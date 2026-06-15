Kohti Kuninkuusraveja: Leikkisä Enon Vilppi ei ota maailmaa liian vakavasti
Kuninkuusravit ovat yksi suomalaisen raviurheilun arvostetuimmista ja vaativimmista tapahtumista. Kolmen matkan kokonaisuus edellyttää hevosilta kestävyyttä, palautumiskykyä ja huolellista valmistautumista, minkä vuoksi hevosen voinnin seuraaminen on erityisen tärkeää.
Viisinkertaisen kuninkuusravikilpailijan Enon Vilpin valmentaja Katja Luoma korostaa, että raviurheilussa hevosen hyvinvointi on kaiken lähtökohta, eikä suurkilpailuihin lähdetä, ellei hevonen tunnu täysin valmiilta.
“Jos hevonen ei tunnu oikealta tai kunnossa olevalta, Kuninkuusraveihin ei lähdetä”, Luoma korostaa.
Luoman mukaan raviurheilusta liikkuu edelleen paljon vääränlaisia mielikuvia. Hän toivoisi ihmisten näkevän enemmän sitä arkea, jota ravihevosten ympärillä eletään päivittäin.
“Toivoisin, että ihmiset tulisivat rohkeasti tutustumaan raviurheilun arkeen lähempää. He eivät näe kaikkea sitä työtä, mitä hevosten hyvinvoinnin eteen tehdään.”
Hänen mukaansa ravihevosen valmennus on paljon muutakin kuin kovaa ajamista. Enon Vilpin arkeen kuuluvat esimerkiksi mäkitreenit, kahluuharjoitukset, uiminen, lihashuolto, leikki sekä tarkkaan suunniteltu palautuminen.
“Ruokinta, lihashuolto, kavioterveys, palautuminen ja hevosen hyvinvointi ovat kaikki yhtä tärkeitä osia kokonaisuutta.”
Luoma painottaa, ettei hevosen hyvinvointi ole irrallinen asia kilpailumenestyksestä. Hänen mukaansa hyvinvoiva hevonen myös kilpailee paremmin. Huippu-urheilijan tavoin myös ravihevonen tarvitsee ympärilleen osaavan tiimin huolehtimaan sen hyvinvoinnista ja seuraamaan sen vointia päivittäin.
“Hevosenhoitajien merkitystä ei voida koskaan korostaa liikaa. He tuntevat hevosen arjen ja persoonan niin hyvin, että pienetkin muutokset huomataan nopeasti. Eikankin hyvinvointi perustuu pitkälti siihen, että sen ympärillä on osaavia ja välittäviä ihmisiä", Luoma korostaa.
"Lisäksi Eikalla on myös vakituinen eläinlääkäri, jonka kanssa sen terveydentilaa seurataan jatkuvasti, jotta mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua jo ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa hevosen hyvinvointiin. Myös kengittäjä on todella tärkeässä roolissa. Sanon aina, että ilman kavioita ei ole hevosta.”
Enon Vilpin raviura alkoi jo varhain. Ori nähtiin opetuslähdöissä kaksivuotiaana ja ensimmäisissä koelähdöissä vuotta myöhemmin. Nyt 14-vuotiaalla hevosella on takanaan lähes 200 kilpailulähtöä sekä viisi peräkkäistä kuninkuusraviesiintymistä. Myös tänä vuonna tähtäin on Teivossa, mikäli kaikki etenee suunnitellusti ja hevonen pysyy terveenä.
Kuninkuusraveista puhuttaessa huomio keskittyy usein kilpailullisiin tavoitteisiin ja siihen, ketkä tavoittelevat paikkaa kesän suurimpaan tapahtumaan. Luoman mukaan kaikkein tärkein asia on kuitenkin hevosen oma tunne.
“Kilpailu ei saa koskaan mennä hevosen edelle, vaikka toivotaan totta kai onnistumisia. Hevonen kertoo kyllä itse, jos kaikki ei ole kunnossa”, Luoma sanoo.
Juuri hevosen tunteminen onkin Luoman mukaan yksi tärkeimmistä asioista arjessa. Pitkän yhteisen matkan aikana Enon Vilpin persoonallisuus on tullut hänelle hyvin tutuksi. Hänen mukaansa ori on leikkisä, hyväntuulinen ja omalla tavallaan rento kilpailija.
“Se ei ota maailmaa liian vakavasti. Se tykkää myös leikkiä paljon.”
Pitkän uran tehneen Enon Vilpin kohdalla tärkein tavoite ei lopulta liity yksittäiseen kilpailuun, vaikka Kuninkuusravit ovat taas tänäkin vuonna orin tavoitteena.
“Tärkeintä on, että hevonen pysyy terveenä ja saa tehdä tätä hyvällä mielellä. Eikka on siitä hauska tapaus, että vaikka Kuninkuusravit tai muut lähdöt menisivät loppujen lopuksi miten tahansa, niin kotona laulu raikaa ja hevonen väittää voittaneensa kaikki.”