Osamatkojen voitosta kuittaa 17 000 euroa per matka, kokonaiskisan voitosta 40 000 euroa ja kaikkien matkojen voittaja kuittaa 9000 euron bonuksen. Eli voittaessaan kaikki matkat sama hevonen tienaa satatuhatta euroa.
Osamatkojen voitosta kuittaa 17 000 euroa per matka, kokonaiskisan voitosta 40 000 euroa ja kaikkien matkojen voittaja kuittaa 9000 euron bonuksen. Eli voittaessaan kaikki matkat sama hevonen tienaa satatuhatta euroa.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

Kuningaskandidaatit esittelyssä

Teivon kuninkuuskisassa kaksitoista valjakkoa tavoittelee parasta mahdollista sijoitusta. Tässä tulevat kuningaskandidaatit 2026.
Julkaistu
Loading content, please wait...
kuninkuusravit
kuninkuuskisa
Teivon Kuninkuusravit
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi