Kunkin kolmen osamatkan voittaja tienaa 17 000 euroa ja kokonaiskisan voittaja 40 000 euroa. Mikäli sama hevonen vie kaikki osamatkat, saa se 9000 euron bonuspalkinnon.
Kunkin kolmen osamatkan voittaja tienaa 17 000 euroa ja kokonaiskisan voittaja 40 000 euroa. Mikäli sama hevonen vie kaikki osamatkat, saa se 9000 euron bonuspalkinnon.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

Kuningatarkandidaatit esittelyssä

Teivon kuningatarkisassa kaksitoista valjakkoa tavoittelee parasta mahdollista sijoitusta. Tässä tulevat kuningatarkandidaatit 2026.
Julkaistu
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Teivon Kuninkuusravit
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