaa Nysse-liikenteessä perjantaista 31.7. kello 10 sunnuntaihin 2.8. kello 21 saakka. Päivälippujen matkustusoikeus on voimassa perjantaina kello 10–00.45, lauantaina kello 8–23.59 ja sunnuntaina kello 8–21.

Pääsylippu tulee leimata jokaisella matkalla, aina kyytiin noustessa. Lippu leimataan näyttämällä päivälipun tai ravipassin QR-koodia kulkuvälineen lippulaitteeseen.

Kuninkuusravien pääsylipulla voi matkustaa koko Nysse-alueen busseissa ja ratikoissa (Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi) sekä Valkeakosken bussiliikenteessä, jossa on käytössä Nyssen lippujärjestelmä. Pääsylipun matkustusoikeus on voimassa myös VR:n lähi- ja kaukojunaliikenteessä yhteysväleillä Nokia/Lempäälä/Orivesi/Tesoma–Tampere.

Raviradalle pääsee erityisen hyvin tapahtumakävijöiden tarpeisiin suunnitelluilla bussilinjoilla 82X sekä 105–107, jotka liikennöivät Kuninkuusravien ajan. Tapahtumabussien reitit ja aikataulut löytyvät tavallisten linjojen tapaan Nyssen reittioppaasta, josta voi etsiä itselle sopivat yhteydet.

Suuren kävijämäärän vuoksi liikenne voi ruuhkautua etenkin tapahtuman alkaessa ja päättyessä, joten Tampereen ja Ylöjärven välillä kulkevien matkustajien on hyvä varautua mahdollisiin viivästyksiin. Vaikka vuoro lähtisi aikataulun mukaisesti, kaikki matkustajat eivät välttämättä mahdu samaan bussiin tai ratikkaan.

Tapahtumabussien reitit

Linja 82X: Metsäkylä (Ylöjärvi) - Ylöjärvi - Teivo - Pyynikintori (Tampere). Bussi kulkee Kuninkuusravien Elovainion ja Valon caravan-alueiden ohitse.

Linja 105: Hiedanranta (Tampere) - Teivo - Hiedanranta (Tampere). Bussilla on liityntäyhteys ratikkaan 1 Tampereen keskusta - Hiedanranta.

Linja 106: Keskustori (Tampere) - Teivo - Keskustori (Tampere).

Linja 107: Etäparkki (AVANT, Ylöjärvi) - Teivo – Etäparkki (AVANT, Ylöjärvi).



Muut alueen bussilinjat

Linja 81: Hiedanranta (Tampere) - Teivo - Ylöjärvi - Asuntila (Ylöjärvi).

Linja 82: Metsäkylä (Ylöjärvi) - Ylöjärvi - Teivo - Keskustori (Tampere). Bussi kulkee Kuninkuusravien Elovainion ja Valon caravan-alueiden ohitse.

Linja 80: Moisio (Ylöjärvi) - Ylöjärvi - Vuorentausta - Keskustori (Tampere). Teivon ravikeskusta lähin pysäkki on Hätiläntie, josta on noin kilometrin kävelymatka tapahtuma-alueelle.

Veera Auvinen

Kuninkuusravien viestintäkoordinaattori