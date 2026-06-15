Kohti Kuninkuusraveja: Leikkisä Enon Vilppi ei ota maailmaa liian vakavasti

Luoma painottaa, ettei hevosen hyvinvointi ole irrallinen asia kilpailumenestyksestä. Hänen mukaansa hyvinvoiva hevonen myös kilpailee paremmin. Huippu-urheilijan tavoin myös ravihevonen tarvitsee ympärilleen osaavan tiimin huolehtimaan sen hyvinvoinnista ja seuraamaan sen vointia päivittäin.

“Hevosenhoitajien merkitystä ei voida koskaan korostaa liikaa. He tuntevat hevosen arjen ja persoonan niin hyvin, että pienetkin muutokset huomataan nopeasti. Eikankin hyvinvointi perustuu pitkälti siihen, että sen ympärillä on osaavia ja välittäviä ihmisiä", Luoma korostaa.

"Lisäksi Eikalla on myös vakituinen eläinlääkäri, jonka kanssa sen terveydentilaa seurataan jatkuvasti, jotta mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua jo ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa hevosen hyvinvointiin. Myös kengittäjä on todella tärkeässä roolissa. Sanon aina, että ilman kavioita ei ole hevosta.”