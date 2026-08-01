Kuningaskandidaatit esittelyssä

Lumettaja11, 19,6a, 22,8, 167 810 e, 115: 17-18-17Camri 19,9a – Talvituisku 28,2a, PatrikKasvattaja Nina Stenbacka, KouvolaOmistaja Viivi Honkimaa, kilp. ja om. oik. vuokraaja Pala Unelmaa Team, KouvolaHoitaja Jenni RautiainenValmentaja Terho RautiainenOhjastaja Terho Rautiainen.Kuninkuuskilpailussa toista kertaa mukana oleva Lumettaja kilpaili viime vuonna hienossa vireessä, ja komean kauden kruunasi kolmostila kuninkuuskilpailussa. Sijoituksen sinetöi erityisesti vahva suoritus päätösmatkalla, jolla Lumettaja oli maalissa neljäs. Tänä Lumettaja on kerännyt sievoisen pistesaaliin Kohti Kuninkuusraveja -lähdöistä, vaikka totosijat ovat olleet viime vuotta tiukemmassa. Kauden arvokkain sijoitus on tähän mennessä Savo-ajon kakkostila toukokuulta.Lumettajan emälinjan kuudesta valiojuoksijasta tunnetuimpia ovat kuiningatarkakkonen Viskun Tyttö 24,4 ja sen varsat Viehkeys 24,5a ja Viskurilla 24,0a.Nina Stenbacka on kasvattanut Talvituiskun neljän varsan lisäksi ratsukantakirjassa olevan Patrillin kaksi varsaa. Kasvateista on kilpaillut myös Lumettajan veli Pyryttäjä 35,3..Pro9, 18,7a, 20,7, 424 398 e, 71: 23-23-11Provinssi 23,6 – Express 35,3, RallausKasvattaja Mauri Korkiavuori, YlistaroOmistaja PRO Tiimi, IlmajokiHoitaja Jutta IhalainenValmentaja Antti OjanperäOhjastaja Hannu Torvinen.Kaikkien aikojen superkautta juokseva Pro lähtee toiseen kuninkuuskisaansa niin rautaisessa kunnossa, että kilpailun suosikista ei liene tänä vuonna epäilystä. Prolla on alla tuore voitto Suurmestaruudesta, ja sitä ennen se voitti suvereenisti Nordic Kingin ja Elitkampenin. Viime vuoden Oulun kuninkuuskilpailussa Pro oli toinen ja osoitti, että vaativan kilpailun konsepti sopii sille loistavasti. Pro voitti avausmatkan, oli maililla kolmas ja hävisi päätösmatkalla vain 0,2 sekuntia V.G. Voitolle, vaikka juoksi ensimmäistä kertaa kolmen kierroksen kisassa.Pron emälinja on tuottanut kaikkiaan 10 valiojuoksijaa, joista Pron jälkeen nopeimmat ovat Tee Wee Paroni 22,8a ja Nikko 23,4a.Mauri Korkiavuori on kasvattanut kaikkiaan 28 suomenhevosta. Valiojuoksijatulokseen ovat yltäneet Pron täysveli Profiili 23,5a sekä veljesten emänemä Vinner 24,1. .Uljas Suomalainen12, 20,0a, 21,0, 204 547 e, 178: 21-13-27Sirpan Sisu 24,0 – Rosetti 31,4a, TähtipölyKasvattaja Nea Interiors Oy, LahtiOmistaja Talli Nea & Merja, LahtiHoitaja Suvi PerttunenValmentaja Tapio PerttunenOhjastaja Tapio Perttunen. Uljas Suomalainen on mukana kuninkuuskisassa jo neljättä kertaa, mutta tällä kertaa kahden vuoden tauon jäljiltä. Vuonna 2024 se joutui jäämään kuninkuuskisasta pois viime metreillä, ja kilpailutauko venyi lopulta yli puolentoista vuoden mittaiseksi. Kilpailuvire löytyi tänä vuonna kuitenkin äkkiä. Nordic King Heatissa Uljas Suomalainen oli neljäs ja Jämsän Äijän ajossa kolmas. Kuninkuuskisassa Uljas Suomalainen on yltänyt kahdesti kokonaiskilpailun viidenneksi, ensimmäisen kerran ensikertalaisena vuonna 2021. Seuraavana vuonna päätösmatkan kolmostila takasi sille jälleen kokonaiskilpailussa vitostilan.Uljas Suomalaisen emälinjalta tulee kaksi muuta valiojuoksijaa, Karku 23,4a ja Lover 24,4.Nea Interiorsin nimiin on syntynyt 21 kasvattia, joista valtaosa on lämminverisiä. Uljas Suomalaisen jälkeen eniten on ansainnut lämminveritamma Sylvie De Vie 10,7a. .Wertti8, 19,2a, 22,4, 200 150 e, 44: 13-9-5Costello 19,3a – Meijän Tyttö 24,2a, K.M. NopsaKasvattaja Eija Truhponen, SavonlinnaOmistaja Einari Vidgren Oy, VieremäHoitaja Anu SuutariValmentaja Jani RuotsalainenOhjastaja Jani Ruotsalainen. Derby-voittaja ja Kuusivuotiskunkku Wertti on mukana kuninkuuskilpailussa jo toista kertaa. Viime vuonna Wertti oli kokonaiskilpailussa viides, mutta sijoitus olisi voinut olla vielä korkeampikin, sillä Wertti paransi kilpailun edetessä. Se oli päätösmatkalla kolmas, ja kuninkuuskisan jälkeen se ylsi Pelimanniajossa kakkoseksi. Kauden kruunu oli Pohjoismaiden mestaruuden nelostila. Tänä vuonna Wertti ei ole löytänyt vielä aivan samanlaista virettä, mutta on taistellut tasaisesti neljänneksi heti kärkikolmikon takana esimerkiksi Savo-ajossa ja Kultaloimessa.Wertin emälinjan 16 valiojuoksijan joukosta nopeimpia ovat Villex 20,8a, Vaikin Pokko 22,7a ja Kihisee 21,8a.Eija Truhposella on kaikkiaan 12 suomenhevoskasvattia, joista valiojuoksijaksi on yltänyt neljä. Viime vuonna toteutui jokaisen suomenhevoskasvattajan unelma, kun hänen kasvateistaan Wertti starttasi kuninkuuskilvassa ja Viestinviejä 23,5a kuningatarkilvassa. .Alarik Huikea6, 19,2aly, 21,3ke, 170 950 e, 26: 13-5-2Jokivarren Kunkku 18,6a – Aikatar 29,6a, Suikun RalliKasvattaja Aino-Maija Aarnikoivu, HollolaOmistaja Arto Salmi, YlitornioHoitaja Jutta IhalainenValmentaja Antti OjanperäOhjastaja Santtu Raitala. Vasta kuusivuotias Alarik Huikea on noussut tänä vuonna ryminällä huipulle ja osoittanut kuuluvansa sinne. Toukokuussa Alarik Huikea sai vielä katsella takaapäin ikätoverinsa Carun kavioita, mutta kesäkuussa rävähti: Alarik Huikea voitti Nordic Kingin Heatin, Kuusivuotiskunkun ja kaiken kruununa Suur-Hollola-ajon. Tuore kakkostila Suurmestaruudessa osoitti, että Suur-Hollolan voitto ei ollut vain tasoituksen turvin syntynyt onnenkantamoinen, vaan ori ottelee kärkisijoista missä tahansa seurassa.Alarik Huikean emälinjalta tulee kaksi muutakin valiojuoksijaa, Vokkeni 23,1 ja Vikkeni 23,8a. Emälinjan 15 tähtijuoksijan joukossa ovat muun muassa kestävä Vinha-Muisto 26,3a ja Villinmiehen Tammakilvan voittaja Simppeli 26,3a.Aino-Maija Aarnikoivun 12 kasvatista yhdeksän on ravisukuisia gotlanninrusseja. Niistä Torvald Huikea 2.04,0ake on muun muassa Pikkuruhtinas-kilpailun kolmonen ja sen sisko Thilde Huikea 2.06,2 B-ponien Veeruska-ajon kakkonen. .Evartti15, 18,2a, 21,2, 1 200 985 e, 137: 56-39-13K.M. Nopsa 25,4a – Emme 23,1a, VokkerKasvattaja Olli Sippola, KuortaneOmistaja Talli Pajatso, PihtipudasHoitaja Jutta IhalainenValmentaja Antti OjanperäOhjastaja Jorma Kontio. Kolminkertainen ravikuningas Evartti lähtee viimeiseen kuninkuuskilpailuunsa kaiken jo voittaneena ja silti niin hyvässä vireessä, että sillä on eväät huipentaa uransa vielä yhteen seppeleeseen. Evartin viime vuosien vire on ailahdellut, ja Ojanperän tallissa onkin pitkään eletty sen kanssa startti kerrallaan. Tänä vuonna kuitenkin kaikki lupaa hyvää, sillä Nordic Kingissä Evartin edellä oli vain tallikaveri Pro, Suurmestaruudessa puolestaan Pron lisäksi toinen tallikaveri Alarik Huikea. Vastoinkäymisistä aina feeniksin tavoin noussut Evartti on jo sydänten kuningas, eikä mahdotonta ole, että se olisi neljännen kerran myös ravikuningas.Evartin emälinjan seitsemän valiojuoksijan joukosta nopeimpia ovat sen oma emä Emme 23,1a sekä veli Farak 23,3a.Olli Sippola on kasvattanut vuodesta 19179 alkaen 53 hevosta, joista suurin osa on suomenhevosia. Valiojuoksijaksi on yltänyt Evartin, Emmen ja Farakin lisäksi Etu-Helu 23,8a. .Vänrikki7, 22,9ake, 22,4ke, 155 554 e, 44: 16-8-7Välähdys – R.R. Vilke 32,1, Niko-VokkerKasvattaja Sinikka Koskinen, MänttäOmistaja Vänrikki Talli, JämsäHoitaja Karin AhonenValmentaja Antti OjanperäOhjastaja Björn Goop. Seitsemänvuotias Vänrikki on kuninkuuskisan ensikertalainen ja yksi tämän vuoden nälkäisistä nuorista haastajista. Nelivuotiaana ikäluokkansa parhaisiin kuuluneen Vänrikin nousu absoluuttiselle huipulle alkoi viime kesänä, eikä Vänrikki ole sen jälkeen erehtynyt montaa kertaa kahden parhaan joukosta. Tänä vuonna se on voittanut divisioonafinaalien lisäksi Solvallassa Elitloppet-viikonloppuna. Kuninkuuskisaan se osoitti kyntensä Killerin Kimaran pitkällä matkalla, josta tuloksena oli kakkostila V.G. Voiton takana.Vänrikin emälinjan 22 valiojuoksijasta menestyneimpiä ovat ruunaruhtinas Polara 19,0a, ravikuningatar Lumi-Oosa 21,4a ja Vänrikin emän sisarukset, kuningatarkakkonen Sekottaja 22,5a ja Tsingiska 23,2a.Sinikka Koskisen viidestä suomenhevoskasvatista vanhin on vuonna 1985 syntynyt Siran Muisto 40,0, nuorin tänä vuonna syntynyt tammavarsa Wicca. Vänrikin jälkeen parhaiten on menestynyt sen veli Retuuttaja 30,1a. .Enon Vilppi14, 19,4a, 22,9,180 842 e, 180: 16-21-14Linkori 23,5a – Eilan Muisto, Kihi TKasvattaja Joel & Maarit Peuramäki, LoviisaOmistaja Enon Talli, IlmajokiHoitaja Jari AutioValmentaja Katja LuomaOhjastaja Jari Autio. Enon Vilppi on mukana kuninkuusseppeleen tavoittelussa tänä vuonna jo kuudetta kertaa. Viime vuonna avausmatka lupasi jo suuria, sillä Enon Vilppi oli maalissa kolmas. Epäonnistuminen päätösmatkalla pudotti sen kuitenkin kokonaiskisassa kuudenneksi. Tänä vuonna voitto Vieremälle siirretyssä Kainuu-ajossa lupasi hyvää. Nordic Kingissä Enon Vilpin juoksu kuitenkin pilaantui laukkaan, eikä kuntokäyrä näytä aivan yhtä lupaavalta kuin viime kesänä.Enon Vilpin emälinjan viidestä valiojuoksijasta tunnetuin on 1970-luvulla pärjännyt Aro-Valo 23,5a.Joel ja Maarit Peuramäki ovat kasvattaneet yhdessä neljä suomenhevosta ja yhden lämminveriratsun. Radoille on ehtinyt myös Enon Essi 32,0a. Joel Peuramäellä on yksin kuusi kasvattia, joista on startannut Suipelo 28,9a. .Herra Heinämies13, 18,7a, 23,7, 223 110 e, 105: 18-14-12Viesker 19,9a – Emma Donna 30,3a, TuroKasvattaja Maatalousyhtymä Saaranen Terhi &Säteri Petri, JyväskyläOmistaja Maatalousyhtymä Säteri Petri & Roope & Varpu, ViitasaariHoitaja Varpu SäteriValmentaja Antti OjanperäOhjastaja Jukka Torvinen. Herra Heinämies on yksi tämän vuoden kuninkuuskisan konkareita, sillä se on mukana jo viidettä kertaa. Herra Heinämies on ollut kuninkuuskisa-areenalla ennen kaikkea tasainen puurtaja. Sen paras sijoitus kokonaiskilpailussa on vuodelta 2024, jolloin se oli tasaisilla suorituksilla seitsemäs. Tänä vuonna Herra Heinämies aloitti kauden maaliskuussa kultadivarin kakkostilalla häviten vain Prolle. Sen jälkeen laukat ovat kiusanneet, mutta aina ravatessaan Herra Heinämies on ollut totokolmikossa.Herra Heinämiehen emälinjan viiden valiojuoksijan joukossa ovat muun muassa sisarukset Diktaattori 20,7a ja Varsova 23,3a sekä montén ME-ruuna Baletin Salama 22,1a.Terhi Saarasen ja Petri Säterin maatalousyhtymä on kasvattanut 9 suomenhevosta. Niistä tähtirajan on alittanut myös Taivartti 29,5a. .Vieskoff9, 22,2a, 23,0, 113 534 e, 90: 6-10-22Viesker 19,9a – Kuminova 27,0, TuroKasvattaja Elina Filatoff, ParainenOmistaja Jyrki Filatoff ja Jouni Partanen, ParainenHoitaja Inkeri BraggeValmentaja Jyrki FilatoffOhjastaja Patri Filatoff. Filatoffin raviperheen silmäterä Vieskoff on yksi kisan ensikertalaisista. Se asteli tosin kaviouralle jo viime vuonna Oulussa, mutta tuolloin montén SM-finaalissa. Tuloksena oli laukkahylky, mutta edellisenä vuonna Vieskoff oli SM-finaalissa toinen. Vieskoff kuului ikäluokkansa parhaimmistoon nelivuotiaana, jolloin se voitti Pikkupelimannin, oli toinen Pikkuprinsissä ja kolmas Varsakunkun finaalissa. Tänä vuonna se oli maaliskuussa lupaavasti neljäs Pron voittaessa, mutta joutui huhtikuussa jäämään tauolle ja on startannut sen jälkeen vasta kerran ennen kuninkuuskisaa.Vieskoffin emälinjalta tulee kaksi muuta valiojuoksijaa, joista toinen on sen veli Rokkoff 24,3a ja toinen veljesten emänemä A.P. Kumina 24,3a.Elina Filatoffilla on 21 suomenhevoskasvattia, joista Vieskoffin jälkeen parhaissa lukemissa on sen veli Rokkoff 24,3a. Yhdessä Jyrki Filatoffin kanssa hän on kasvattanut viisi lämminveristä. .Alpertto13, 22,3a, 25,7, 68 310 e, 125: 20-14-10Ture 21,9a – N.P. Ilona, VieskerKasv. Jarmo Leinonen & Mirva Wickstrand, LieksaOm. Jarmo Leinonen & Mirva Wickstrand, LieksaHoitaja Riina HärkönenValmentaja Jarmo LeinonenOhjastaja Henri Bollström.Jo kolmetoistavuotiaaksi varttunut Alpertto on yksi tämän vuoden kuninkuuskilpailun todellisista yllätysnimistä. Tukun kuninkuuskilpailun kovimpia nimiä se kohtasi kesäkuun alussa Kainuu-ajossa, jossa se oli seitsemäs. Taakse jäi muun muassa Alarik Huikea. Alpertto aloitti uransa vasta seitsemänvuotiaana, mutta oli jo seuraavana vuonna valmis valiorajan alitukseen. Viiime vuonna se oli erityisen hyvässä vireessä ja otti pitkän totosijaputken pronssidivisioonatasolla. Tänä vuonna Alpertto on keskittynyt kiertämään erityisesti Itä-Suomen pieniä ratoja, ja kuninkuuskisaankin se otti vauhtia Lieksasta ja Vieremältä.Alperton emälinjalta tulee yhteensä seitsemän valiojuoksijaa, joista menestyneimmät ovat Pulun Pilke 21,7a ja Hilujon Tähti 22,7a. Jarmo Leinonen ja Mirva Wickstrand ovat kasvattaneet yhdessä 6 suomenhevosta ja 3 lämminveristä. Niistä on kilpaillut myös tamma Al Charlotte 15,2a..Soketti8, 20,9a, 24,1, 88 570 e, 41 (15-9-4)Sipori 19,4a – Larvan Hertta 27,5, ErikassonKasvattaja Hannu & Linda Isotalo, LempääläOmistaja Hannu & Linda Isotalo, LempääläHoitaja Linda IsotaloValmentaja Hannu IsotaloOhjastaja Tino Keväänranta.Ensimmäistä kertaa kuninkuuskilpailussa mukana oleva Soketti on pudotellut tänä vuonna sekunteja ennätyksestään ja raivannut samalla tietään kohti ykkössarjoja. Maaliskuussa Soketti otti Valkeala-ajosta arvokkaan kakkostilan Morisonin takana. Sen jälkeen voittoja on ropissut hopeadivisioonakarsinnoista, ja välissä ori ehti napata montén SM-karsinnasta vitostilan. Kovalla prosentilla lähtöjään voittava Soketti oli jo viime vuonna hyvässä vireessä ja juoksi keväällä kolmen voiton putken.Soketin emälinjalta tulee kaikkiaan kolme valiojuoksijaa, jotka ovat kaikki sille lähisukulaisia: Larvan Hurmos 21,4a on Soketin emän ja Vekku-Mari 24,6a Soketin emänemän veli.Hannu ja Linda Isotalo ovat kasvattaneet yhdessä seitsemän suomenhevosta ja kaksi lämminveristä. Soketin lisäksi tähtijuoksijaksi on yltänyt Comennus 29,6a..Kuningatarkandidaatit esittelyssä