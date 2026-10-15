Better Leader ja Ville Koivisto
Better Leader oli omaa luokkaansa Kymenlaakso-ajon karsinnoissa.Kuva: Jari Heikkinen
Ajankohta

Kymenlaakso-ajo hevonen hevoselta

Hevosurheilu esittelee kaikki Kymenlaakso-ajon finaaliin päässet hevoset.
Julkaistu
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Kymenlaakso-Ajo
Better Leader
Kadima
Total Effect
No Limit Heaven
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Hevosurheilu
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