Ohjastajien tärkeimmät valmentajat – ajettavan hevosen valinta useista ilmoitetuista on vaikea päätös

Valmentajat käyttävät usein tiettyjä samoja kuskeja hevosilleen ja kärkikuskitkin priorisoivat tiettyjä valmentajia. Hevosurheilu pyysi Hippokselta tilaston viime vuoden TOP10-kuskien sisään ajetusta rahasta, voitoista ja starttimääristä valmentajakohtaisesti vuodelta 2025. Oheisesta tilastosta löytyy kaikkien kymmenen kärkikuskin kuusi tärkeintä valmentajaa palkintorahajärjestyksessä.Parhaimmassa tapauksessa yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia. Kuski oppii tuntemaan hevoset, joilla ajaa, ja valmentajan työskentelytavan. Valmentajat arvostavat kestävää yhteistyötä sellaisen ohjastajan kanssa, jonka työtapaan he luottavat. Parhaimmillaan valmentaja saa hevoset hyvin tuntevalta kuskilta arvokasta apua valmennukseen ja varustepuolellekin. Ristiriitojakin voi tietysti tulla, sillä joskus samaan lähtöön on tarjolla ohjastettavia useammalta yhteistyövalmentajalta..Pihtiputaan miesten Santtu Raitalan ja Antti Ojanperän yhteistyön hedelmällisyys ei ole kellekään yllätys. Raitala ajoi Ojanperän hevosilla viime vuonna 219 starttia. Se on noin kaksi kolmasosaa Vuoden valmentajan hevosten koko vuoden starteista. Yhteensä Ojanperän valmennettavat ottivat viime vuonna 127 voittoa. Raitala ajoi niistä 103. Euroja kertyi 683 649.Valmentajista tärkein kuskitilaston kärkipäälle oli tilaston mukaan Seppo Suuronen. Hänen valmennettavillaan kolme kärkikuskia, Ari Moilanen, Esa Holopainen sekä Henri Bollström, sai kerättyä viime vuonna eniten euroja. Ravikuningas V.G. Voitto oli hovikuskilleen Ari Moilaselle se kaikkein tärkein, kaikki Moilasen viime vuoden voitot Suurosen valmennettavilla ja eniten euroja tuli sen rattailla.Useimmin Suurosen valmennettavien ohjastustehtävissä nähtiin Henri Bollström. Suurosen tallista ajettiin viime vuonna 310 starttia. Niistä 224:ssä kärryillä istui Bollström. Voittoja ’Metulle’ kertyi Suurosen valmennettavilla 67, kun yhteensä tallin hevoset käänsivät voittajakehään 85 kertaa..Tommi Kylliäinen ajoi eniten rahaa sisään Joni-Petteri Irrin valmennettavilla. Toiseksi tärkein valmentaja Kylliäiselle oli Niko Huuskola, jonka valmentama Where’s The Party sijoittui Derbyssä kolmanneksi ja voitti Jokimaa Tekee Tähtiä -kilpailun. Where’s The Party kuuluu Kylliäisen vakio-ohjastettaviin.”Sekä Irrin että Huuskolan kanssa yhteistyö alkoi niin, että he vain alkoivat ilmoittaa hevosia minulle, etukäteiskeskustelua ei ollut”, Kylläinen kertoo.Yhteistyö rajoittuu heillä ohjastamiseen kilpailuissa.”Ei niistä talleista ole tarvinnut minulta valmentamisvinkkejä kysellä”, Kylliäinen naurahtaa..Hannu Torvinen toimii vakio-ohjastajana usealle tallille. Massimo Hoistin upean kauden myötä eniten rahaa tuli Jukka Hakkaraisen valmennettavilla, mutta eniten voittoja (37) ropisi Christa Packalénin tallin hevosilla. Tärkeitä yhteistyökumppaneita Torviselle olivat viime vuonna myös Hannu-Pekka Korpi, Kari Lehtonen ja Elina Laakkonen.Jukka Hakkarainen rahatilaston kärjessä ei Torvista yllättänyt, mutta Packalénin tallin hevosilla tullutta voittomäärää hän ei osannut arvata.”Ajattelin, että Christalla ei ollut ihan huippuvuosi, mutta olenko silti voittanut eniten hänen hevosillaan?” Torvinen yllättyy vastauksen kuultuaan.Hän näkee itsensä ohjastajana mielellään osana tiimiä, joka pyrkii joka hevosella parhaaseen mahdolliseen saavutukseen.”Kyllä me aina keskustellaan, ei sillä ole väliä onko kyseessä Christa vai Hakkaraisen Jukka vai kuka. Joittenkin hevosten kohdalla vähän enemmän ja joidenkin kohdalla kaikki menee sujuvammin. Mutta enemmän se on sellaista ajatusten vaihtoa”, Torvinen kertoo.”En välttämättä tiedä, mitä meidän pitää tehdä, mutta olen koittanut kertoa sen, että miltä hevonen minulle tuntuu. Sitä kautta keskustelun aikana saattaa tulla itselle tai valmentajalle jokin ahaa-elämys, että hei, kokeillaan seuraavaksi näin. Nyt esimerkiksi Lehtosen Karilla oli yksi hevonen, joka tuntui yhteen lähtöön, että se on liian raskas kengityksestä edestä. Molemmat sitä mietittiin ja Rikun (Lehtonen) kanssa myös, ja seuraavaan lähtöön kun sitä kevennettiin, se oli ehkä liian kevyt. Nyt tähän seuraavaan lähtöön koitetaan löytää välimuoto siihen.”Torvinen painottaa, että vaikka joskus ajatukset voivat osua oikeaankin, se on kuitenkin testaamista ja yleensä vasta starttitilanteessa selviää, oliko kyseessä sittenkään hyvä ajatus.”Olen itse kokeilemisen kannalla. Vaikka joku hevonen menisi hyvinkin – ja harvoinhan silloin muutetaan mitään – silti itsellä on aina vähän sellainen olo, että voisiko tätä saada vielä paremmaksi.”.Torvisella on useita yhteistyövalmentajia. Vaikeimpia hetkiä ovat ne, kun useat näistä ilmoittavat hänelle ajettavia samoihin lähtöihin.”Joku voi ajatella, että ei tunnu missään, mutta kyllä ne ovat kaikista vaikeimpia tilanteita, kun rupeat siitä veivaamaan, että milläs mä sitten ajan”, Torvinen huokaa.”Vaikka aina puhutaan, että tämä on urheilua ja sitä ei saisi sotkea liikaa tunteisiin, mutta kyllä itse ainakin tulee aika paljon mietittyä, kun haluaisi ajaa kaikille ja tykkää tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa, ja he ovat tärkeitä ihmisiä. Ne ovat haastavia paikkoja. Jotenkin sitä aina toivoo, ettei kukaan suuttuisi ratkaisusta, kun ei kuitenkaan voi ajaa kuin yhtä hevosta lähdössä.”.Sitten valinta ehkä on onnistunut, kun voitat lähdön sillä, minkä olit valinnut.Hannu Torvinen.Miten siinä sitten onnistuu? Torvinen ei myönnä laittavansa silmiä kiinni ja tökkäävänsä listaa sormella, vaan jonkinlaista ajatustyötä jokainen ratkaisu vaatii. Onnistumisen tietää vasta, kun lähtö on ajettu.”Sitten valinta ehkä on onnistunut, kun voitat lähdön sillä, minkä olit valinnut. Tai ainakin itsestä tuntuu aivan älyttömän typerältä, jos on ollut tarjolla toinen hevonen, myös joltain tärkeältä valmentajalta, etkä valinnut sitä, ja se voittaa sata metriä”, Torvinen naurahtaa.”Aina pitää olla onnellinen toisten menestyksestä ja olenkin, vaikka kyseessä olisi jokin oma ajokki, joka voittaa, kun itse valitsin toisen hevosen. Mutta usein siinä kohtaa vanha kuljettaja saattaa tippua pois sen hevosen kärryiltä, ja kyllä ne asiat jäävät aina vaivaamaan.”Erityisen vaikeaa valitseminen on nuorten hevosten kanssa. Etenkin uran alussa, kun pitäisi aika aikaisessa vaiheessa tietää, minkä kanssa haluaa kilpailuja edetä, mutta myös syksymmällä isojen kisojen koittaessa.”Kun tulee ikäluokkakilpailujen karsintoja, ja moni hevonen pääsee finaaliin, ja alat siitä valitsemaan, ei sekään kovin helppoa ole, etenkin jos useampi on voittanut karsintansa. Siitä olen koittanut pitää kiinni, että jos joku hevonen voittaa karsintansa ja joku toinen pääsee finaaliin muilta sijoilta, ajan ehkä finaalissa kumminkin sitä, joka voitti”, Torvinen sanoo.”Mutta ei ole helppoa. Ainakin itse koen, että kun on lähdetty ihmisten kanssa yhteistyöhön, se on aina vaan vielä vaikeampaa. Monesti on tullut oikeita valintoja, mutta monesti myös vääriä. Johonkin suuntaan kun kumartaa, niin toiselle pyllistää.””Magnus A Djuse sanoi kerran Vermon lähetyksessä, että hän lupaa ajaa kaikille, ja kun tulee ilmopäivä, hän valitsee parhaan. Tavallaan niin se on aika yksinkertaista, mutta ihme, jos ei tule mitään tunnontuskia asiasta”, Torvinen päättää..Tuukka Varis ajoi eniten rahaa Jari Kinnusen valmennettavilla, kauden kruununa Kymenlaakso-ajon voitto Shackhills Gamblerin rattailla. Eniten startteja ja voittoja (14) tuli Antti Ojanperän valmennettavilla.Jukka Torviselle tärkein valmentajakumppani oli Pia Huusari. Hänen valmennettavillaan nuorempi Torvinen ajoi eniten niin startteja, voittoja kuin eurojakin.Jarmo Saarelan tärkein yhteistyökumppani kaikilla mittareilla oli Timo Korvenheimo, jonka valmennettavien 321 startista Saarela ajoi 194. Voittoja tuli 23, kun yhteensä Korvenheimon valmennettavat juoksivat viime vuonna 35 voittoa..Olli Koivusen tilaston kärki ei ole kovin yllättävää katsottavaa. Koivunen ajoi eniten rahaa ja voittoja isänsä Harri Koivusen valmentamilla hevosilla. Toiseksi tärkein valmentaja Koivuselle on ollut Markku Nieminen ja kolmanneksi tärkein Maiju Petriläinen.”Ajoin muun muassa Anciolla muutaman startin, ja sen myötä tuli muutama isompi onnistuminen. Maijusta taas on sanottava, että vaikka hän on niin sanotusti amatööri, niin hän on kuitenkin täysin ammattilainen. Hän tietää tasan mitä tekee ja mun tehtävä on vain hoitaa oma työni radalla. Se on hienoa”, Koivunen aloittaa.Jos hänelle on ilmoitettu useampia hevosia samaan lähtöön, hän valitsee sen, minkä menestysmahdollisuuksiin uskoo eniten.”Koitan joka tilanteessa ajaa parhaalla mahdollisella hevosella, mikä lähtöön on tarjolla. Ensin katson mitä hevosia minulle on ilmoitettu, mikä hevonen niistä on paras ja kenen valmentajan tai omistajan se on. Se on monen asian summa”, Koivunen toteaa.”Viime vuonna ajoin kilpaa muun muassa Daniel Wäjerstenin, Öystein Tjomslandin, Jörgen Westholmin, Pekka Korven, Markku Niemisen ja Christa Packalénin hevosilla. Ei edes se, miten niillä on pärjännyt, mutta että he ovat pyytäneet ajamaan heidän hevosellaan, sitä pidän kunnianosoituksena.”.Koivunen ajoi vuonna 2025 yhteensä 881 starttia, 385 niistä isänsä valmentamilla hevosilla. Tunnetasolla oman tallin hevosilla tullut menestys on Koivuselle arvokkainta.”Isän hevosia pidän kuin ne olisivat ns. omavalmennettavia. Mut palkataan aika usein ajamaan jotain isoa lähtöä silloin, kun ei löydetä kuskia. Esimerkiksi jos on Kriterium-finaali, ja tallin ykkösohjastaja on ajanut siihen useamman hevosen. Silloin usein kysytään mua, eikä ne välttämättä ole ihan niitä suosikkihevosia. Totta kai se eroaa siitä, kun ajaa oman tallin hevosia”, Koivunen kertoo.”Jos voitan Porin lounasraveissa omavalmennettavalla hevosella, se tuntuu tunnetasolla paremmalta kuin että voitan 75-finaalin jonkun muun valmentamalla hevosella. Silloin olen vaan hoitanut työni hyvin, olen tehnyt sen, mihin minut on palkattu. Mutta kun voitan oman tallin hevosella, saan hyvänolon tunteen, että koko meidän tiimi on tehnyt oikeita asioita. Ne on kaksi ihan täysin eri asiaa, ajaa lainaohjastettavalla tai ajaa oman tallin hevosella. Saman vastauksen saat varmasti jokaiselta, joka ajaa lainaohjastajana oman tallinpidon ohella.”Koivunen on kuitenkin viime vuoden kuskitilaston kymmenen kärjestä ainoa, jolla on takanaan oma valmennustalli, niin hänen isänsä nimissä kuin se onkin. Toki myös Santtu Raitala valmentaa omaa Jockas Ritaansa, mutta vain ohjastustyönsä ohessa.”Nykypäivänä se on sellaista. En tiedä, onko hyvä vai huono asia raviurheilulle, että valmentajat ei aja itse. En ole yhtään vakuuttunut siitä, että on hyvä, että pelkästään lainaohjastajat ajavat isojen tallien hevosia”, Koivunen pohtii.”Mielestäni valmentajien pitäisi ajaa omavalmennettavilla hevosillaan enemmän. Jos veisin omaa hevosta johonkin, haluaisin, että valmentaja ajaa sillä itse, koska hän sen parhaiten tuntee”, Koivunen pyörittelee.”Pitää muistaa, että aina kun lainaohjastaja palkataan kärryille, hän on tienaamassa rahaa. Ei hän ajattele välttämättä hevosen uraa sen pidemmälle.”