Kuningattaret kohtaavat Teivon kolmella osamatkalla – "Jockas Ritalla kaikki mallillaan"

Tulevana viikonloppuna Teivon Kuninkuusraveissa ajettava kuningatarkilpailu kokoaa jälleen lähtöviivalle kaksitoista kivenkovaa suomenhevostammaa. Mukana olevasta tusinasta kahdelle on pujotettu seppele jo aiemmin urallaan kaulaan. Valtakunnan ajajaliigan kärkinimen Santtu Raitalan tähtitamma Jockas Rita voitti kuningatarkilpailun viime kesänä Oulussa, ja vastaavasti Lumi-Oosa kruunautti itsensä kuningattareksi kesällä 2023 Kouvolassa.Ennakkosuosikkina kaksikosta Teivoon suuntaa Jockas Rita, joka on näyttänyt kunnonajoituksensa osuvan jälleen täydellisesti kohdalleen, kun tamma voitti 2,5 viikkoa sitten Vermossa ajetun A.V. Marttilan Tammasarjan rutiinisuorituksella ajalla 28,0a/3120 metriä.”Kaikki tuntuu olevan oikein hyvin mallillaan. Viime lähtö meni hyvin ja sen jälkeinen aika on sujunut suunnitellusti. Harjoitukset ja palautuminen on mennyt hyvin, joten mitään negatiivista raportoitavaa ei ole”, Jockas Ritan omistaja ja valmentaja Santtu Raitala vakuuttaa..KuningatarkilpailuMukana 12 tammaa, joista Jockas Rita ja Lumi-Oosa ovat onnistuneet jo aiemmin voittamaan seppeleenJockas Rita kruunattiin kuningattereksi viime kesänä Oulussa, Lumi-Oosa vuonna 2023 KouvolassaSanttu Raitalan Jockas Rita on kokonaiskilpailun suuri etukäteissuosikki.Raitalan olemus Jockas Ritan suhteen vaikuttaa hyvin levolliselta. Eikä varmasti vain siksi, että viime vuonna hevonen suorastaan dominoi kuningatarkilpailua voittaen jokaisen osamatkan. Hevosella sekä taustavoimilla siis jo on valtavasti positiivisia kokemuksia kuningatarkilpailuun valmistautumisesta ja siellä kilpailemisesta.”Rento ja odottava fiilis, kun viime vuosi jo oli meille Ritan kanssa suoranainen unelmien täyttymys. Otetaan vastaan se, mitä Teivosta saamme ilman suurempia paineita”, Raitala sanoo.Jockas Ritan valmistelu kuningatarkilpailuun on laadittu pitkälti hyvin samalla tavalla kuin vuosi takaperin Ouluun. Startteja hevonen on juossut kuluneen kauden aikana vasta kolme, ihan kuten ennen Oulun kuningatarkilpailua. Tulokset starteista ovat vielä olleet nousujohteisia, kun kakkossijaan päättyneen kausiavauksen jälkeen tamma kiri tuulispäänä voittajaksi Härmän Nordic Queenissa ja jatkoi vakuuttavien esitysten sarjaa Vermossa.”Lopulta menimme samalla starttimäärällä. Muutama lähtö oli tismalleen samoja kuin vuosi sitten ja sitten yksi poikkeava. Ainoa ero on, että kauden avausstartti tuli tänä vuonna huomattavasti aikaisemmin. Viime vuonna kilpailimme oikeastaan vain kunkkarien läheisyydessä”, Raitala kertaa.Oulussa kisatessaan Jockas Rita huilasi väliyön kotitarhassaan Pihtiputaalla, mutta Teivoon suunnatessa niin ihmisten kuin hevosen on tarkoitus viettää koko viikonloppu Pirkanmaalla.”On hevonen ollut aiemminkin yötä vieraassa paikassa ja osoittanut klaaraavansa tuon. En koe asiaa siis mitenkään ratkaisevana, vaikka Oulusta kävimmekin viettämässä väliyön kotona”, Raitala kokee..Rento ja odottava fiilis, kun viime vuosi jo oli meille Ritan kanssa suoranainen unelmien täyttymys.Santtu Raitala.Avausmatkoille radoilta kaksi ja seitsemän kiihdyttävän ravikuningattaren ylle on siis vaikea asettaa uhkakuvia. Etenkin kun rattailla istuu tänä vuonna yli 260 voittoa ohjastanut Raitala, joka on voittanut seppeleen Jockas Ritan lisäksi kolmesti Evartin ohjastajana.Voitonvarma Raitala ei kuitenkaan halua olla, sillä edessä on jälleen kolme kovaa osamatkaa ja vastassa useampi uusi kuningatarkisaosallistuja ominaisuuksineen.”Ne tietysti muokkaavat kilpailua toisenlaiseksi kuin vuosi sitten Oulussa. Onneksemme Rita viime vuonna näytti handlaavansa jokaisen osamatkan tehden aina täysipainoisen suorituksen”, Raitala summaa..Raitalalle tuttu Lumi-Oosa lukeutuu Jockas Ritan kovimpiin vastustajiin. Harri Kotilaisen valmennettavan kunnonajoitus tuntuu tänäkin vuonna osuvan kohdilleen, sillä hevonen voitti puolitoista viikkoa sitten St Michelin Tammatähden näytöstyyliin keulasta Raitalan ohjastamana.”Oosa on tehnyt kahteen viime starttiin tosi hyvät juoksut. Nyt hevosen hyvä vire on vielä konkretisoitunut hyvien tulosten muodossa. Toukokuussa Kuopio Stakes -päivänä hevonen oli jo hyvä jäädessään kaikki voimat tallella pussiin, joten vireessä se on ollut jo pidempään. Nyt kunto on kuitenkin vielä lopullisesti hioutunut”, Raitala kehuu.Mikkelin jälkeen Lumi-Oosan olemus on ollut Kotilaisen mukaan pirteä ja treeniajojen perusteella kaikki vaikuttaa olevan normaalisti. Lumi-Oosa osallistuu kuningatarkilpailuun nyt jo neljättä kertaa.”Valmistautuminen ei ole poikennut juurikaan aikaisemmista vuosista. Talvella pyrittiin treenaamaan hyvät pohjat ja kesällä löytämään huippuvire starttien myötä. Kuntopuoli vaikuttaakin nyt olevan hyvällä tolalla”, Kotilainen kertoo.”Jostain syystä se alkaa aina vain herkistymään kesän myötä. Ei minulla tuohon oikein mitään yksittäistä selitystä ole”, hän jatkaa..Ainoana erona viime vuosista valmistautumisessa on, että tänä kesänä Lumi-Oosa on pyritty saamaan kantavaksi. Juhannuksen tienoilla Lumi-Oosa siemennettiin Välähdyksellä, mutta ensimmäisellä yrityksellä se ei tullut kantavaksi. Toisen siemennyksen jälkeen tilannetta ei ole tarkistettu, joten kukaan ei vielä tässä kohtaa tiedä, jääkö Teivon kuningatarkilpailu jopa Lumi-Oosan uran viimeiseksi. Tiineys selviää vasta kuningatarkilpailun jälkeen.”Ei nyt haluta ronkkia sitä ennen kuningatarkilpailua, sillä Lumi-Oosa on tosi herkkä hevonen. Mikäli tamma ei tullut kantavaksi, siirretään astutus ensi kesään, kun ei Lumi-Oosalla sen suhteen vielä ole kiire. Terveystilanteen puolesta se pystyy kilpailemaan ensi vuonnakin, jos ei nyt tärpännyt”, Kotilainen taustoittaa.Kuitenkin ajatus siitä, että Kotilaisen tallin lippulaivan kilpaura päättyisi tähän kauteen vetää kokeneenkin hevosmiehen mielen haikeaksi. Lumi-Oosa on ansainnut urallaan Kotilaisen valmennuksesta yli 330 000 euron ansiot.”Tämän tasoisia hevosia on älyttömän vaikea saada. Ennemmin haluan silti ajatella asiaa positiivisesti, kuinka hienoja hetkiä Lumi-Oosa on meille jo antanut”, Kotilainen sanoo.Teivon kuningatarkilpailussa Harri Kotilainen toivoo näkevänsä Lumi-Oosalta kolme tasapainoista suoritusta, joilla nyt 12-vuotias tamma pystyisi kamppailemaan mitalisijoista. Avausmatkoille se sai lähtöradat neljä ja viisi.”Kuningatarkilpailuun osallistuva joukko on Jockas Ritan jälkeen tasainen, ja juoksunkulut ratkaisevat sijoitukset. Jockas Rita tuntuu nyt olevan jokaisella osa-alueella hiukan muita tammoja edellä, eikä sen kuningattaren titteliä taida viedä muu kuin epäonni jossakin osalähdössä. Kaikkea voi tietysti aina tässä kilpailussa tapahtua, kun kolme osamatkaa ajetaan”, hän toteaa.Kahdessa viime startissa Lumi-Oosalla on käytetty kokolappuja, jotka ovat terävöittäneet tammaa lähtötohinoissa. Kokolaput taitavat pysyä myös Teivossa heti avausmatkalla osana varustusta.”Lumi-Oosa on hevonen, joka viihtyy kärkiporukoissa. Kokolapuilla on saatu apuja siihen, että se pääsee mieleisiinsä asemiin. Ajetaan nyt vielä kuninkuusraviviikolla muutama terävä veto, mutta mitään ihmeitä ei enää tehdä. Tärkeintä on enää pyrkiä pitämään hevosen mieli virkeänä, ja katsoa että ruoka ja juoma maistuu”, Kotilainen kokee.