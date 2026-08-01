Kuningatarkandidaatit esittelyssä

Virran Välke9, 23,1a, 27,1, 47 392 e, 82: 9-15-9Viesker 19,9a – Virratar 30,5, DukaKasvattaja Janne J Räisänen, JoroinenOmistaja Sami Ikonen & Janne Räisänen, JoroinenHoitaja Henna IkonenValmentaja Sami IkonenOhjastaja Sami Ikonen.Sami Ikonen on tuonut kahdesti peräkkäin kuningatarkilpailuun Viestinviejän, ja nyt valtakunnan parhaiden tammojen joukkoon marssii hänen tallinsa toinen tähti, Virran Välke. Yhdeksänvuotias tamma aloitti nousun tänä keväänä Linnunlahden talvikuningattaren nelostilalla. Sen jälkeen Virran Välke on ollut vakuuttava: se on ottanut tammalähdöistä monta kakkostilaa, joista arvokkain tuli Killerin Eliitin tammalähdöstä. Heinäkuun alussa Jokimaalla Virran Välke vaihtoi kakkostilat kultaan, kun se voitti tammalähdön jättäen taakse kaikki kovat kilpakumppaninsa.Viiran Välke on emälinjansa ensimmäinen valiojuoksija. Suvun kahdeksasta tähtijuoksijasta menestynein on montén SM-kolmonen Tähti-Viiva 25,4a. Virran Välke on Janne Räisäsen toisen polven kasvatti. Hänen viiden kasvattinsa joukossa ovat Virran Välkkeen sisarukset ja emän sisarukset..Jockas Rita8, 21,9a, 26,4, 199 750 e, 31: 29-1-0Jokivarren Kunkku 18,6a – Cordiitta 22,8a, CameronKasvattaja Ravitalli Suuronen OyOmistaja Santtu RaitalaHoitaja Anniina PekonenValmentaja Santtu RaitalaOhjastaja Santtu Raitala.Sydänten kuningatar Jockas Rita seppelöitiin viime vuonna ensikertalaisena ravikuningattareksi, ja millä tyylillä: se voitti kaikki kolme osamatkaa! Raviyleisön sydämen sulattivat myös Jockas Ritan taustajoukot, erityisesti Santtu Raitalan tärkeä tuki, mummo.Viime vuoden kuningatarkisaan superlahjakas Jockas Rita lähti vain ykkösiä taulussa – siihen mennessä uran ainoa tappio oli tullut lokakuussa 2024. Tänä vuonna Jockas Rita sai tunnustaa Helätin-ajossa Villilotan paremmakseen, mutta sen jälkeen kuningatar otti jälleen kruununsa Nordic Queenissa ja voitti vielä kuin vakuutteluksi tammojen pitkän matkan Vermossa.Jockas Ritan emälinjan 15 valiojuoksijasta nopein on superjuoksija Rick 19,6a. Ravitalli Suurosen nimiin on syntynyt 1989 alkaen 94 varsaa. Lämminverisistä eniten on ansainnut Hotshot Luca 10,5a ja suomenhevosista ravikuningas Vitter 18,5a. .Akvarelli7, 22,8a, 26,6, 95 770 e, 41: 5-8-8Frans 20,7a – Sivellin 26,8a, ApassiKasvattaja Henna & Markku Latvala, AlajärviOmistaja Henna & Markku Latvala, AlajärviHoitaja Henna LatvalaValmentaja Markku LatvalaOhjastaja Tuomas Pakkanen.Akvarelli on kuningatarkisan ensikertalainen ja vasta seitsemänvuotias, mutta on ehtinyt jo kerätä kunnon tienestit sekä ikäluokkalähdöistä että avoimista tammalähdöistä. Uran arvokkaimmat sijoitukset tulivat ikäluokkakisoista: viisivuotiaana Akvarelli oli toinen Villinmiehen Tammakilvassa ja Pikkukuningattaressa ja viime vuonna se voitti Tammaderbyn. Tänä vuonna todellinen jättipotti rävähti Nordic Queenissa, jonka kolmossija toi Akvarellille viimeistään lipun ja jopa menestysodotuksia kuningatarkisaan.Akvarellin emälinjan 9 valiojuoksijan joukosta menestyneimpiä ovat Vappuäijä 20,0a, kuninkuuskakkonen Suivikas 20,1a sekä Kari Viitalan hauskasti nimeämä sisarussarja, jonka nopein on Kartio 22,6a.Henna ja Markku Latvala ovat kasvattaneet yhdessä Akvarellin sisarukset sekä Pedaalin 32,0a..Lumi-Oosa12, 21,4a, 23,8a, 331 305 e, 73: 29-11-9Liising – Helmin Roosa 22,8a, TuroKasvattaja Markku Lumiaho, RaaheOmistaja Markku Lumiaho, RaaheHoitaja Terhi KotilainenValmentaja Harri KotilainenOhjastaja Harri Kotilainen.Vuoden 2023 ravikuningatar ja viime vuoden kuningatarkakkonen Lumi-Oosa on nyt mukana kuningatarkilpailussa neljättä kertaa. Lumi-Oosa oli myös toissa vuonna tiukasti kiinni kuningattaren tittelissä, sillä se voitti kuningatarkisassa avausmatkan ja mailin. Päätösmatkan yhdeksäs sija kuitenkin tiputti sen kokonaiskisassa neljänneksi. Tänä vuonna Lumi-Oosan alkukausi oli vaisumpi, mutta nyt kuntokäyrä osoittaa pelkästään ylöspäin. Tuore Tammatähden voitto osoitti, että kuningatar on jälleen iskussa ja valmis mittelemään seppeleestä.Lumi-Oosan emälinja on tuottanut 21 valiojuoksijaa, joista nopein on ruunaruhtinas Polara 19,0a.Markku Lumiahon 97 suomenhevoskasvatista ensimmäinen on syntynyt jo vuonna 1979. Lumi-Oosan ohella parhaiten ovat menestyneet Lumi-Oosan emä Helmin Roosa 22,8a ja Lumi-Masi 24,4a. .Pirttilän Olga12, 22,1a, 25,5, 113 910 e, 173: 10-14-20Pirttilän Figo 24,6a – Pirttilän Lyyti, Suikun RalliKasvattaja K & J Snowberry Oy jaEero & Siiri Alanen, KerimäkiOmistaja Oloka Stable, PieksämäkiHoitaja Maarit HuttunenValmentaja ja ohjastaja Terho Rautiainen.Pirttilän Olga on mukana kuningatarkilvassa neljättä kertaa. Viime vuonna kilpailu pilaantui jo ensimmäisenä päivänä kavio-ongelmaan, eikä tamma pystynyt osallistumaan sunnuntain kilpailuihin. Tamman paras sijoitus on vuodelta 2024, jolloin päätösmatkan hieno nelostila nosti Pirttilän Olgan kokonaiskilpailussa viidenneksi. Vahvuus on muutenkin Pirttilän Olgan valtti, samoin ravivarmuus, ja niillä on kuningatarkilpailussa on perinteisesti hyvät mahdollisuudet nousta kärjen tuntumaan.Pirttilän Olgan emälinjan toinen valiojuoksija on Akin Passi 23,8a. Tähtijuoksijoita emälinjalta on tullut yhteensä 16.Pirttilän kasvattajanimellä on syntynyt vuodesta 1997 alkaen yhteensä 35 suomenhevosta. Parhaiten ovat menestyneet Pirttilän Denis 24,4a, Pirttilän Figo 24,6a ja Pirttilän Elsa 25,7a. .Villilotta7, 22,2a, 25,3, 83 850 e, 19: 11-3-1Tähen Toivomus 19,7a – Villisisko 23,1a, Hovi-AriKasvattaja Kari-Markku Karjalainen, OrimattilaOmistaja Katri Avotie, KangasalaHoitaja Vilma LepistöValmentaja Seppo SuuronenOhjastaja Henri Bollström.Kuningatarkilpailun juniori Villilotta on startannut urallaan vasta 19 kertaa, mutta on ehtinyt vakuuttaa jo kaikki kyvyillään. Sen viisivuotiskausi huipentui Pikkukuningatar-kisan voittoon. Viime vuonna Villilotalta starttasi vain kerran, mutta tänä vuonna tamma on voittanut jo viidesti. Kaikkein arvokkain päänahka tuli Helätin-ajosta, jossa Villilotta kukisti siihen asti tappioitta kilpailleen kuningatar Jockas Ritan. Nordic Queenin kakkostila osoitti, että Villilotan voitto ei ollut sattumaa, ja asetelma onkin kuningatarkilpailua ajatellen kutkuttava.Jo Villilotan suku velvoittaa. Emälinjalta on vain kuusi valiojuoksijaa, mutta Villilotan emän veli on ravikuningas Villihotti 22,1a ja neljäs emä on kaksinkertainen ravikuningatar Marinka 25,6a.Kari-Markku Karjalainen on suomenhevoskasvatuksen elävä legenda. Aiemmin Hovi-alkuliitteellä, nykyään Villi-alulla nimettyjä kasvatteja on syntynyt jo 185. Parhaimpia ovat ravikuningas Villihotti 22,1 ja kuninkuuskakkonen Villiari 22,1a. .Annan15, 23,0aly, 24,8, 164 440 e, 181: 20-22-27Rallaus 22,0a – Turkoosi, TuroKasvattaja Riikka Peltola, TurkuOmistaja Team Annan, LeppävirtaHoitaja Janne HalttunenValmentaja Markku KrögerOhjastaja Jarmo Saarela.Toissa vuoden kuningatarkakkonen Annan on tänä vuonna kolmatta kertaa mukana seppeljahdissa. Annan on kilpaillut tänä vuonna jälleen alkukesän erinomaisessa vireessä. Se voitti touko-kesäkuussa tammalähtöjä mennen tullen, mutta kesäkuun lopussa vire hieman katosi. Kuningatarkisa kuitenkin sopii väkivahvalle ja pitkillä matkoilla viihtyvälle Annanille, kuten vuoden 2024 Killerin kisa osoitti. Tuolloin Annan oli päätösmatkalla kolmas, ja nousi sen ansiosta toiseksi kokonaiskisassa. Siksi olikin yllätys, että viime vuoden kuningatarkisassa Annan taipui päätösmatkalla keskijoukkoihin ja oli siten kokonaiskilpailussa vasta kuudes.Annan edustaa Suomen parhaisiin kuuluvaa Maltan emälinjaa, jonka 35 valiojuoksijasta nopeimpia ovat Caijus 18,6a ja kaksinkertainen ravikuningas Apassi 20,0a.Riikka Peltola on kasvattanut Annanin ja sen kaksi nuorempaa sisarusta, jotka eivät ole kilpailleet. .Runoneito15, 22,6a, 25,2, m27,9a, 155 060 e, 180: 22-32-28Ramiini 21,7a – Venlatar 28,7a, RallausKasvattaja Miia Liipola, IittiOmistaja Miia Liipola, IittiHoitaja Miia LiipolaValmentaja Miia LiipolaOhjastaja Jukka Torvinen. Viimeistä kauttaan tänä vuonna kilpaileva Runoneito on tehnyt ravilähdöissä oikeastaan kaksi erilaista kilpailu-uraa. Niistä jälkimmäinen alkoi toissavuonna, kun Runoneito marssi upealla tyylillä läpi sarjojen absoluuttiselle tammahuipulle. Kuningatarkilpailuun se osallistui ensimmäinen kerran viime vuonna ja oli heti neljäs, loistaen erityisesti päätösmatkan kolmossijalla. Pitkien matkojen lisäksi Runoneidon spesiaali on monté: ennen tammahuipulle nousuaan Runoneito teki hienoa monté-uraa, jonka kruununa loistavat montén Suomen mestaruudet vuosilta 2022 ja 2023.Runoneito on emälinjan ainoa valiojuoksija. Tähtijuoksijoita linjalta tulee kymmenen, joista toiseksi nopein on Runoneidon sisko Jemmatar 25,5a.Miia Liipolan nimiin on syntynyt 11 suomenhevosvarsaa ja yksi lämminverinen. Kasvateista on menestynyt myös Runoneidon sisko, montén Pohjoismaiden mestari Jemmatar 25,5am. .Varjosi9, 23,0a, 24,8, 74 890 e, 84: 15-6-10Erikasson 20,2a – Varjorinna 31,1, LiisingKasvattaja Bella Varjonen, RuskoOmistaja Big Dream Team, YlöjärviHoitaja Arto HyväriValmentaja Samuli PohjamoOhjastaja Ari Moilanen.Toista kertaa kuningatarkilpailussa mukana oleva Varjosi yllätti viime vuonna iloisesti kokonaiskilpailun vitossijalla. Viime vuosi oli muutenkin hieno nousu ykkössarjoihin, sillä Varjosi voitti silloin Helätin-ajon ja hävisi Jokimaan tammalähdössä vain Suven Sametille. Tänä vuonna totosijoja on tullut vasta yksi, mutta sekä Killerin tammalähdössä että Nordic Queenissa Varjosi seurasi totokolmikkoa varjon lailla neljänneksi.Varjosin emälinjan 9 valiojuoksijasta nopeimmat ovat Sinkun Vinkku 20,2a sekä Varjosin emän sisarukset Varjonova 22,6a ja Varjomanni 22,4a, joista jälkimmäinen tekee kotitallin arjessa terapiahevosen töitä.Bella Varjonen on kasvattanut vuodesta 2002 alkaen 33 varsaa, joista suurin osa on suomenhevosia. Kasvateista oli viime vuonna kuningatarkilpailussa mukana myös Varjohehku 24,1a. .Rautianna8, 23,8a, 23,9, 64 890 e, 67: 13-9-7Evartti 18,2a – Ratilda 35,6, Tähti-TiliKasvattaja Mari Rautiainen, RääkkyläOmistaja Mari Rautiainen, RääkkyläHoitaja Mari RautiainenValmentaja Mari RautiainenOhjastaja Jarkko Kervinen. Kuningatarkisaan ensikertalaisena lähtevän Rautiannan kesäkuu oli hieno, sillä kolmesta startista se otti yhden kakkosen ja kaksi voittoa, joista ensimmäinen tuli kovalla volttiajalla 23,9. St Michelin Tammatähdessä Rautianna osoitti viimeistään kuuluvansa kuningatarkisaan, sillä sen edelle ehti vain kuningatar Lumi-Oosa. Rautiannan nousu huipulle alkoi jo viime vuonna, kun kauden 18 startista kahdeksan päätyi voittoon. Niistä arvokkain tuli tammadivisioonan finaalista.Rautiannan emälinjan 20 valiojuoksijasta menestyneimpiä ovat Mari Rautiaisen isän Taisto Rautiaisen kasvattamat veljekset, ravikuningas Tähen Toivomus 19,7a ja Tähen Topelius 21,1a sekä niiden siskon varsa Särkän Kalle 21,1a.Mari Rautiainen on kasvattanut 24 suomenhevosvarsaa ja viisi lämminveristä. Kasvateista viisi on yltänyt valiojuoksijaksi, parhaimpina Rapin Aatos 21,1a ja Viesmanni 22,2a. .Oon Leidi10, 24,8a, 24,8, 60 080 e, 59: 10-14-10Liising 20,4a – Oona Hassan 26,0a, TuroKasvattaja Timo Ukkola, KouvolaOmistaja Timo Ukkola, KouvolaHoitaja Melina MaunoValmentaja Timo UkkolaOhjastaja Esa Holopainen. Ensimmäistä kertaa kuningatarkilpailuun lähtevä Oon Leidi on klassinen esimerkki vanhan ajan suomenhevosmenestyjästä: yhden miehen kasvattama, omistama ja valmentama. Timo Ukkolan suojatti väläytteli kykyjään jo viime vuonna pärjäämällä pitkin vuotta tammadivisioonassa. Tänä vuonna tamma on keskittynyt tiukasti Kohti Kuninkuusraveja -lähtöihin. Huhtikuussa se voitti Killerillä, ja viime starteissa kunto on noussut huippuunsa. Jokimaalla Oon Leidi oli neljäs ja Vermon pitkällä matkalla edelle ehti vain kuningatar Jockas Rita.Oon Leidin emälinjan 16 valiojuoksijan joukosta parhaita ovat Kukkarosuon Kurko 20,9a, Helmen Vili 22,4a ja Aatami 22,6.Timo Ukkola on kasvattanut Oon Leidin emän Oona Hassanin viisi varsaa, joista on kilpaillut myös Oon Eka 28,1a. .Landen Iita8, 24,1a, 26,3, 103 827 e, 77: 4-12-15Costello 19,3a – Hepolan Nelli 26,7a, Totemi RokKasvattaja Jani Suonperä, KaustinenOmistaja Jarkko Koppeli & Anne Toivola-Mäkinen & Antti Tupamäki, PetäjävesiHoitaja Heidi NurmiValmentaja ja ohjastaja Antti Tupamäki. Väkivahva Landen Iita on nyt välivuoden jälkeen toista kertaa mukana kuningatarkisassa – viime vuonna tamma joutui tyytymään vaisumman kauden jäljiltä varasijaan. Ensimmäisessä kuningatarkisassaan kotirata Killerillä vuonna 2024 Landen Iita oli tasaisilla suorituksilla kokonaiskilpailussa seitsemäs. Tänä vuonna Landen Iita on ottanut tammalähdöistä tasaisesti totosijoja. Kuntokäyrä tuntuu osoittavan lupaavasti ylöspäin kuningatarkisan alla, vaikka viime startteja ovatkin sotkeneet laukat.Landen Iitan emälinjan neljästä valijuoksijasta nopein on kuninkuuskolmonen El Vihuri 21,9a.Jani Suonperällä on kasvattajana hurja onnistumisprosentti. Hänen 14 kasvatistaan kuusi on tähtijuoksijoita, parhaina lähes kaiken mahdollisen ikäluokkalähdöissä voittanut Landen Paukku 21,9a ja Landen Toivo 21,0a..Kuningaskandidaatit esittelyssä