Kohti Kuninkuusraveja: Tapio Perttusen Kuninkuusravien tarina alkoi Teivosta, tasaisuus Suven Sametin valttina

Teivon ensimmäisillä Kuninkuusraveilla on erityinen paikka Perttusen uralla, sillä vuoden 1978 kilpailut toimivat nuoren ohjastajan ensiesiintymisenä Suomen arvostetuimmassa ravitapahtumassa.

Perttunen ajoi Teivon Kuninkuusraveissa Hipolla, ja kaksikko vei nimiinsä kilpailun päätösmatkan voiton.

“Olin silloin vasta vähän yli 20-vuotias. Teivosta on jäänyt todella lämpimät muistot siltä päivältä.”

Ensimmäinen ravikuningattaruus tuli niin ikään Hipolla, mutta vasta Oulun Kuninkuusraveissa vuonna 1981. Kyseinen voitto kuuluu edelleen Perttusen uran ikimuistoisimpiin kuninkuusravihetkiin.

“Noin 200 metriä ennen maalia voitto näytti vielä karkaavan. Jos maali olisi tullut siinä kohtaa, emme olisi voittaneet.”

Tilanne muuttui kuitenkin ratkaisevasti, kun Matti Mikkosen ohjastama Rullaus nousi rinnalle. Perttusen mukaan Hipo oli hevonen, joka ei koskaan halunnut hävitä toiselle. Haastajan nousu rinnalle sytytti Hipon vielä kerran, ja lopulta Perttunen vei ravikuningattaruuden vain noin 0,7 sekunnin erolla toiseksi sijoittuneeseen.

“Se oli unohtumaton kokemus!” Perttunen muistelee.

Sittemmin Perttunen on kartuttanut Kuninkuusravien voittoriviään kolmella ravikuninkuudella Saran Salaman kanssa sekä kolmella ravikuningattaruudella Suven Sametin kanssa. Kaikkiaan Perttusella on nyt seitsemän Kuninkuusravien seppelettä, mikä tekee hänestä yhden kilpailuhistorian menestyneimmistä ohjastajista.