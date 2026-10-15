Kymenlaakso-ajo hevonen hevoselta

Kymenlaakso-ajo kilpaillaan 2100 metrin tasoitusajona. Paalulta starttaavat karsintojen ilmoittamisajan päättymiseen mennessä enintään 7000 euroa tienanneet. Tätä enemmän ansainneet starttaavat 20 metrin takamatkalta. Kilpailu on rajattu 3-vuotiaille Suomessa syntyneille lämminverisille. Finaalin ensipalkinto on 40 000 euroa..1. Kadima/Ari MoilanenLöysi karsinnassa sisäradalta kiritilat viimeisessä kurvissa. Spurttasi terävästi ykköseksi. Hätyyttelee hyvältä lähtöpaikalta totosijoja.2. No Limit Heaven/Tuomas PakkanenStarttasi karsinnassa paalun ykkösradalta. Haki ensimmäisellä takasuoralla keulan Rockforest Indiumilta. Veti viimeisen kilometrin 14,6-vauhtia ja hallitsi maaliin saakka. Ei ole vielä kertaakaan uransa neljässä startissa jäänyt kahden parhaan ulkopuolelle. Kärkkyy finaalissa suosikin epäonnistumista ja sijoittunee hyvin.3. Total Effect/Tino KeväänrantaRavasi karsinnassa ensimmäisen kierroksen johtavan rinnalla. Eteni sen jälkeen keulaan, ja puolusti paikan 10,5-vauhtisella kolmannella puolikkaalla. Tsemppasi urheasti ykköseksi. Kuuluu samaan kastiin kuin muut paalun karsintavoittajat: ei riittäne suosikille, mutta tavoittelee hyvää sijoitusta.4. Fire/Olli KoivunenMatkasi karsinnassa toisessa ulkona. Pääsi lopussa etenemään sisärataa ja ehti kolmanneksi. On aloittanut uransa lupaavasti ja tulee osaavista käsistä. Valmentaja Tero Pohjolainen voitti kisan vuonna 2023 Viens Icillä. Tuon tempun toistaminen olisi iso yllätys, mutta Fire voi olla kaiken onnistuessa yllättävän korkealla.5. Rockforest Indium/Esa HolopainenTuli aivan karsintavoittaja No Limit Heavenin puserossa maaliin. Jäi kuitenkin pussiin ja oli kolmas. Finaalissa jättiyllättäjän roolissa.6. Callela Cool One/Iikka NurmonenNousi johtopaikalta laukanneen All Screwed Upin takaa toiselle 550 ennen maalia. Ohitti keulaan edenneen Scudetton, mutta ei pystynyt vastaamaan ulkoa ykköseksi kirineelle Kadimalle. Jättiyllättäjän roolissa finaalissa..+20m7. Better Leader/Ville KoivistoIski ensimmäisellä takasuoralla joukon hänniltä kohti kärkeä. Pääsi keulaan 700 juostuna. Karkasi lopussa kevyesti selvään voittoon. Kriterium-voittaja on selvä ennakkosuosikki myös Kymenlaakso-ajon finaalissa.8. Yevida Point/Jukka TorvinenRavasi karsinnassa kolmannessa ulkona. Hyökkäsi kolmannelle 400 jäljellä ja kiri toiseksi. Finaalissa mahdollisuudet puolivälin paremmalle puolelle.9. Stonecapes Zoe/Hannu TorvinenLähti karsinnassa selässä kolmannelle jo 900 jäljellä. Kantoi pitkän kirinsä hienosti maaliin asti. Viimeinen kilometri 13,7. Voittanut puolet uransa kahdeksasta startista ja jäänyt vain kerran kolmen parhaan ulkopuolelle, sekin Kriterium-karsinnassa radalta 11. Finaalissa kärkisijat yllättäisi.10. Arctic Greetta/Pekka KorpiHyökkäsi kilometri juostuna toisesta ulkoa kärjen kimppuun. Jäi keulaan edenneen Total Effectin rinnalle. Sitkisteli viimeiselle finaalipaikalle. Kuuluu loppukilpailussa haastajaosastoon ja hätyyttelee totosijoja.11. Scudetto/Tommi KylliäinenIski joukon hänniltä 1200 jäljellä eteenpäin. Laskeutui kierros jäljellä johtavan rinnalle. Hyvä suoritus, vaikka hävisi kahdelle sisäratareissun saaneelle hevoselle. Kiertää juoksun onnistuessa taistoon totosijoista. Taistelee suosikin epäonnistuessa voitosta. Mikäli Better Leader esiintyy tasollaan, on Scudetton tyytyminen totosijaan.12. Zeussin/Elina LeinonenHaparoi karsinnassa avauskurvissa. Ravasi ensin kolmannessa, sitten toisessa ulkona. Kiri viimeiset 600 metriä kolmatta rataa. Työntyi juuri ennen linjaa kakkoseksi. Palasi karsintaan kuukauden mittaiselta paussilta. Jatkaa huippukunnossa. Mahdollisuudet hyvään sijoitukseen, suosikin kaatamiseen tuskin.Kymenlaakso-ajon finaali ajetaan 11. lähtönä lauantaina 17.10. klo 17.