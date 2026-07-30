Jockas Rita ja Lumi-Oosa nähdään viikonlopun kisoissa iskussa.
Jockas Rita ja Lumi-Oosa nähdään viikonlopun kisoissa iskussa.Kuvat: Anu Leppänen
Ajankohta

Kuningattaret kohtaavat Teivon kolmella osamatkalla – "Jockas Ritalla kaikki mallillaan"

Santtu Raitala ja Harri Kotilainen kertovat tunnelmistaan viime vuosina kuningatarkilpailuissa juhlineiden Jockas Ritan ja Lumi-Oosan takaa.
Julkaistu
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