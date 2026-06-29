Kohti Kuninkuusraveja: Tapio Perttusen Kuninkuusravien tarina alkoi Teivosta, tasaisuus Suven Sametin valttina
Ohjastaja-valmentaja Tapio Perttunen ei ole jäänyt lepäämään saavutustensa varaan, vaikka Kuninkuusravien ensimmäisestä kokonaisvoitosta on kulunut jo 45 vuotta. Tänä kesänä kokenut ravilegenda tavoittelee jälleen paikkaa Teivon Kuninkuusraveihin yhdessä Suven Sametin kanssa.
69-vuotias Tapio Perttunen on nähnyt suomalaisen raviurheilun huipun jo vuosikymmenten ajan. Silti hän ei juuri pysähdy miettimään omaa uraansa tai sitä, kuinka harvinaista on kuulua edelleen Kuninkuusravien kärkinimiin lähes 50 vuotta ensimmäisen kuninkuusravilähtönsä jälkeen.
“Ei ole tullut istuttua alas miettimään, mitä kaikkea on takanapäin. Mennään vaan täysillä eteenpäin.”
Teivon ensimmäisillä Kuninkuusraveilla on erityinen paikka Perttusen uralla, sillä vuoden 1978 kilpailut toimivat nuoren ohjastajan ensiesiintymisenä Suomen arvostetuimmassa ravitapahtumassa.
Perttunen ajoi Teivon Kuninkuusraveissa Hipolla, ja kaksikko vei nimiinsä kilpailun päätösmatkan voiton.
“Olin silloin vasta vähän yli 20-vuotias. Teivosta on jäänyt todella lämpimät muistot siltä päivältä.”
Ensimmäinen ravikuningattaruus tuli niin ikään Hipolla, mutta vasta Oulun Kuninkuusraveissa vuonna 1981. Kyseinen voitto kuuluu edelleen Perttusen uran ikimuistoisimpiin kuninkuusravihetkiin.
“Noin 200 metriä ennen maalia voitto näytti vielä karkaavan. Jos maali olisi tullut siinä kohtaa, emme olisi voittaneet.”
Tilanne muuttui kuitenkin ratkaisevasti, kun Matti Mikkosen ohjastama Rullaus nousi rinnalle. Perttusen mukaan Hipo oli hevonen, joka ei koskaan halunnut hävitä toiselle. Haastajan nousu rinnalle sytytti Hipon vielä kerran, ja lopulta Perttunen vei ravikuningattaruuden vain noin 0,7 sekunnin erolla toiseksi sijoittuneeseen.
“Se oli unohtumaton kokemus!” Perttunen muistelee.
Sittemmin Perttunen on kartuttanut Kuninkuusravien voittoriviään kolmella ravikuninkuudella Saran Salaman kanssa sekä kolmella ravikuningattaruudella Suven Sametin kanssa. Kaikkiaan Perttusella on nyt seitsemän Kuninkuusravien seppelettä, mikä tekee hänestä yhden kilpailuhistorian menestyneimmistä ohjastajista.
Perttunen ja 11-vuotias Suven Sametti tavoittelevat jälleen paikkaa Kuninkuusraveihin. Kolminkertainen ravikuningatar nousi ensimmäisen kerran koko ravikansan tietoisuuteen vuonna 2021, kun se voitti seppeleen vain 6-vuotiaana, kilpailun historian nuorimpana ravikuningattarena.
Mahdollinen uusi kruunu Teivossa nostaisi tamman kaikkien aikojen menestyneimpien ravikuningatarten joukkoon neljällä voitollaan.
Perttunen ei kuitenkaan halua puhua liikaa ennätyksistä.
“Yritetään vain tehdä mahdollisimman hyvä tulos.”
Perttusen mukaan katse on aina vain seuraavassa kilpailussa. Pitkä ura on tuonut tekemiseen varmuutta, eikä esimerkiksi yksittäisiä pettymyksiä jäädä murehtimaan pitkäksi aikaa.
Sama on näkynyt myös Suven Sametin kilpailuhistoriassa. Tamma voitti ravikuningattaruudet vuosina 2021 ja 2022, ja nousi mestaruudettoman vuoden jälkeen takaisin kuningattareksi vuonna 2024. Nyt nähtäväksi jää, pystyykö tamma palaamaan jälleen Kuninkuusravien korkeimmalle korokkeelle Teivossa viime vuoden kolmannen sijan jälkeen.
Perttusen mukaan Suven Sametin suurin vahvuus Teivon Kuninkuusraveja ajatellen on tasaisuus.
“Se pystyy tekemään tasaista työtä kaikilla matkoilla.”
Perttusen valmennettavista myös Tuli-Veera tähtää mahdollisuuksien mukaan kohti Teivon Kuninkuusraveja. Tamma oli aiemmin sivussa loukkaantumisen vuoksi, mutta on Perttusen mukaan palannut jälleen hyvin harjoituksiin.
Orimattilassa talliaan pitävä Perttunen on rakentanut pitkän uransa yhtä aikaa sekä ohjastajana että valmentajana. Arjessa molemmat roolit ovat kulkeneet rinnakkain läpi vuosikymmenten.
“Roolit menevät aika 50–50 arjessa. On hienoa itse ohjastaa voittoon, mutta on myös upeaa, kun joku ohjastaa valmennettavani maaliin ensimmäisenä!”
Vaikka vuosia ja saavutuksia on kertynyt valtavasti, motivaatio ei ole Perttusella kadonnut mihinkään.
“Tässä työ ja harrastus ovat tavallaan samassa paketissa.”
Perttunen on nykyisistä aktiiviohjastajista se, jonka ensimmäisestä Kuninkuusravien kokonaisvoitosta on kulunut pisin aika, 45 vuotta. Silti hän edelleen tavoittelee paikkaa kilpailun kirkkaimmasta kärjestä myös Teivossa.
Perttunen kertoo hevosten, kilpailujen ja päivittäisen työn pitävän innostuksen edelleen vahvana. Nuorille ohjastajille ja valmentajille hänellä on selkeä neuvo.
“Ei saa antaa periksi.”
Hänen mukaansa epäonnistumiset kuuluvat väistämättä urheiluun, mutta silloin pitää tehdä vain enemmän töitä ja olla valmis oppimaan uutta. Kaikkein tärkeimpänä ominaisuutena Perttunen pitää nöyryyttä.
“Jos joskus alkaa tuntua siltä, että on täydellinen kuski tai valmentaja, silloin kehitys yleensä pysähtyy.”
Ehkä juuri siinä piilee myös vastaus siihen, miksi Perttunen on pysynyt Kuninkuusravien huipulla jo lähes 50 vuoden ajan.
Veera Auvinen
Kuninkuusravien viestintäkoordinaattori